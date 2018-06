El barril es un tambor tradicional usado en la música de bomba de Puerto Rico. Se fabrica, tradicionalmente, con las maderas de los barriles de ron.

Son muchas las personas que sueñan con tener uno, pero comprarlo puede costarle entre $450 hasta $600. Afortunadamente, este verano se ofrecerán talleres intensivos para que los interesados aprendan a confeccionar su propio barril de bomba. Los mismos se llevarán a cabo desde el 23 de junio, durante cinco sábados, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., en el Parque Histórico Cueva María de la Cruz, en Loíza.

El profesor de las clases será el artesano de barriles y maestro de bomba, Ricardo López Serrano, cuyos instrumentos se escuchan en el disco “Bomba con trovadores” y son tocados por Marcos Peñaloza, Jesús Cepeda, Gerardo Ferrao y otros.

“Sé que los artesanos no muchas veces comparten sus conocimientos, pero me parece que en este momento es importante compartir nuestras destrezas y experiencias para que la tradición no desaparezca”, indicó López.

Los talleres intensivos de barriles artesanales incluirán el barril y el cuero de chivo, pero los participantes deberán llevar las herramientas que el artesano detallará en la primera clase.

“Los barriles que los participantes van a aprender a hacer son tambores de cáncamos (los tornillos para afinar)”, detalló el artesano.

Durante el taller, el artesano de barriles y maestro de bomba, enseñará conceptos básicos de los barriles y de la bomba.

Explicó López que, el barril de bomba tiene dos funciones como tambor, que es el primo y el buleador.

“Todo va a depender del ritmo y la afinación. El primo es el tambor que suena más agudo y que marca los pasos del bailador. El buleador es el tambor que mantiene el ritmo constante, con un sonido más grave”, aclaró.

El último sábado, López Serrano ofrecerá un taller de ritmos de bomba loiceña, en sus estilos rulé (seis corrido) y el corvé.

Por su parte, Jaime Torres Torres, promotor cultural del Parque Histórico Cueva María de la Cruz, informó que el taller tiene un costo de $195. El pago se puede realizar a través de ATH Móvil al 787-527-7404. “La matrícula incluye el barril y el cuero de chivo, las clases de cómo hacer su propio barril y, las nociones básicas de la bomba. Al final del curso, la persona retendrá el barril como una obra artesanal que realizó con sus propias manos”, recalcó.

“Este taller de confección de barriles de bomba, forma parte de las iniciativas del Parque Histórico Cueva María de la Cruz para promover la cultura loiceña”, subrayó Torres Torres.