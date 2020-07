A lo largo de sus 63 años de fundado, el Festival Casals ha logrado que el público puertorriqueño tenga la oportunidad de conocer a grandes músicos de todo el mundo, que llegan anualmente a la isla para deleitar con su talento.

Esta edición virtual del evento no será la excepción, ya que traerá -aunque a distancia- al guitarrista español Rafael Aguirre, quien debutará este sábado en el Festival Casals con un recital especial, grabado desde Madrid, España.

El concierto, que podrá disfrutarse a partir de las 8:00 p.m., en la página de Facebook de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, presentará un programa compuesto, en su mayoría, por piezas tradicionales del repertorio español y latinoamericano con obras de Isaac Albéniz, Francisco Tárrega, Agustín Berríos, y otras clásicas, de Felix Mendelssohn y Johann Sebastian Bach.

“¡Es un descubrimiento!”, indicó recientemente el maestro Maximiano Valdés, director artístico del Festival Casals, sobre Aguirre, a quien se lo presentó un colega músico que lo dirigió en Japón.

“Estábamos buscando precisamente un guitarrista y como hemos tenido muchos a lo largo del Festival, queríamos un nombre nuevo. Me informé sobre él con guitarristas conocidos y todos me confirmaron que era excepcional y que valía la pena contactarlo, y pues, lo contactamos y le pedimos que grabara un recital con piezas tradicionales del repertorio español y latinoamericano. Él me envió una larga lista de obras, hicimos una selección, y grabó (su recital) desde su casa. Es muy atractivo el programa”, explicó Valdés, también director titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, sobre la presentación de Aguirre que promete ser una de las sorpresas de esta edición virtual del Festival Casals.

El guitarrista abrirá su recital con las obras “Asturias” y “Sevilla”, ambas de Albéniz. Le seguirán “Barcarola veneciana, Op.19, núm.6”, de Mendelssohn; “Chaconne, partita núm. 2 en re menor BWV1004, de Bach; “Capricho árabe”, de Tárrega; “Sueño en la floresta”, de Barrios, y “Gran Jota”, de Tárrega.

Con este recital el público puertorriqueño tendrá la oportunidad de conocer a Aguirre, quien ha marcado un récord en España con la obtención de 13 primeros premios internacionales (entre los que figuran los del Concurso Tárrega y el Pro Musicis de Nueva York), siendo el punto de inicio de una carrera extraordinaria que le ha llevado a ser considerado hoy en día como uno de los guitarristas de referencia mundial.

Su debut en el prestigioso Festival suizo de Verbier, interpretando el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo junto a la Verbier Chamber Orchestra fue grabado por el canal medici.tv, convirtiéndose en el vídeo más visto a través de su página Facebook, con tres millones de visitas en doce meses.