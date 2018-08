Un total de 38 artistas que laboran en las artes escénicas del país estrenaron hoy, martes, la primera edición del proyecto "Fábricas Culturales", promovido por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

Esta iniciativa, en la que los participantes tomarán una serie de talleres de capacitación libre de costo, tiene el objetivo de “capitalizar el potencial del sector cultural y creativo e impulsar el desarrollo económico sustentable del país, así como el robustecimiento del tejido cultural y social”, según expresó en comunicación escrita la licenciada Jessabet Vivas Capó, directora del Programa de Promoción Cultural, Artes Populares e Industrias Creativas del ICP.

El proyecto, cuya primera fase se lleva a cabo en el teatro Victoria Espinosa, en Santurce, pretende capacitar a diversos profesionales de las artes escénicas para que maximicen su potencial y tengan un mayor rendimiento de sus proyectos a largo plazo, se informó.

“Los artistas continuamente tienen que ponerse múltiples sombreros en adición a crear su producto cultural y no siempre tienen las herramientas para abordar dichos sombreros (administrativos, legales y empresariales) de modo adecuado. La/el participante (de 'Fábricas Culturales') recibirá de forma gratuita un mínimo de 14 capacitaciones de temas medulares de dos horas de duración cada una, además de mentorías de dos horas de duración cada una”, explicó Vivas Capó.

La letrada añadió que los temas que se trabajarán incluyen: Entender la industria, emprendimiento cultural, gerencia cultural, formalización, contratos y estructuras legales, estrategias de mercadeo y fijación de precios, administración financiera, propiedad intelectual, administración de un teatro, planificación y rendición de cuentas, boletería y trámites relacionados. También se ofrecerán capacitaciones sobre gerencia de proyectos teatrales, aspectos técnicos de la producción teatral y programas de gobierno.

Esta primera edición es únicamente para el sector de las artes escénicas y tendrá una duración de dos meses. Más adelante, el ICP trabajará otra edición para artistas de otras disciplinas.

Este proyecto es posible, según se indicó, mediante una alianza interagencial con la Compañía de Comercio y Exportación, que son los encargados de mover la agenda de las industrias creativas conforme la Ley 173. “El ICP como agencia encargada de establecer la política pública cultural se encargará en alianza de promover las industrias creativas del sector de las artes”, dijo la directora del Programa de Promoción Cultural, Artes Populares e Industrias Creativas del ICP.

Los participantes de esta primera edición fueron escogidos mediante una convocatoria abierta.

A continuación, las compañías/artistas seleccionados para esta fase del proyecto: Ángel Amaro-Sánchez (Ingeniería del lenguaje), Arte Legal, Artificim, Corp./Escuela de Bellas de Carolina, Ballets de San Juan, Brenda Plumey, CAJA, Carro-Mato, Inc., Chicle, Circo Teatro Bandada, Colectivo Sin Nombre, Columpio Colectivo, Dramaturgia Rafael Pagán, Guateque Taller Foklórico de PR, Jesús A. Sánchez Ramírez, Juan Carlos Morales, La Bicicleta, Laboratorio Teatral Sobre Ruedas, Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral, Polimnia Teatro Físico, Redgum, Roberto Pérez Rodríguez, Taller de Teatro - Centro Cultural de Lajas, Taller y Compañía Teatral del Oeste de Puerto Rico, Talleres Danza Teatro, Inc., Teatro libre, Trastornos - Eje II e Y no habia luz, Inc.