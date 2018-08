Nueva York — Neil Simon, un maestro de la comedia cuyos éxitos teatrales "The Odd Couple", "Barefoot in the Park" y la trilogía "Brighton Beach", entre otros, dominaron Broadway por décadas, falleció. Tenía 91 años.

Simon murió la madrugada del domingo de complicaciones de neumonía en el New York Presbyterian Hospital en Manhattan, dijo Bill Evans, su viejo amigo y director de relaciones mediáticas de la Shubert Organization.

En la segunda mitad del siglo XX, Simon fue el dramaturgo más exitoso y prolífico del teatro estadounidense, con piezas a menudo basadas en los problemas y temores de la clase media. Desde "Come Blow Your Horn" de 1961 hasta el siguiente siglo, rara vez dejó de trabajar en una obra o musical.

El mundo del teatro rápidamente lamentó su deceso, incluido el actor Josh Gad, quien calificó a Simon como “una de las influencias primarias en mi vida y mi carrera”. El dramaturgo Kristoffer Díaz simplemente dijo: “Duele”.

Los éxitos de Simon también incluyeron "The Prisoner of Second Avenue", "Last of the Red Hot Lovers", "The Sunshine Boys", "Plaza Suite", "Chapter Two", "Sweet Charity" y "Promises, Promises". Pero escribió otras obras y musicales, en total más de 30.

Por siete meses en 1967 tuvo cuatro producciones presentándose a la vez en Broadway: "Barefoot in the Park", "The Odd Couple", "Sweet Charity" y "The Star-Spangled Girl".

Simon fue laureado con cuatro premios Tony, un Pulitzer, un premio del Centro Kennedy (1995), cuatro del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y uno de Comedia Estadounidense a la trayectoria. En 1983, un teatro de Broadway fue nombrado en su honor, y en el 2006 recibió el Premio Mark Twain al Humor Estadounidense.

Simon escribía, y reescribía, incansablemente. "Me siento más vivo y satisfecho sentado solo en una habitación, esperando que esas palabras que se van formando en el papel en la (máquina de escribir) Smith-Corona sean la primera obra perfecta que haya escrito de una sola tirada", escribió en la introducción de una de las muchas antologías de sus obras.

Era un meticuloso artesano de chistes y salpicó sus obras, en especial las primeras, con ingeniosos comentarios y situaciones humorísticas que según los críticos a veces presentaba a detrimento de los personajes o la credibilidad. Durante gran parte de su carrera el público acogió su trabajo, que a menudo se enfocaba en la vida urbana de clase media, muchas veces basado en su experiencia personal.

“No escribo obras sociales ni políticas, porque siempre he creído que la familia es el microcosmos de lo que ocurre en el mundo”, dijo a The Paris Review en 1992.

Su vida figuró de manera más prominente en lo que llegó a conocerse como su trilogía "Brighton Beach": "Brighton Beach Memoirs", "Biloxi Blues" y "Broadway Bound", que muchos consideran sus mejores trabajos. En ellos, el alter ego de Simon, Eugene Morris Jerome, se abre paso de la niñez al ejército estadounidense y, finalmente, en el borde de la adultez, a una carrera incipiente como escritor.

Simon era un niño de la era de la Depresión criado principalmente por su determinada madre, Mamie, y orientado por su hermano mayor, Danny, quien le dio el apodo de Doc. Tras servir en el ejército entre 1945 y 1946, empezó a escribir con su hermano para radio y luego para televisión, un periodo de sus vidas que incluyó en su obra de 1993 "Laughter on the 23rd Floor".

Los hermanos escribieron para clásicos de la TV estadounidense de la década de 1950 como "Your Show of Shows", y más tarde para "The Phil Silvers Show", en el que el popular comediante interpretaba al confabulador sargento Ernie Bilko.

Pero Simon se fue desencantando con la televisión y las restricciones que significaban escribir para este medio. De su frustración nació "Come Blow Your Horn", sobre dos hermanos (no muy distintos a Danny y Neil Simon) que tratan de descifrar qué hacer con sus vidas.

Fue su segunda obra, "Barefoot in the Park", la que realmente puso a Simon en el mapa. Bien recibida por la crítica, la comedia de 1963 dirigida por Mike Nichols presentó la tribulación de una pareja recién casada, interpretada por Elizabeth Ashley y Robert Redford, que vivía en el último piso de un edificio de piedra arenisca en Nueva York.

Simon cementó ese éxito dos años después con "The Odd Couple", una comedia sobre dos compañeros de piso pendencieros: Oscar, un arisco y desaliñado cronista deportivo, y Félix, un fotógrafo pulcro y quisquilloso. Walter Matthau, como Oscar, y Art Carney, como Félix, protagonizaron la puesta en Broadway, y Matthau y Jack Lemmon desempeñaron los papeles en una exitosa versión cinematográfica. Jack Klugman y Tony Randall aparecieron en la serie de TV que se transmitió por ABC de 1970 a 1975. Una versión teatral con actrices se montó en Broadway en 1985, y entre 2015 y 2017 la pieza fue nuevamente llevada a la TV en una serie protagonizada por Matthew Perry.

La obra sigue siendo una de las más perdurables y populares de Simon. Nathan Lane como Oscar y Matthew Broderick como Félix protagonizaron una reposición que fue uno de los éxitos más grandes de Broadway en la temporada 2005-2006.

Otras de sus obras fueron llevadas a la gran pantalla. Además de "The Odd Couple", Simon escribió los guiones de las adaptaciones cinematográficas de "Barefoot in the Park", "The Sunshine Boys" y "The Prisoner of Second Avenue", entre otras.

También escribió guiones originales, el más conocido de ellos "The Goodbye Girl", con Richard Dreyfuss como un actor novato, y "The Heartbreak Kid", con Charles Grodin como un hombre recién casado tentado a dejar a su flamante esposa por una diosa rubia interpretada por Cybill Shepherd.

Simon estuvo casado en cinco ocasiones, dos veces con la misma mujer. Le sobrevive su cuarta esposa, la actriz Elaine Joyce; dos hijas, Ellen y Nancy; tres nietos y un bisnieto.