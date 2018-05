El filántropo y empresario estadounidense Bill Gates publicó una lista con sus libros preferidos para las vacaciones de mitad del 2018. Es una tradición que cumple a rajatabla desde 2013.

"He leído algunos libros fabulosos últimamente. Cuando reuní esta lista de cinco que podría disfrutar este verano, me di cuenta de que varias de mis opciones luchan con grandes preguntas. ¿Qué hace un genio TIC? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿De dónde viene la humanidad y hacia dónde nos dirigimos?", dice Gates en su blog.

Pese a estas grandes preguntas, el cofundador de Microsoft asegura que sus recomendaciones son "bastante divertidas para leer".

Leonardo da Vinci (por Walter Isaacson), 2017: El autor de este libro, el mismo que escribió las biografías de Albert Einstein y Steve Jobs, cuenta la vida y obra del famoso pintor a través de investigaciones científicas.

"Creo que Leonardo fue una de las personas más fascinantes de la historia. Aunque hoy en día es mejor conocido como pintor, Leonardo tenía una gama absurdamente amplia de intereses, desde la anatomía humana hasta el teatro", dice Gates.

'Everything Happens for a Reason: And Other Lies I've Loved' (por Kate Bowler), 2018: La autora de este libro cuenta cómo fue su búsqueda de respuestas después que fue diagnosticada con cáncer. "¿Es una prueba de su personaje? El resultado es una memoria desgarradora y sorprendentemente divertida sobre la fe y cómo lidiar con su propia mortalidad", cuenta el filántropo.

'Lincoln in the Bardo' (por George Saunders), 2017: "Pensé que sabía todo lo que necesitaba saber sobre Abraham Lincoln, pero esta novela me hizo repensar partes de su vida. Combina hechos históricos de la Guerra Civil con elementos fantásticos: básicamente es una larga conversación entre 166 fantasmas, incluido el hijo fallecido de Lincoln", afirma Gates en su blog.

La historia del origen: una gran historia sobre todo (por David Christian), 2018: "David creó mi curso favorito de todos los tiempos, Big History . Cuenta la historia del universo desde el Big Bang hasta las sociedades complejas de hoy en día, tejiendo ideas y evidencias de varias disciplinas en una sola narrativa. Si aún no ha tomado Big History, Origin Story es una gran introducción. Si es así, es un gran repaso. De cualquier manera, el libro te dejará con una mayor apreciación del lugar de la humanidad en el universo", expresa el cofundador de Microsoft.

Factfulness (por Hans Rosling), 2018: "He estado recomendando este libro desde el día en que salió. Hans, el brillante profesor de salud global que falleció el año pasado, te ofrece una forma innovadora de comprender las verdades básicas sobre el mundo: cómo la vida está mejorando y dónde el mundo aún necesita mejorar. Y teje anécdotas inolvidables de su vida. Es una última palabra apropiada de un hombre brillante, y uno de los mejores libros que he leído", contó Gates.