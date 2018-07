El profesor e historiador puertorriqueño Juan Ángel Silén falleció el pasado sábado, según trascendió ayer a través de las redes sociales.

El dramaturgo y director Roberto Ramos Perea escribió en su página en Facebook: “Murió Juan Angel Silén. Un loco maravilloso. ¡Nuestro más puro anarquista! Y un amigo audaz. Que su alma no descanse y nos siga agitando y haciendo estallar conciencias y paciencias desde donde quiera que esté”.

Mientras que su hija, Yenán Silén, también escribió en la red social que el pasado 17 de junio su padre sufrió un derrame cerebral hemorrágico en el lado izquierdo del cerebro y fue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del Florida Hospital, en Orlando, Florida.

“Él luchó hasta el último día que aceptó que era su día y se fue feliz porque las personas que lo amamos y cuidamos en esta etapa de su vida estaban junto a él”, escribió en su página en Facebook.

Entre las obras escritas de Juan Ángel Silén se destacan “Nosotros solos”, “Las bichas”, “Mujeres de muchas caras y muchos nombres”, “Carpeta 20671”, “Apuntes para la historia del movimiento obrero puertorriqueño”, “Buenos días Alana”, “La guerra contra los chacales”, “La última carta”, “La palabra no es neutral”, “Historia de Puerto Rico”, “Hacia una visión positiva del puertorriqueño”, “We, the Puerto Rican People: A Story of Oppression and Resistance”, entre muchos otros.