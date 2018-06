La Sultana del Oeste, Mayagüez, va a ser el escenario donde se va a celebrar este año, del 14 al 16 de junio, la novena edición del Festival de Cine Internacional Enfoque.

Este festival será la plataforma para la presentación de 70 proyectos, entre los que se incluyen películas de largometraje, cortometraje, documentales, animación, videos musicales de talento local y conferencias, entre otros.

Lester Rivé, director del Festival de Cine Internacional Enfoque explicó que anualmente se abre una convocatoria para aquellos que quieran participar en el festival, y este año recibieron 1,200 trabajos cinematográficos de más de 65 países.

“Un jurado compuesto de cinco personas evaluaron todos los trabajos y de ahí, por puntuación, se seleccionaron las películas y cortometrajes que se van a presentar en el festival”, señaló.

Indicó Rivé que durante el mismo se otorgan dos clases de premios, unos que da el jurado y otros el público.

Los premios que otorga el jurado son al Mejor Largometraje, Mejor Cortometraje, Mejor Documental, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Director, Mejor Editor, Mejor Guión y otros.

El público da el premio al Mejor Largometraje o Cortometraje.

Contó Rivé, que la idea de celebrar este festival en Mayagüez surgió de su preocupación de que en el área oeste de Puerto Rico, no había un festival de cine.

“Decidí organizar uno. Hablé con Luis Cruz de Cine Fiesta y me dio todo su apoyo en este proyecto. Enfoque somos un grupo de ocho miembros de diferentes áreas profesionales. Yo soy profesor de cine, radio y televisión en la Escuela Libre de Música de Mayagüez. Para el festival tenemos un equipo de 75 personas que trabajan con nosotros”, manifestó.

Dijo el director que uno de los objetivos de Enfoque es llevar a la sociedad mensajes positivos a través de los trabajos cinematográficos que se van a presentar.

“Sin duda, este festival ha crecido y ha logrado mayor reconocimiento mundial.

Todo esto ha sido posible, gracias al apoyo que hemos recibido del Municipio de Mayagüez, MAG Film Studios y el Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfico”, recalcó el organizador.

Variedad de actividades

El Festival Internacional de Cine de Puerto Rico Enfoque, inicia el 14 de junio, por el día, en el Museo Casa Grande, en Mayagüez, con la presentación de cortos internacionales y puertorriqueños.

Por la noche será la Gala de Apertura en el Teatro Yagüez, en donde se presentará el documental “Yo no me llamo Rubén Blades”, del director panameño Abner Benaim.

“Este documental estará disponible en los cines del país en diciembre, e incluye la participación de Gilbertito Santa Rosa y de René Pérez. En sus líricas, Blades carga fuertes temáticas sociales y ritmos multiculturales que llevaron la salsa a una audiencia internacional”, subrayó Rivé. Blades ha sido premiado con 17 Grammys y ha participado de múltiples filmes en Hollywood.

Durante la gala, la primera actriz puertorriqueña, Cordelia González, será reconocida por su trayectoria artística. González tiene en su carta de presentación numerosos créditos cinematográficos. En los Estados Unidos actuó con Tom Cruise en “Born on the Fourth of July”, dirigida por Oliver Stone, mientras en “Mambo Kings” fue dirigida por Arnie Glimcher.

En Puerto Rico, protagonizó “A flor de piel”, dirigida por Marcos Zurinaga, así como laboró en las películas “The Bell” del cineasta Noel Quiñones, “Ruptura” de Roberto Busó y “Absolution” de Luis Gerard.

Del mismo modo, cosechó aplausos por su desempeño en películas para la televisión como son “Los Díaz de Doris” de Abdiel Colberg, “La noche que apareció Toño Bicicleta” de Vicente Castro, “Las combatientes” de Alba Nydia Díaz y Sonia Valentín, y “Revolución en el infierno”, exitosa producción basada en un guión de Roberto Ramos-Perea sobre la masacre de Ponce.

Las actividades del viernes 15 de junio, se van a llevar a cabo en la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini y en el Museo Casa Grande, en Mayagüez. Van a tener varias conferencias, películas, documentales y la presentación de la selección oficial de cortometrajes puertorriqueños.

El sábado 16 de junio las actividades se van a celebrar en la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini, en Mayagüez. Por el día habrá charlas, conversatorios, presentación de cortometrajes animados de estudiantes y el estreno del primer episodio de “Fantomville”, la primera serie animada producida en Puerto Rico, creada por Gladius.

De igual forma, contará con la presencia de la ganadora de un Óscar, la animadora Nicole Ridgwell, de Pixar, que se alzó con la estatuilla por la película “Coco”. Ridgwell actualmente trabaja en la película “The Incredibles 2”.

Por la noche se celebrará la premiación “ENFOQUE Awards” y la presentación del cortometraje “The Silent Child”, ganador del premio Óscar 2018 como Mejor Cortometraje.

“Una vez finalice el festival, vamos a tener una presentación itinerante gratuita por las comunidades y barrios de Mayagüez, del 20 de junio al 7 de julio, con lo mejor del Festival. Entre las piezas que presentaremos, sobresalta "El maestro es el niño", que trata sobre la pedagogía Montessori y fue rodado durante un año en una clase infantil en Francia”, concluyó Lester Rivé.

Itinerario

Jueves 14 de junio

Por el día

Lugar: Museo Casa Grande, Mayagüez

Entrada gratis

10:00 a.m. - Hidden Light

11:30 a.m. - Kassandra, a 13 year Old Mum

1:00 p.m. - Cortos Internacionales

2:00 p.m. - Cortos Puertorriqueños

3:00 p.m. - Cortos Internacionales

Por la noche

Lugar: Teatro Yagüez, Mayagüez

Gala de Apertura (por invitación)

Reconocimiento a la trayectoria de Cordelia González y estreno del documental "Yo, no me llamo Rubén Blades"

Viernes 15 de junio

Lugar: Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini-Mayagüez

Por el día

Entrada gratis

10:00 a.m. –ENFOQUE Talks –Distribución y Financiamiento, conversatorio con Pedro Rúa, director del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematógrafica de Puerto Rico; Eugenio García, presidente Mag Film Studios y Carlos Nido, productor Puertorriqueño.

1:00 p.m. – Conferencia el Cine y la Mujer (evento para mujeres) Mujeres cineastas con visión.

3:00 p.m. –Muestra Documentales AdocPR, Asociación de documentales de Puerto Rico

Por la noche

Entrada $7

7:00 p.m. –Noche Puertorriqueña. Presentación de la selección oficial de cortometrajes puertorriqueños.

Viernes 15 de junio

Lugar: Museo Casa Grande, en Mayagüez

Entrada gratis

Películas y documentales todo el día

10:00 a.m. – “Let the child be the guide”

12:00 p.m. - RCTV: “El Silencio de la Dignidad”

1:00 p.m. – “Even One Counts”

Sábado, 16 de junio

Lugar: Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini, en Mayagüez

Por el día

Entrada $25

8:30 a.m. – 4:00 p.m. -Animation Day – Charlas, conversatorios, presentación de cortometrajes animados, encuentro con Nicole Rigdwell (animadora de PIXAR) y estreno del primer episodio de “Fantomville”.

Por la noche

Entrada $10

7:00 p.m. – “ENFOQUE Awards” (entrega de premios).

Presentación del cortometraje “The Silent Child”, ganador del premio Óscar 2018 como Mejor Cortometraje

Cine en su Comunidad

Presentación itinerante gratuita por las comunidades y barrios de Mayagüez con lo mejor del Festival.

20 de junio, 7:00 p.m. Barrio El Maní, cancha bajo techo

21 de junio, 7:00 p.m., Barrio El Limón cancha Pura Brisas

22 de junio, 7:00 p.m., Barrio Leguísamo, centro comunal

23 de junio, 7:00 p.m., Barrio Quemado, Estación Bomberos

24 de junio, 3:00 p.m., Barrio Quebrada Grande, cancha bajo techo

27 de junio, 7:00 p.m., Cerro Las Mesas, cancha bajo techo

28 de junio, 7:00 p.m., Barrio Malezas, Centro Comunal

29 de junio, 7:00 p.m., Las Carmelitas, cancha bajo techo

30 de junio, 7:00 p.m., Comunidad Castillo, cancha bajo techo

1 de julio, 7:00 p.m., Barrio Río Cañas Arriba, Museo Hostos

6 de julio,7:00 p.m., Barrio Dulces Labios, cancha bajo techo

7 de julio, 7:00 p.m., Plaza Cristóbal Colón, Clausura

Entre las 20 piezas que se exhibirán por las comunidades, sobresale “El maestro es el niño”, que trata sobre la pedagogía Montessori y fue rodada durante un año en una clase infantil en Francia.