Quizás muchos no lo recuerden pero justo cuando Gisselle Ortiz comenzaba a despuntar en el género del merengue, a principio de los 90, ya su rostro se dejaba ver en la pantalla chica como uno de los talentos del programa “Esto no es un show”, del actor y comediante Johnny Ray.

Es por eso que la noticia de que la cantante se adentre de lleno en el género de la comedia no es del todo una sorpresa.

Será precisamente con el espectáculo “Cantand-Up” que la merenguera presentará su lado más jocoso.

Este show se presentará inicialmente el 15 de septiembre en el Teatro Tapia en San Juan, el 29 de septiembre en el Teatro Taboas de Manatí.

Según reza un comunicado de prensa: “Su círculo cercano conoce su vena de comediante, sus seguidores en las redes sociales han descubierto su talento para el humor, y ahora Gisselle se lanza - oficialmente y de lleno - al stand up comedy, en un espectáculo creado por ella en el que se entrelazan el humor, las ocurrencias y trozos de piezas musicales”.

Se espera que tras las fechas originales el espectáculo recorra otros teatros de la isla.

"Estoy feliz, fascinada con esta idea que llevo contemplando desde hace tiempo. Comencé mi carrera en la comedia y ahora regreso pero en este estilo de stand up que me permite enfrentarme a la audiencia de una manera distinta y decidida a provocarles la risa. Estamos atravesando demasiadas cosas fuertes en el país y hace falta el humor como remedio a la tristeza, a la incertidumbre. Así que me lanzo! Hice unos pininos en stand up en Punto Fijo, como parte del show Jartitas de Odio y al público le encantó. Así que me visto de valor y me tiro en esta aventura creativa con el humor como protagonista. Estoy lista, más que lista!",agregó.

La venta de boletos para CANTANDUP comienza hoy lunes en Ticketera, en su página www.ticketerapr.com o llamando al 787 305 3600.