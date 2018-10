La periodista Ivette Sosa, autora del libro “¿Hostigador en serie? El escándalo de Guaynabo City”, aseguró que no cederá a presiones del exalcalde de Guaynabo Héctor O’Neill, quien busca detener la publicación de la investigación periodística, que revela todos los detalles del escándalo sexual que derrumbó el imperio de uno de los políticos más poderosos del país.

Sosa, recibió una comunicación del abogado del exalcalde, el licenciado Harry Padilla, exigiendo eliminar la foto utilizada en la portada del libro que muestra a O’Neill durante el proceso del juicio.

El abogado alega que su cliente no autorizó el uso de su foto para la publicación de este libro, amparándose en la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen.

No obstante, los representantes legales de Sosa, especialistas en derechos de autor y propiedad intelectual, afirmaron que este derecho no les asiste, por tratarse de una fotografía que capturó la propia periodista, en medio de un juicio público, en el cual el acusado no podía tener ninguna expectativa de privacidad.

“No vamos a ceder a presiones. Publicar esta investigación en su integridad, no se trata de lucro, sino del deber de informar al país sobre los detalles de un escándalo trascendental", sostuvo la periodista.

Según describió Sosa, el libro relata la profundidad de todo lo que destapó durante la investigación que ella realizó y contiene detalles que no se revelaron en el juicio.

“Por eso, están acudiendo a presiones para que no se publique. Pero, según hicimos en nuestro trabajo periodístico, vamos a continuar, porque la foto, tomada por mí, realmente no es lo importante. Lo revelador de este libro es su contenido, que saca a la luz lo que por años ocurrió, tras bastidores, con múltiples mujeres, que fueron víctimas de acoso sexual en el Municipio de Guaynabo”, subrayó Sosa.

El libro, “¿Hostigador en serie? El escándalo de Guaynabo City”, disponible ya por Amazon, estará a la venta en Puerto Rico, a partir del 24 de octubre, cuando se llevará a cabo su presentación en la Librería Casa Norberto de Plaza Las Américas, a las 7:00 p.m.

El jueves 25 de octubre, se presentará en la Librería The Bookmark de San Patricio Plaza y el sábado 27 de octubre, en la Librería El Candil, en Ponce.