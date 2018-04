“Contra viento y María”, el Festival de la Palabra se llevará a cabo del 6 al 8 de abril en el Conservatorio de Música y en la YWCA de Puerto Rico, dijo hoy su gestora y directora ejecutiva, Mayra Santos Febres.

Este evento cultural, libre de costo, organizado por el Salón Literario Libroamérica de Puerto Rico, que normalmente se lleva a cabo en el mes de octubre, tuvo que ser pospuesto debido a los efectos de los dos huracanes que pasaron por la isla el pasado mes de septiembre.

“El Festival de la Palabra cambió, de la misma forma en que cambió el país luego del paso de los dos huracanes. Nosotros somos un evento de fomento a la lectura y de internacionalización de la literatura puertorriqueña, pero ahora, contra viento y María, hemos cambiado para hacer un ‘Recovery Version’ del festival gracias al apoyo de Ediciones SM y la Compañía de Turismo”, agregó la escritora, quien destacó que este año el evento se le dedica a la escritora y cuentista Tina Casanova. También se estarán otorgando los Premios Nuevas Voces para los escritores emergentes Tere Dávila y Juan Luis Ramos.

“Por 18 años Tina Casanova ha estado visitando las escuelas de manera voluntaria, fomentando la lectura en los estudiantes, escribiendo libros para niños y jóvenes y fomentando la cultura para el público general. Así que Tina no se podía quedar huracanada y tampoco era una opción no hacer este reconocimiento”, explicó Santos Febres.

Por su parte, Tina Casanova indicó sentirse feliz y muy honrada por el reconocimiento.

“Para mí es un honor que me hayan dedicado el Festival de la Palabra y más cuando pensábamos que no se iba a poder realizar. Hemos tenido un respiro y aunque es un festival más artesanal y pequeño, me siento muy honrada”, agregó la escritora, tras resaltar que en este momento crucial de la historia del país, estos espacios son vitales.

“Para nosotros es una reafirmación de nuestra cultura, reafirmación de nosotros como boricuas y es una reafirmación de nuestras letras que tan machacadas han sido. Los escritores casi no tenemos espacios en donde poder vender nuestras obras y poder divulgarlas, poder conectarnos con el público lector. Estos espacios, que cada día se hacen más escasos, cada día se hacen más necesarios”, expresó Casanova.

El evento cultural también contará con un nutrido programa de cine, actividades para niños, lectura de poesía, conferencias sobre la narrativa puertorriqueña y editoriales emergentes, entre otros temas. Además, contará con la presencia de escritores locales y de la diáspora.

“Es un festival máscorto y con menos recursos. También hay un problema de infraestructura porque muchos espacios están en proceso de reparación. Ante ello, decidimos hacer un festival más íntimo para poder celebrar lo nuestro, a nuestras maestras, a las personas que trabajaron para llevarles apoyo y compañía a los damnificados por el huracán”, indicó Santos Febres.

Según contó la directora ejecutiva, desde el 30 de septiembre comenzaron a hacer actividades y viajes para ayudar a las escuelas y sus estudiantes en toda la isla. “En el Museo de Arte Contemporáneo hicimos una actividad y recogimos sobre 4,000 libros y empezamos a ir a las escuelas y desde ese momento no hemos parado. Todavía hay escuelas sin luz y sin agua; algunas perdieron sus bibliotecas y en otras los estudiantes perdieron materiales escolares”, relató Santos Febres.

Además, señaló que todo el equipo del Festival de la Palabra ha estado activo ofreciendo talleres y entregando materiales escolares, libros y suministros a niños y jóvenes de diferentes escuelas públicas alrededor de la isla.

Explicó, además, que cada taller que continúan ofreciéndose en las escuelas, es un espacio para que la comunidad estudiantil desahogue su sentir sobre el huracán por medio de las palabras. De hecho, se indicó que el 8 de abril, a las 4:00 p. m., se estará presentando en el patio interior del Conservatorio de Música, la antología “Cuentos de Huracán”, donde 20 escritores puertorriqueños plasman en letras los estragos del huracán.

Entre los escritores del patio que participan este año en el Festival de la Palabra mencionaron a: Edmaris Carazo, Juanluís Ramos, Cezanne Cardona, Mayda Colón, Cindy Jiménez Vera, Lourdes Rolón, Amarilis Tavárez Vales, José Cáez, Zuleika Pagán, Tere Dávila, Gael Solano, Hiram Lozada, Emilio del Carril, Helen Sampedro, Irizelma Robles, Alejandro Álvarez Nieves, Mayra Santos Febres y Awilda Cáez. Además, en el programa infantil están los escritores María Bird Picó, Pabsi Livmar y Tina Casanova.

“Durante el 2017 dimos nuestra palabra de que íbamos a hacer el Festival contra viento y marea. Tal parece que la naturaleza nos tomó demasiado en serio y nos envió a Irma y a María. Pero, hemos visto que nuestro país está lleno de gente brava que sabe levantarse y seguir adelante. Queremos honrar a las decenas de miles de héroes de María, queremos que sus historias sean recordadas. Queremos que el Festival se convierta en el areyto de nuestra gesta. Los invitamos a todos al Festival de la Palabra”, concluyó Santos Febres.