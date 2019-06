El recinto de Cupey de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) otorgó hoy el grado de doctor honoris causa en Humanidades al niño bonito de la salsa, Ismael Miranda en la ceremonia de graduación de la institución celebrada en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

En su mensaje de aceptación, Miranda invitó a los graduandos a mantener siempre contacto con sus amigos.

“Hoy es un día en el que muchos emprenderán un nuevo destino. Unos continuarán carreras graduadas, otros comenzarán a trabajar y forjarán un nuevo camino. Asegúrense siempre de mantener sus amigos, no pierdan contacto y busquen la manera de siempre mantenerse conectados. Recuerden que todos los días se gradúan, al tomar las decisiones correctas, cuando se esfuerzan por seguir adelante, aunque todo parezca difícil, cuando nadie apuesta a ti; pero Dios te dice: Adelante, yo estoy contigo, no estás solo”, afirmó el cantante, mientras interpretó el número “Amigos” a los más de 2,500 graduados de la institución.

En la ceremonia, se otorgaron diferentes reconocimientos especiales entre los que se destacó el premio Viola and Joseph Kelter Award for Excellence. Esta distinción se otorgó a los graduandos destacados en los campos de las Ciencias Naturales, Matemáticas y Comunicaciones. La distinción fue a Kevin A. Garayalde Batista, Marcos J. Sánchez Navarro y Yamilín Rivera Santiago.

Por su parte, el rector del recinto, Dr. Carlos Padín, elogió la gesta de los estudiantes destacados de la clase graduanda y realizó un recorrido histórico por las aportaciones de diferentes mujeres puertorriqueñas tales como: Luisa Capetillo, pionera del movimiento feminista y sindical de la isla, Felisa Rincón de Gautier, primera alcaldesa de una ciudad capital en las Américas, Julia de Burgos poeta y dramaturga, la humanista Sor Isolina Ferré y Doña Ana G. Méndez, visionaria de la educación del país y fundadora de la UAGM.

Además, el presidente de la UAGM, José F. Méndez Méndez, instó a los graduandos a seguir luchando siempre por sus metas: “La vida les espera. Al salir de este lugar revistan sus aspiraciones de esperanza. No den espacio al pesimismo y ciérrenles el paso a los mercaderes de la negatividad. Desde hoy, comenzarán a batallar en un mundo que no se detiene; que no espera por aquellos que son tímidos para enfrentar sus circunstancias, afirmó Méndez Méndez

La ceremonia cerró con la participación musical del grupo Así Somos, quienes a un grupo de zanqueros y cabezudos armaron un fin de fiesta entre todos los presentes.