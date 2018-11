Las Fiestas de la Calle San Sebastián volverán a contar con cinco días de celebración, que se llevarán a cabo desde el miércoles 16 hasta el domingo 20 de enero de 2019.

La ordenanza que rige el tradicional festival multitudinario fue aprobada por la legislatura municipal el pasado sábado 3 de noviembre.

El 2018 fue el primer año en que la festividad comenzó miércoles. Al anunciar los planes para el pasado evento en diciembre de 2017, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, explicó que el objetivo de comenzar las fiestas un miércoles era para poder combatir la merma en la venta de los comercios del Viejo San Juan. En el 2019, volverán a comenzar un miércoles.

En el documento público, que examinó El Nuevo Día, se establece que los establecimientos que vendan alimentos o bebidas alcohólicas deberán cerrar operaciones a las 12:00 a.m. el jueves, viernes y sábado. El domingo podrán operar hasta las 10:00 p.m.

Los hoteles ubicados en Viejo San Juan, que estén certificados por la Compañía de Turismo, están exentos de este horario, pero después de esas horas solo podrán vender alcohol para consumo dentro del establecimiento.

Mientras, las actividades en tarima culminarán a las 11:00 p.m. jueves, viernes y sábado, excepto el domingo que terminarán a las 9:00 p.m.

¿Qué no puedes llevar?

Igual que el año pasado, no estará permitido el uso de “drones” para tomar fotos o vídeos, excepto los autorizados por el municipio. Tampoco se pueden utilizar pitos o vuvuzelas. Las neveras con bebidas alcohólicas también están prohibidas.

Estacionamientos y carriles exclusivos

Desde el lunes 14 de enero a las 12:01 a.m. hasta el lunes 21 de enero a las 2:00 a.m., está prohibido el estacionamiento en las siguientes calles: San Sebastián, Norzagaray, Morovis, San Francisco, del Cristo, MacArthur, Imperial, Virtud, Mercado, Santiago Iglesias Pantín, San Justo, Comercio, Cruz, Luna, San José, Dr. Francisco Rufino de Goenaga, Pelayo y General Estévez, así como la avenida Muñoz Rivera y Constitución.

En el caso de los residentes del Viejo San Juan, la fecha y el horario límite para estacionar sus vehículos en estas calles será a hasta el martes 15 a las 7:00 a.m.

Ordenanza de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2019 by El Nuevo Día on Scribd

En el documento se establece que el municipio podrá remover cualquier vehículo que viole las disposiciones de esta ordenanza. Los conductores se exponen a una multa de $500 por el estacionamiento indebido, más el importede $100 para cubrir el costo del remolque.

Los residentes de la isleta deberán gestionar el sello de acceso en el Centro Urbano Histórico del Viejo San Juan y colocarlo en un área visible, en el lado izquierdo del parabrisas.

Además, está prohibido detener, estacionar u obstruir las aceras o plazas públicas del Viejo San Juan, Puerta de Tierra, la Puntilla y la Perla.

Los residentes y comerciantes de Viejo San Juan y la Perla tendrán un carril exclusivo, que comenzará desde la calle del Tren hasta la calle Recinto Sur.

Asimismo, se habilitará un carril exclusivo en la calle Recinto Sur tanto para los residentes como para vehículos oficiales.

Según la ordenanza, el costo de la transportación que establezca el municipio para las personas que asistan a las Fiestas no puede ser mayor de $5 por viaje de ida y vuelta, ni mayor de $3 por un viaje de regreso desde el Viejo San Juan hacia la Estación de Sagrado Corazón o el Estadio Hiram Bithorn.

Los camiones, vanes, guaguas tipo “food truck” y equipo pesado solo podrán entrar a la isleta entre las 5:00 a.m. a 9:00 a.m., excepto los que sean utilizados para el montaje o producción de las festividades. Los “party bus” no serán permitidos en medio de las fiestas.

La ordenanza, además, establece que el municipio debe fijar estaciones de reciclaje para segregar el papel, aluminio, plástico, vidrio y cartón en las diversas plazas y calles del Viejo San Juan.

Publicidad

Están prohibidas la instalación de inflables, la rotulación temporal sobre fachadas públicas, y la distribución de productos o muestras promocionales en la isleta, sin la autorización de la Oficina de Permisos municipal.

Tampoco se permitirá el despliegue de comparsas de índole comercial sin las debidas autorizaciones.

Ni los comerciantes ni los residentes del Viejo San Juan pueden alquilar o ceder sus balcones para el despliegue de propaganda comercial o mostrar productos desde estos.