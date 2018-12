En respuesta a su compromiso con las comunidades de Loíza, el cantante Ricky Martin se adentró en el sector Las Carreras para continuar la entrega de llaves de nuevos hogares a tres familias.

El cantante entregándole la llave a una de las familias. (Suministrada)

Durante el fin de semana, el fundador y presidente de la Fundación Ricky Martin hizo la entrega personalmente. Sin embargo se explicó mediante un comunicado de prensa que semanalmente la entidad sin fines de lucro está regalando nuevas esperanzas a los loiceños con hogares que están siendo reconstruidos tras las pérdidas dejadas por los huracanes Irma y María en septiembre de 2017.

“Hoy (sábado, 1 de diciembre) estamos en el sector Las Carreras en Loíza entregando las llaves a varias familias. Gracias a cada una de sus aportaciones a nuestro fondo es que reconstruimos hogares, brindamos protección y esperanza a cientos de familias. Reconstruyendo hogares, reconstruimos comunidad”, expresó el Embajador de Buena Voluntad de UNICEF durante su recorrido.

El activista de derechos humanos hizo una pausa en su calendario artístico -previo a la participación sorpresa en el concierto “Como antes” que presenta Wisin & Yandel en el Coliseo José Miguel Agrelot- para ser testigo del proceso de entrega de las llaves a tres nuevas familias y asimismo visitar a Wanda y su esposo Jesús en el sector Honduras, quienes ya fueron beneficiados por el Fondo de la Fundación y sus colaboradores.

El hogar de Wanda y de su esposo Jesús, quien es paciente de diálisis, retrata una de tantas historias de sobrevivencia y perseverancia que miles de puertorriqueños enfrentaron tras perderlo todo a causa del histórico fenómeno atmosférico.

Tras ver llegar al artista, ambos loiceños, incrédulos, lo recibieron con cariños abrazos. Seguido le contaron desde su nueva cocina que ante las lluvias copiosas del huracán y al sentir que su casa se la estaban llevando las fuertes ráfagas de vientos, lograron envolver en una toalla la máquina de diálisis y salieron en uncarro hacia un refugio. Al regresar, a caballo, desesperados, encontraron su casa partida en dos.

Wanda y su esposo Jesús al recibir el cantante en su nuevo hogar. (Suministrada)

En la actualidad tienen una casa segura y agradecen el liderazgo y compromiso de la Fundación Ricky Martin y sus aliados INDESOVI, la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y el Municipio de Loíza en hacer realidad estas reconstrucciones de hogares.

A la par con las entregas de residencias, la Fundación Ricky Martin realiza otras labores sociales para fortalecer a los residentes de este municipio en su espíritu de resiliencia, ofreciendo a toda la comunidad talleres integrales y de empoderamiento desde el Centro Tau.

La identificación de viviendas comenzó en marzo de 2018 y la meta son cerca de 200 hogares para el otoño del 2019.

En el proyecto de reconstrucción de viviendas hay sobre 30 empleados residentes de Loíza y cada recipiente, aparte de colaborar en la reconstrucción de su hogar, escoge el color de su pintura, las losas y otros elementos, porque la Fundación ha definido que su rol es facilitar procesos de transformación y empoderamiento. Los recipientes reciben también talleres en el Centro Tau como parte de esta iniciativa.

Otra de las familias beneficiadas. (Suministrada)

Previo a la fase de reconstrucción de viviendas, entre octubre 2018 a marzo del 2019, se accionaron la primera y segunda fase del Fondo de la Fundación Ricky Martin. Durante ese tiempo lograron: transportar a Puerto Rico sobre dos millones de libras en servicios básicos y medicinas; repartir comida en la zona oeste a 150,000 familias; ubicar 35 maletas solares en 18 clínicas de salud comunitaria que recibieron unos 32,000 pacientes entre noviembre y abril de 2018. Para los referidos esfuerzos de impacto social comunitario contaron con 380 voluntarios e impactaron 17 municipios y decenas de comunidades.

Otras organizacione involucradas incluyen la colaboración de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, Hispanic Federation, Unidos por Puerto Rico, Saint Bernard Project, Leonardo DiCaprio Foundation, We Carre Solar, Music for Relief, Fundación Segarra Boerman, Fundacion Plaza Las Américas, Alec & Hilaria Baldwin Foundation, We Care Solar, Títin Foundation, American Heart Association, Fundación PACIV, Foundation for Puerto Rico, Jet Blue Foundation, Jennifer Aniston, Ellen Degeneres, CAA Foundation, entre otras.

Por otra parte, la trata humana, crimen que ha visibilizado la Fundación Ricky Martin desde hace más de una década, incrementa tras desastres naturales, según establecido en una comunicación de la organización, lo que siguen combatiendo.