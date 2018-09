El pasado mes de julio, el actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda, su familia y Jeffrey Seller, productor del musical "Hamilton", crearon el Fondo Flamboyán para las Artes, en asociación con la Fundación Flamboyán y ya se ven sus frutos.

Y es que uno de los primeros objetivos filantrópicos es dejar preparado al histórico y respetado Teatro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Río Piedras para la acreditación del Actors Equity que traería a futuras producciones de giras profesionales a la isla.

Hace horas, Luis A. Miranda Jr., padre de Lin-Manuel, compartió orgulloso a través de Twitter una imagen del interior del Teatro de la UPR mostrando cómo va la restauración para la presentación del musical "Hamilton", que subirá a escena en enero del 2019 en ese recinto.

????????after several months of construction UPR Theater is taking down the scaffolding and getting ready 4 @HamiltonMusical Puerto Rico @Lin_Manuel pic.twitter.com/sZB8RCtpMm