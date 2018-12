En los 20 años que el destacado productor boricua, Ender Vega, lleva gestando programas de televisión y espectáculos musicales y teatrales en Puerto Rico, reconoce que es la primera vez que la preproducción de un proyecto le toma casi dos años de preparación por lo complicado de su montaje y la multiplicidad de detalles a tomar en consideración.

Al aceptar ser el productor local de una pieza tan laureada y de la envergadura de “Hamilton” escrita, musicalizada y encabezada por Lin-Manuel Miranda sabía que asumía un compromiso con múltiples exigencias, pero además que sería el que más satisfacciones le daría, por lo que se entregó a esa aventura con todo lo que eso implicaba.

“En enero, cuando estrenamos el musical se cumplen casi dos años trabajando en una puesta en escena de tres semanas, del 8 al 27 de enero, y 24 shows. Es un espectáculo atípico, cada departamento es muy unido, muy apasionado, es como la religión Hamilton, con toda esa empleomanía. Hay que recordar que ellos (Lin-Manuel y su padre Luis A. Miranda Jr.) tienen cuatro shows corriendo a la misma vez en Estados Unidos e Inglaterra y ahora el quinto espectáculo que es el de Puerto Rico”, explica el presidente de Acisum Group.

¿Cuál ha sido tu mayor reto como productor?

“Desde la logística para el teatro de la Universidad de Puerto Rico, que no daba la talla para hacer a ‘Hamilton’ porque el escenario se trae de Nueva York en barco. Aparte de la remodelación por los daños causados por el huracán María. Prácticamente he tenido que hacer de ingeniero, de arquitecto, de todo”.

¿Cuáles son esas remodelaciones que hubo que hacer?

“Cosas que se ven y cosas que no se ven. Más en electricidad como la ventana de lo que le dicen ‘the front of the house’ que es donde está la parte técnica en todo los teatros y en la UPR es muy pequeña. Hubo que romper la paredes para lograr llegar a las medidas que ellos pidieron. Todo eso queda al servicio del teatro. Cualquier otra presentación artística de un nivel como el de ‘Hamilton’ que quiera presentarse en el teatro tendrá todo lo que pueda necesitar. El diseño de luces del teatro de ‘Hamilton’ que van encima del público y no había manera de como amarrarlas de las cornisas porque no se podían tocar. Tuvimos que negociar con el arquitecto que hizo la última remodelación del teatro. Así estuvieron meses. Sí lo hubiéramos hecho en el Centro de Bellas Artes de San Juan nada de eso hubiera que hacer, pero Lin-Manuel quiso que fuera para beneficio del teatro. Aparte de esto, se construyeron camerinos nuevos y hubo que alquilar 14 vagones para guardar todo lo que había en esos espacios y acomodar el vestuario que vino de Estados Unidos”.

Como productor, ¿te involucras en las directrices del musical?

“Soy el enlace con la producción de afuera. Ellos en un principio no conocían nada de nuestra idiosincrasia, la burocrática, por ejemplo. Conocer que tienen que tener una licencia para trabajar como nosotros. No saben como refrendar un boleto con Hacienda, nos reunimos con esta agencia para asegurarnos que se pague lo correcto, todo fue como un proyecto científico. Ticketpop por su parte ha estado laborando con nosotros. La planificación de ese día en que abrieron la boletería se montó casi seis meses antes. Abogué para que todos esos boletos se quedaran en el país que todo el mundo que los comprara fuera de la isla. La gente se quejó que en cuatro minutos se habían vendido todos los boletos. Eso fue pensado así porque aclaramos que la mayoría de los boletos se iban a conseguir en la UPR y puntos de venta y todo el mundo que hizo filas de hasta ocho horas lo tiene. Fui con Luis Miranda a Los Paseos y ahí estaban los el exgobernadores de Puerto Rico Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla y la actriz Cristina Soler que hicieron fila y esperaron por más de cuatro horas. Fue bien exitoso”.

¿Cómo los técnicos de Estados Unidos van a trabajar con los de la UPR?

“El equipo técnico de la UPR va a contratar a través del jefe de toda la compañía de los locales. Angelo “Indio” Morales, es una persona bien experimentada. El va a estar a cargo de toda esa empleomanía y van a pagar muy bien”.

¿Qué representa este musical para la isla?

“Representa principalmente lo que va a traer para el teatro y para el Fondo de las artes, el presupuesto fiscal del gobierno de $3.8 millones que habían recortado. De ahí viene la idea de Lin-Manuel y su padre de cómo se podía subsanar esa pérdida por lo menos devolviendo lo que le habían quitado. Pero ahora la meta es de $15 millones que se van a dejar de fondo por tres años para ayudar a las artes, la cultura, el teatro, el Museo de Arte de Puerto Rico. Así mismo estamos impactando directa e indirectamente con 1,600 boletos (400 por agencia de viajes) para ver el musical destinados a operadores de empresas pequeñas de turismo que venderán a los clientes que compren sus paquetes para visitar la isla ese mes”.

¿Vienen artistas del exterior?

“Vienen artistas y muy importantes que ya han confirmado y donaron mucho dinero. La idea es que cuando vengan hablen de Puerto Rico, aunque sea por las redes sociales”.

¿Cómo está Lin-Manuel con la aproximación del evento?

“Como un nene chiquito. Todo esto para él es como la cherry del mantecado que le das al nene. Dondequiera que tiene un micrófono de lo único que habla es de Puerto Rico”.

Regresas a la televisión estrenando otra empresa, Bas Entertainment como productor ejecutivo.

“Hamilton termina en enero y yo vuelvo a la televisión. Tengo un especial con Lin-Manuel en Vega Alta que sale por WAPA el 25 de diciembre. Además, produje ‘Las aventuras de Susa y Epifanio’ en capítulos de media hora uno a la semana por ahora. También estoy en conversaciones con Telemundo con proyectos importantes”.