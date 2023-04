El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) celebrará la Semana de la Biblioteca con actividades gratuitas del 24 al 28 de abril en la Biblioteca Nacional de Puerto Rico (BNPR), ubicada en el edificio Dr. Ricardo Alegría en Puerta de Tierra en San Juan. Las actividades están coordinadas por la BNPR y la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico bajo el lema “Hay mucho más que contar”.

“Este año celebramos la Semana de la Biblioteca con una variedad de actividades presenciales, en las que se resalta su importancia en nuestras comunidades. Es vital continuar fomentando estas instituciones para cultivar el enriquecimiento intelectual y cultural de esta y futuras generaciones”, expresó Carlos Ruiz, director ejecutivo del ICP.

Los actos de apertura se llevarán a cabo el lunes, 24 de abril, desde las 9:00 am con el tema “Las bibliotecas unen a sus comunidades: Desarrollo de programación inclusiva y diversa”. A las 10:00 am se ofrecerá la conferencia “Acceso a la información legal como estrategia de búsqueda e investigación”, seguida por un panel que presentará el tema “Somos más que préstamo de libros: Sirviendo a la comunidad desde la inclusión y diversidad” con representación de las bibliotecas públicas de Maryland, Denver y Los Ángeles. A la 1:00pm se ofrecerá un recorrido por las exhibiciones “La Afrodescendencia y su aportación a la sociedad puertorriqueña” y “Los cien de Amílcar”. Ese mismo día a las 2:00pm se realizará un panel relacionado a las Bibliotecas y sus servicios a las comunidades no tradicionales. En este foro, participarán representantes de la Biblioteca del Recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico, Jane Stern Dorado Community Library de Dorado, San Juan Community Library y la Biblioteca Juvenil de Mayagüez. Durante todo el día, el público podrá pasar por las facilidades para consultar y adquirir las publicaciones de varias editoriales puertorriqueños.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el miércoles, 26 de abril, a las 6:00 pm, el evento se une a la conmemoración de los Cien de Amílcar con la conferencia Amílcar Tirado y el cine psicológico puertorriqueño por Roberto Ramos Perea. Como parte de la conferencia se proyectará el filme “Ayer amargo”.

Las actividades en la Semana de la Biblioteca continuarán el jueves, 27 de abril, a las 10:00 am con la conferencia sobre la importancia de obra de la Dra. Concha Meléndez en la literatura puertorriqueña e hispanoamericana. Esta conferencia la ofrecerá la Dra. Rebeca Franqui Rosario, ganadora del Premio Concha Meléndez en el 2006. Seguido a las 11:00 am continúa la conferencia “Concha Meléndez en La Habana” por el Prof. Oscar Gerardo Dávila del Valle, ganador del Premio Concha Meléndez en el 2014.

“Este año el lema de la semana resalta la importancia de las bibliotecas, no tan solo como espacios para encontrar información y fomentar la lectura, sino como lugares de aprendizaje variado, apoyo de necesidades particulares, encuentro entre la comunidad y diversión. Con la primera Tarde de jangueo en La Nacional buscamos exactamente esto, proveer una oportunidad de esparcimiento y disfrute para todos”, destacó la directora de la Biblioteca Nacional, Hilda T. Ayala.

Con la intención que más personas conozcan los beneficios y ofrecimientos de nuestra Biblioteca Nacional, el viernes, 28 de abril, se llevará a cabo la actividad “Jangueando en La Nacional”, con recorridos guiados titulados “¡Conoce tu Biblioteca Nacional!”, desde las 10:00 am. Las personas interesadas pueden registrarse en:

PUBLICIDAD

https://url.avanan.click/v2/___https://forms.office.com/g/pPSmWw5YGc___.YXAzOmdmcm1lZGlhOmE6bzo2MGNiMzlmZTY5OWJhZDkxNjNkYWQwMzYzZDJiYTkwYTo2OmU4ZDg6ZjA5NWZiOTgyMjZiOTNjMzA0YzAyNDUxZjI2NDYwYjY4Nzg1MGI4NzQwZWZiODY3YjhjODEyOWI3N2IyYzcwYzp0OkY

El cierre de la semana se realizará ese mismo día, a las 6:00 pm con la actividad “Tarde de jangueo en La Nacional” donde se invita al público compartir en la Biblioteca Nacional en una tarde donde podrán jugar con juegos de mesa puertorriqueños y disfrutar de una intervención musical a cargo de Zuania Yamila Figueroa, mejor conocida como Mila. Durante esa tarde habrá un presentación con varios de los creadores de estos juegos puertorriqueños, quienes explicarán cómo jugarlos. Los juegos son “¡Registro!” de la Oficina Estatal de Preservación Histórica, “Boriwars” de Adrián Batlle, los Naipes y cuaderno de autores puertorriqueños de la Editorial del ICP y “Raitrú” de Natalia Chaparro. La Tarde de jangueo culminará a las 7:30pm com la presentación musical de Mila.

Todas las actividades son libre de costo y se llevarán a cabo en la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, ubicada en la Avenida Ponce de León #500, Puerta de Tierra, San Juan. Para más información puede comunicarse a bibliotecanacional@icp.pr.gov