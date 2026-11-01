Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
1 de noviembre de 2026
86°Lluvias y tronadas dispersas
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Carlos Cancio presenta su “Apoteosis” en Galería Petrus

La apertura de la nueva exposición será el 3 de noviembre

1 de noviembre de 2026 - 2:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Cancio expone su exhibición “Apoteosis” en Galería Petrus. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Apoteosis significa deificación, hacerse divino o contarse entre los dioses. Designa además un acto de glorificación hacia un individuo por sus méritos, así como una manifestación de júbilo o frenesí.

RELACIONADAS

Desde esa definición es que el pintor puertorriqueño Carlos Cancio partió para su nueva exposición “Apoteosis”, que se inaugurará el 3 de noviembre de 2026, de 7:00 a 9:00 p.m. en la Galería Petrus, como parte de los Martes de Galería en Santurce.

Un total de 18 lienzos de reciente factura -al óleo o en acrílico, muchos de gran formato- componen este nuevo pasaje hacia el universo creativo del prolífico artista sanjuanero para deleitarse con su intensa paleta de colores que evoca luces líquidas. Un verdadero olimpo global se da cita en esta serie de obras de reciente factura, en la que deidades europeas, africanas, asiáticas y caribeñas habitan y levitan rodeadas por frutas y flores tropicales.

“Quiero que la gente cuando entre a la exposición reciba un impacto; que diga ‘esto es apoteósico’”, manifiestó Cancio refiriéndose a las piezas que originaron esta exhibición, los óleos “Divinidades” y “La Vera Cruz”, en declaraciones escritas.

“Una apoteosis es una ceremonia en la que se engrandece a un personaje; se le eleva a una categoría divina. Los romanos lo hacían con sus generales; los egipcios también, con ciertos personajes, al igual que los mayas y los chinos, cuyos emperadores se deificaban a sí mismos. Yo recojo elementos de diferentes culturas para reinterpretarlos y en otras instancias me las invento. Como agente creador y transmisor de la creación tengo esa capacidad de deificar personajes”, afirmó Cancio, quien cumple poco más de un año de establecerse nuevamente en la isla, tras una temporada prolongada en España.

“Mi casa es muy abierta y me permite admirar el exterior. He sembrado muchos árboles, muchas plantas florales. Además, mientras camino observo las plantas y las flores”, comenta. Es así como un paseo fortuito desencadena en un encuentro con un elemento que luego queda plasmado en el lienzo. “Me fui de chinchorreo con unas amistades. Recorrimos desde Dorado hasta Naranjito y Ciales. En una parada había un revendón de frutas y veo un mamey. ¡Hacía casi cuarenta años que no comía mamey! Ahí decidí que en una próxima pieza tenía que incluir esta fruta”, añadió en alusión al óleo “Ser diosa no es un mamey”.

En la obra de Cancio se evidencia el estudio concienzudo de arte, historia y cultura universal, para gestar una mirada propia, así como un sentido de cohesión entre cada pieza, según reza el comunicado de prensa.

“Es mi reinterpretación del ‘Nacimiento de Venus’, de Botticelli. Además, estudié la Venus de Pompeya. Me dio trabajo lograr esa pose, porque ella no está posada en la concha, sino que flota sobre ella. También quise crear el efecto de la tarde y la noche en un mismo cielo, como ese poder de controlar el tiempo. Tuve que estudiar mucho y tomar mis propias conclusiones. Es una obra completamente circular, como si fuera una gran aureola. Y las tetas de Venus quedaron bellas”, comentó el artista sobre la obra “El Renacimiento de Venus”.

Obra del pintor Carlos Cancio.
Obra del pintor Carlos Cancio. (Suministrada)

Una de las piezas de “Apoteosis” con mayor simbolismo es “Yemayá bebiendo agua ‘e coco”, donde la diosa yoruba reina del mar sacia su sed coronada de conchas y con un collar de algas. “Ella tiene sus corales que la impulsan y lleva guantes, un elemento que me encanta integrar. Siempre me han atraído los guantes, los de goma para limpiar por sus colores brillantes”, relató.

“Trato con respeto las alusiones con las religiones de todas partes del mundo, incluyendo las caribeñas. Cuando viajo me gusta visitar templos, presenciar ceremonias”, sentenció.

En ese viaje por la gama de creencias, ritos y deidades con las que el humano busca explorar y entender su espiritualidad, “Apoteosis” hace una parada frente a “Lord Krishna”, a quien Cancio presenta como un rostro que emerge de un jardín. Así mismo, “Buda de la luz” aparece con una llama sobre su cabeza, rodeado por unas arquitectónicas flores de loto.

El desfile divino continúa con “Los dioses jugando con las nubes”, “Diana bañándose a la luz de su Luna (con el foulard de su hermano, Hermes)”, “Zeus comiéndose un tostón”, “Apolo, dios del Sol”, “Astraea, diosa de los astros con su corona de carambolas”, “Diosa irlandesa”, “Claveles para la Virgen” e incluso “Así somos”, cuadro que Cancio describe como “un grafiti taíno entre uvas playeras”.

La Galería Petrus está localizada en el 726 de la calle Hoare, esquina Las Palmas, en Miramar. Para más detalles puede comunicarse al 787-318-8993.

Tags
ArteArtista plásticogalería
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 1 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: