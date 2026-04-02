Carlos Dávila Rinaldi invita a entrar en su diálogo interior

Todo el mundo lo hace. Los expertos afirman que es saludable. Sin embargo, si alguien te ve haciéndolo hasta podría tildarte de loco.

Precisamente por eso Carlos Dávila Rinaldi decidió titular su nueva exposición “Hablando solo”. El prolífico pintor puertorriqueño regresa a Galería Petrus con esta invitación al espectador a conversar con su autodiálogo plástico. La apertura será el 7 de abril a las 6:00 p.m., con lo que la destacada galería santurcina se suma a la movida de los Martes de Galería.

“Quiero conectar con el público que asiste a este evento; es gente nueva. Por eso decidí trabajar algo más curado al establecer lo que describo como un diálogo ‘entre yo y yo’. Para esto he pareado unas piezas previas con las que trabajo ahora para que conversen entre sí”, manifiesta el artista, quien en octubre del año pasado presentó en Petrus la exitosa exposición “No Agenda”.

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Si el proceso de esta muestra tiene entusiasmado a Dávila Rinaldi, el producto final promete cautivar a quien se dé cita en Petrus, pues el junte en un mismo espacio de trabajos de los años 80 y 90 con obras de factura actual ofrecerá la oportunidad de comprobar tanto la evolución como las constantes en el trabajo de uno de los pintores contemporáneos más innovadores y relevantes.

“Ha sido un proceso dinámico y revelador. Algunas piezas son un tanto figurativas, pero prevalece la abstracción. Las previas son de índole escultural, ensamblajes con objetos encontrados, alusiones al reciclaje. Entonces cuando las coloco en diálogo con las actuales, percibo las consistencias dentro de mi trayectoria. Hay formas y temas que se tocan una y otra vez. Obviamente, con cada nuevo acercamiento es como explorarlo por primera vez. Siempre he visto que las buenas ideas se quedan y se repiten, no palabra por palabra sino con una nueva energía. Parten de mis intereses personales. Después de todo, es la huella digital de uno”, asevera. “Noto que las piezas de aquella época tienen menos color que las contemporáneas, tomando a veces como punto de partida el objeto encontrado integrado a ellas. La conversación -cómo hago la selección dentro de mi mentepienso que provoca una buena dinámica entre una pieza y otra”.

De vuelta al toldo

Dávila Rinaldi presentará formatos variados, aunque revela que actualmente se decanta por trabajar piezas más grandes, de seis y hasta siete pies. Esa renovada fascinación por la escala amplia le ha llevado a retomar el toldo de construcción, soporte que marcó una etapa determinante de su trayectoria.

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“Esta muestra de Carlos Dávila Rinaldi cobra mayor relevancia por su regreso a pintar en toldos; ejercicio creativo que definió un capítulo exitoso dentro de su legado en la plástica. Cabe destacar que son piezas en este formato las que integran las colecciones de dos de nuestros principales museos, a saber: ‘Assassins’, en el Museo de Arte de Ponce; y ‘La Gringomatic’, en el Museo de Arte de Puerto Rico”, subraya Sylvia Villafañe, fundadora y directora de Galería Petrus.