Reconocido por la diversidad temática de su obra y una técnica única que se destaca por la aplicación del color para crear manchas, líneas rectas, triángulos y círculos, que se traducen en imágenes refrescantes y llenas de energía tropical, el destacado pintor, muralista, escultor, dibujante y grabador Carmelo Sobrino está listo para una nueva exposición.

Esta vez se trata de “Vuelo”. Una muestra única en la que presentará 12 pinturas en diferentes formatos, donde abandona su acostumbrada paleta llena de color, para concentrarse en tonos como blanco, gris y azul, y crear -como dice- “una serie de cuadros blancos, como parte de una búsqueda más madura, fluida y espontánea como parte de mi lenguaje pictórico.”

“Vuelo” abrirá al público el 15 de marzo de 6:00 a 9:00 p.m. en la Galería Petrus, ubicada en la Calle Hoare, esquina Las Palmas, en Miramar. La misma se celebra en homenaje al Mes de la Mujer. Durante la apertura de la exhibición también se estarán reconociendo a seis mujeres que forman parte de la iniciativa “Adopta Ahora”. Ellas son: Haydee Masini, María Pastrana, Dennise Pérez, María Caraballo, Patricia Eaves y Rosana Roig.

Egresado de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico (EAPD), estudió bajo la tutela de los grandes maestros de la época: Fran Cervoni, Rafael Tufiño y Augusto Marín. En 1969, fundó junto a Antonio Martorell el histórico taller Alacrán, dirigido al desarrollo de las artes gráficas. Durante su trayectoria ha sido profesor en la Liga de Estudiantes de Arte de San Juan, Casa Candina y la Universidad del Turabo, en Gurabo.

El artista plástico puertorriqueño Carmelo Sobrino presenta su nueva exposición Vuelo, en Galería Petrus. (Suministrada)

Con la premisa de que “la belleza es el resplandor de la verdad, el arte la rescata”, la obra de Carmelo Sobrino se encuentra en colecciones en Puerto Rico y Estados Unidos. En el 2012, fue nominado para la U.S. Fellowship Grant y en el 2011, participó en un programa de residencia de artistas en Peripher, Zurich, Suiza.

Al hablar de su nueva producción, “Vuelo”, Sobrino señala que con esta exposición presenta un paisaje aéreo, una perspectiva distinta a su perspectiva más tradicional de frente. “Aquí, el espectador se monta en su propio vuelo, viendo las cosas desde arriba, con el fin de que pueda hacer su propia conexión con lo que ve, para llegar a sus propias conclusiones.” “Los colores que seleccioné en esta ocasión, me permiten encontrar mi propio espacio sobre el lienzo buscando una idea que en el principio no se entiende bien, pero que no está circunscrita a una forma específica, sino que fluye de manera espontánea como si estuvieras escribiendo”, dice Sobrino, quien agradece a Sylvia Villafañe el que haya tenido la iniciativa de presentar dicho trabajo en Galería Petrus.

“Estoy muy enamorado de mis obras, de esta muestra, que bajo el nombre de “Vuelo”, espero poder presentar a través de la figuración geométrica una síntesis de todo lo que ha sido mi trabajo históricamente. Estas piezas muestran una manera más sencilla y más fluida de mi quehacer pictórico, sin estar tan circunscrito a una idea específica. Es una vuelta a la espontaneidad, a ese niño interior, al inconsciente”, concluye Sobrino, quien es natural de Manatí.

De hecho, inspirado por los rótulos que veía en su pueblo, comenzó a dibujar letras, y por un tiempo se dedicó a hacer rótulos y caligrafía. Su primer maestro de arte formal fue Don Oscar Colón Delgado en Hatillo. Más tarde, luego de salir de la EAPD sus inquietudes artísticas lo llevan a viajar a México, Estados Unidos, Santo Domingo, Jamaica y Europa, donde conoce y recibe la influencia de los grandes pintores del mundo.

En 1981 dirigió en España un proyecto de exposiciones itinerantes de murales realizador por artistas españoles y puertorriqueños. Durante su trayectoria, ha sido comisionado para confeccionar diversas obras públicas entre las cuales se encuentran el mural “Horizonte” en el vestíbulo del Museo de Arte de Puerto Rico (1999) y el mural para el techo del vestíbulo del Teatro Taboas de Manatí “Mural Constelación Mensajera”. Desde el 2011 ha trabajado con la comunidad de Puerta de Tierra, en San Juan, y dirigido un gran número de talleres en instituciones y en su estudio.

Con apenas 24 años, Sobrino tuvo su primera exhibición importante con la serie de grabados “El Velorio” en el Museo del Grabado en el Viejo San Juan. Desde entonces, su trabajo se ha presentado en y fuera de la Isla, incluyendo el Museo del Barrio, en Nueva York.

Por su parte, Sylvia Villafañe, fundadora de la reconocida Galería Petrus, dijo que para “nosotros es un honor tener la oportunidad de presentar de manera individual la obra de uno de los maestros del arte contemporáneo puertorriqueño, con una serie de obras inspiradas a partir de una conversación muy personal entre el artista y su lienzo. Cada una de las piezas que compone “Vuelo”, emanan paz y espiritualidad, a la vez que invitan al espectador a pensar y reaccionar de manera positiva ante tanta belleza”.

La Galería Petrus está localizada en el 726 de la calle Hoare, esquina Las Palmas, en Miramar. Para detalles puede comunicarse al 787-318-8993 o por correo electrónico a info@petrusgallery.com. También en Instagram y Facebook; galeriapetrus.