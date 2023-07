La editorial Gnomo anuncia su actividad GnomoFest, que se llevará a cabo los días viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de julio en la Librería La Esquina, de Río Piedras.

El GnomoFest es un mini festival literario y al a vez una carta de amor de esta editorial al pueblo. Habrá tres charlas magistrales, dos talleres profesionales de redacción y creación literaria, presentaciones de los libros de Gnomo y mucho más.

La actividad, que organiza el escritor puertorriqueño Eïrïc R. Durändal Stormcrow, también editor en jefe de Gnomo, está abierta para el público general, pero específicamente para todas las personas que desean empoderarse con el arte de la palabra.

Todas las actividades dentro del marco del GnomoFest son gratuitas, con la excepción de los talleres. El taller de poesía estará a cargo de la poeta Angelía Mar Rivera Barreto, autora del celebrado poemario “Santamaría Atrapasueños / Santamaría Dreamcatcher”, publicado por Gnomo en 2022. Dicho taller tendrá un costo de $200.00 y se impartirá los días sábado 22 y domingo 23. La meta del taller será la producción, en dos días, de 8 poemas, o una cuarta parte de un poemario. El taller de cuento lo impartirá Eïrïc R. Durändal Stormcrow, autor de los libros de cuentos “Biografía de los planetas tristes” (Gnomo, 2021) y “Our Love Is Like Anime” (Gnomo, 2023). Dicho taller tiene un costo de $250.00 y se impartirá los días viernes 21, sábado 22 y domingo 23. La meta del taller será la producción, en tres días, de 6 cuentos (más o menos la mitad de un libro de cuentos).

PUBLICIDAD

De igual modo, como parte de las actividades del GnomoFest, habrá una lectura de cuentos y una lectura poética por parte de nuestros autores. Aquellas personas que interesen mayor información sobre el GnomoFest y sus actividades y talleres, pueden comunicarse al 787-529-7063 o escribirnos a nuestras páginas de Facebook (Gnomo Literario) e Instagram (gnomo_literario).

La editorial Gnomo surge durante el año pandémico, como respuesta literaria a los grandes cambios y retos mundiales legados por la emergencia del COVID-19. El proyecto editorial, que cumple tres años en 2023 y ya cuenta con 28 libros, y de acuerdo con la información escrita suministrada “se dedica a la publicación de literatura puertorriqueña ‘risqué o de riesgo’, es decir, literatura que cuestiona, que increpa, que confronta y que no le tiene miedo a decir lo que nadie más quiere decir”.

Se puede acceder al catálogo de la editorial en gnomo.carrd.co.