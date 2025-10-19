Cierran el Museo del Louvre ante robo millonario

PARÍS — Varios ladrones entraron el domingo por la mañana en el Museo del Louvre utilizando una plataforma elevadora y, mientras los turistas ya estaban dentro, forzaron una ventana, rompieron vitrinas y huyeron con joyas de “valor incalculable”, dijo el ministro del Interior de Francia.

El museo más visitado del mundo cerró durante el resto del día mientras la policía sellaba las puertas y evacuaba a los visitantes durante la investigación.

“A primera hora de la mañana se produjo un robo en la apertura del Museo del Louvre”, escribió la ministra de Cultura, Rachida Dati, en X. El museo citó “razones excepcionales” para el cierre. No se reportaron heridos.

Alrededor de las 9:30 a.m. varios intrusos forzaron una ventana, robaron joyas de las vitrinas y escaparon en vehículos de dos ruedas, según el Ministerio del Interior, encabezado por Laurent Nuñez. Se informó que se está llevando a cabo un trabajo forense y se está compilando un inventario preciso de los objetos robados, añadiendo que los artículos tienen un valor histórico “inestimable”. Dati y Nuñez estuvieron en el lugar junto con la dirección del museo.

PUBLICIDAD

Un video de la escena mostró a turistas confundidos siendo evacuados de la pirámide de cristal y los patios circundantes mientras los oficiales cerraban las puertas de hierro y clausuraban las calles cercanas al Sena.

Nuñez lo calificó como un “robo importante”, diciendo que los intrusos entraron desde el exterior usando una plataforma elevadora. Explicó en France Inter que el atraco duró siete minutos y que los ladrones usaron una cortadora de disco para cortar los cristales. Dijo que era “claramente un equipo que había hecho reconocimiento previo”.

El robo ocurrió en la Galería de Apolo, un salón abovedado en el ala Denon que exhibe parte de las joyas de la corona francesa bajo un techo pintado por el artista de la corte del rey Luis XIV, según el ministerio.

El diario Le Parisien informó que los delincuentes ingresaron a través de la fachada que da al Sena, donde se están realizando obras, y utilizaron una canasta de elevación para acceder directamente a la sala objetivo en la Galería de Apolo. Después de romper ventanas, supuestamente robaron “nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz”. Le Parisien también informó que una de las joyas robadas fue encontrada más tarde fuera del museo, añadiendo que se creía que era la corona de la emperatriz Eugenia y que se había roto.

La seguridad y el personal del Louvre están en la mira

La seguridad en torno a las obras más destacadas sigue siendo estricta. La Mona Lisa está protegida por un vidrio antibalas y un sistema de exhibición de alta tecnología como parte de medidas más amplias contra el robo en todo el museo.

PUBLICIDAD

El personal y la protección han sido puntos de conflicto en el Louvre. El museo retrasó su apertura durante una huelga del personal en junio por el hacinamiento y la falta crónica de personal. Los sindicatos han advertido que el turismo masivo pone a prueba la seguridad y la gestión de visitantes.

No estaba claro de inmediato si los niveles de personal jugaron algún papel en el robo del domingo.

En enero, el presidente Emmanuel Macron anunció un plan de “Nuevo Renacimiento del Louvre” de una década —aproximadamente 700 millones de euros para modernizar la infraestructura, aliviar el hacinamiento y dar a la obra maestra de Leonardo da Vinci su propia galería dedicada para 2031—, pero los trabajadores dicen que el alivio ha tardado en llegar al piso.

El robo, menos de media hora después de la apertura de las puertas, recuerda a otros recientes asaltos a museos europeos.

En 2019, ladrones rompieron vitrinas en la Bóveda Verde de Dresde y se llevaron joyas reales con incrustaciones de diamantes por valor de cientos de millones de euros. En 2017, ladrones en el Museo Bode de Berlín robaron una moneda de oro macizo de 100 kilogramos (220 libras). En 2010, un intruso solitario se deslizó en el Museo de Arte Moderno de París y escapó con cinco pinturas, incluido un Picasso.

El Louvre tiene una larga historia de robos e intentos de robo. El más famoso fue en 1911, cuando la Mona Lisa desapareció de su marco, robada por Vincenzo Peruggia, un extrabajador que se escondió dentro del museo y salió con la pintura bajo su abrigo. Fue recuperada dos años después en Florencia, un episodio que ayudó a hacer del retrato de Leonardo da Vinci la obra de arte más conocida del mundo.

PUBLICIDAD