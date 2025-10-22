Opinión
22 de octubre de 2025
Con más seguridad y mayor asistencia proyectan la celebración de La Feria en Cataño 2025

Este año la actividad que sirve de bienvenida a la Navidad contará con exponentes de la música tropical y urbana

22 de octubre de 2025 - 1:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Herrera, de Rones de PR; Daniel Rosa, de la Federación de Artesanos; Sofía Montañéz de Bacardí; y el alcalde de Cataño, Julio Alicea y su esposa Bethzaida Rodríguez Torres. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La alegría de la Navidad se encenderá nuevamente en el Frente Marítimo de Cataño con el regreso de La Feria en Cataño 2025, presentado por Bacardí y el municipio de Cataño, que se llevará a cabo el sábado, 6 y domingo, 7 de diciembre.

RELACIONADAS

El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, destacó que la celebración reafirma el compromiso del municipio con el desarrollo cultural y económico de la zona, al tiempo en que informó los planes para reforzar la seguridad durante el evento.

“Cada edición de La Feria en Cataño reafirma el vínculo especial entre nuestra comunidad y Bacardí, una relación que va más allá de la celebración. Este año reforzamos nuestro plan de seguridad con nuevas tecnologías, incluyendo drones que transmiten imágenes en tiempo real a los cuarteles rodantes y a la estación municipal, facilitando respuestas más rápidas y efectivas. Además, se proyecta un impacto económico estimado de más de un millón de dólares, junto a una asistencia superior a la de años anteriores”, indicó.

Además, como en ediciones pasadas, el evento contará con un plan especial de seguridad y transportación, que incluye estacionamientos designados en distintas áreas del pueblo y servicio de lanchas desde San Juan con horario extendido, para asegurar una experiencia cómoda y accesible para todos los asistentes.

La Feria ofrecerá un programa artístico que reunirá a reconocidos exponentes de la música tropical, urbana y popular, junto a una variada oferta de talentos locales y trovadores. Además, contará con la participación de cientos de artesanos puertorriqueños, quioscos de comida típica y un ambiente de fiesta para el disfrute de todos.

Afiche de La Feria 2025
Afiche de La Feria 2025 (Suministrada)

Durante la jornada del sábado, 6 de diciembre, el público podrá disfrutar de música en vivo desde el mediodía con las presentaciones de Tripandero, Christian Alicea, Plenéalo, Algarete, Rabanes, Plerrero, Jovaan y Yan Block. El domingo, 7 de diciembre, la programación iniciará con la Competencia de Trovadores Pico a Pico, seguida por las presentaciones de Plena Libre, Gerardo Rivas, La Tribu de Abrante, Grupo Manía y un gran cierre sorpresa que se anunciará próximamente.

Por su parte, Sofía Montañez, supervisora senior de mercadeo de Bacardí en Puerto Rico, resaltó la importancia de este evento.

“En Bacardí estamos muy entusiasmados de unirnos nuevamente al Municipio de Cataño para celebrar la llegada de la Navidad con nuestra gente. La Feria se ha convertido en una de las tradiciones más esperadas por los puertorriqueños, y este año queremos ofrecer una experiencia vibrante que una la música, la cultura y la alegría de compartir en comunidad con el ritmo que nos mueve”, expresó.

Cataño
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
