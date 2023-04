El próximo domingo, 30 de abril, desde las 11:00 a.m., se llevará a cabo el esperado Domingo familiar mensual del Museo de Las Américas que, en esta ocasión, estará dedicado a la niñez y cerrará con un concierto de música infantil folklórica latinoamericana, anuncia la institución en un comunicado de prensa.

Como parte de la programación especial se realizará un taller creativo titulado ¡Celebremos a los niños y niñas de Latinoamérica! a las 12:00 p.m., seguido de un recorrido guiado, a la 1:00 p.m., con el historiador y crítico de arte Carlos Ortiz Burgos, por la nueva exposición Sin pena ni gloria: 22 años de producción artística, de Aby Ruiz.

El gran cierre musical iniciará a las 2:00 p.m. con el concierto didáctico de música infantil folklórica latinoamericana ¡Vamos a cantar! a cargo del grupo Tepeu. ¡Vamos a cantar! es un concierto didáctico diseñado con un repertorio de música infantil latinoamericana para el sano disfrute y el divertido aprendizaje de toda la niñez, al igual que de toda la familia.

Obra “El abrazo” de Aby Ruiz, óleo sobre canvas, de la nueva exposición Sin pena ni gloria: 22 años de producción artística. (Suministrada)

En esta ocasión, los presentes no solo disfrutarán de canciones de México, Argentina, Cuba o Puerto Rico, sino que aprenderán a identificar -visual y sonoramente- todos los instrumentos usados por Tepeu en el concierto. Conocerán el trasfondo histórico y cultural de cada uno de ellos, los podrán apreciar y escuchar por separado y, al final, todas en confabulación sonora.

Los instrumentos que conocerán en este concierto serán: guitarra, zampoña, bombo legüero, cuatro venezolano, quena, charango, cajón, melódica, bajo, bongó, palo de lluvia, chak-chas, percusión andina y percusión regular.

Tepeu es una agrupación musical que se dedica a la difusión de la música folklórica y andina desde 1974 y está integrado por: Enrique Ríos Cortés, director y fundador; Enrique Bayoán Ríos Escribano, director musical; Mayra Escribano Román, Arturo O. Ríos Escribano, Gabriela M. Ríos Escribano, Fabián Rivera Rivera, Julia Telva Ríos Medina y Amalia Isabel Rivera Ríos.

Los asistentes podrán disfrutar también de las exposiciones temporales del Museo, Puerto Rico: un homenaje a nuestra historia de Eric Tabales; creada en acuarela sobre papel y recubierta con polvo de cristal, y que presenta un recorrido por 78 plazas y centros urbanos del archipiélago puertorriqueño y Sin pena ni gloria. 22 años de producción artística de Aby Ruiz; una muestra que recoge una selección de obras realizadas entre los años 2005 y 2023 a través de las cuales el artista explora los medios tridimensionales del ensamblaje y la instalación, para reinterpretar sus inquietantes temas desde la materialidad.

También podrán conocer las exhibiciones permanentes Las Artes Populares en Las Américas; La Herencia Africana; y Conquista y Colonización: nacimiento y evolución de la nación puertorriqueña.

El costo de admisión para el Domingo Familiar es de $6.00 por adulto; niños y niñas entran gratis, deben estar acompañados por un adulto.

El Museo de Las Américas opera en horario de miércoles a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., sábados y domingos de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. El costo regular de entrada es de $6.00 para adultos y de $4.00 para estudiantes, séniors (con ID) y niños. Según el comunicado, esta programación es posible en parte gracias al auspicio de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el National Endowment for the Humanities.

Para información adicional y reservaciones para grupos puedes llamar al 787-724-5052, escribe a info.museolasamericaspr@gmail.com, o visita www.museolasamericas.org. Para conocer información actualizada del Museo de Las Américas pueden unirse a su comunidad virtual a través de Facebook e Instagram como @museolasamericaspr.