Primero llega el ruido. El sonido es tan intenso, que se puede sentir a los oídos luchando inútilmente por adaptarse. La cacofonía de chicharras, sirenas, alarmas y pitos es suficientemente intensa como para destruir la audición de cualquier oído sano si se escucha sin protección por mucho tiempo.

Después llega la caravana de los bandidos. Vistiendo coloridas ropas de soldado, cientos de hombres y mujeres marchan por la calle bajo el castigo inclemente de un sol iracundo, sus cuerpos cubiertos por capas frondosas con diseños extravagantes. Grandes sombreros redondos cubren sus cabezas y sobre muchos de sus rostros descansa una fina capa metálica sobre la que se han dibujado un par de ojos extraños y pequeños labios. Son los enmascarados.

Según la tradición oral del Festival de Las Máscaras de Hatillo, estas misteriosas figuras representan a los soldados que el rey Herodes despachó en su desesperada búsqueda por el niño Jesús. Incontables infantes murieron a las manos de los viles soldados, lo que abrió paso para la conmemoración de su martirio: el día de los Santos Inocentes, todos los días 28 de diciembre.

PUBLICIDAD

/

Aunque tiene sus raíces en lo religioso, el Festival de Las Máscaras ha evolucionado, de alguna manera, hacia una celebración que destaca lo infame. Quizá por su lugar en el calendario, muy cercano a Navidad y a la despedida de año, esta fiesta de pueblo goza de una reputación tan legendaria como temible, pues resulta común que casi todos los años ocurran eventos complicados, que van desde arrestos, hasta, en casos extremos, la muerte. Todos los años, cientos de vehículos y personas pasean en caravana por distintas calles del pueblo hasta llegar a la plaza del municipio. En el camino, los coloridos personajes le gastan bromas a los asistentes, mojándolos o cubriéndolos en talco o crema para afeitar.

Para los organizadores del Festival, sin embargo, Las Máscaras son un hito de gran importancia cultural e histórica para Hatillo. Así lo explica el organizador principal del evento, Juan Bonilla, presidente del Centro Cultural José P.H. Hernández, quien ha estado a cargo de la celebración por más de 50 años.

“El Festival proviene de las islas Canarias. Desde que existe el pueblo, hace 200 años, nuestro Festival ha existido de distintas maneras. Se ha ido remodelando y cambiando. Antes (el patrón de las capas) era sin rizos, luego con rizos y, después, con pocos rizos. Antes era a caballo o a pie, ahora es en ‘Jeep’ o en carroza”, dice.

Para Bonilla también es un asunto familiar, pues su descendencia ya está encaminada a continuar con una tradición que los hatillanos llevan en la sangre desde el nacimiento.

PUBLICIDAD

“Yo corrí Máscaras por 34 años. Desde muy chiquito he estado corriendo Máscaras. Tengo una hija de 6 años y nenes de 13 y de 21 que actualmente están corriendo Máscaras. Yo nací y me crie en Las Máscaras. Yo te puedo decir que a la gente viene porque les gusta, porque los muchachos son alegres. Siempre hay bromas sanas y también bromas que no le gustan a algunas personas, pero los corredores de Máscaras saben a quién le van a hacer la broma, son bromas sanas y al público le gusta interactuar con ellos”, explica, con orgullo.

Con él coincide el alcalde del municipio, Carlos Román, quien también ha participado de numerosas ediciones del Festival. “Esto tiene muchos factores envueltos. Aquí la familia sale. Esto es una actividad familiar, hay comparsas que salen padres, hijos y nietos a correr. También genera un flujo en la economía, pues las personas que van a participar van en busca de materiales a ferreterías y tiendas locales para construir sus carrozas y sus vestidos. Los comerciantes a todo lo largo de la carretera PR-2 y de Hatillo se benefician de esto”.

Este año, aunque no estuvo ajeno a percances, el Festival contó con una asistencia visiblemente disminuida y con una participación muy baja de artesanos y vendedores oficiales, a pesar de que el municipio proveyó espacios para su participación.

Cada cierto tiempo, las tradiciones deben enfrentarse a la dureza de los cambios. Aunque este año se inscribieron sobre 200 carrozas y vehículos para participar de la típica corrida, varios de los grupos estuvieron compuestos exclusivamente por mujeres. Montadas en tres ‘Jeeps’ decorados de amarillo y dorado, decenas de mujeres vestidas en trajes de los mismos colores, van saltando y alborotando por toda la calle. Se hacen llamar “Las Primas” y, aunque se ha documentado la participación de mujeres en el Festival desde, al menos, los años 80, su presencia en esta edición marca un cambio importante en la cultura de una de las festividades más reconocidas de la isla.

PUBLICIDAD

Zuleika Ruiz es una de las fundadoras del grupo y recuerda lo extraño que se sentía al principio tan siquiera pensar en la posibilidad de “correr Máscaras” en grupo de mujeres.

“Todo comenzó en un compartir familiar en el que una de nuestras primas tenía un ‘Jeep’ y preguntó si nos atrevíamos a hacer un grupo de Máscaras. Al principio no nos atrevíamos porque es una tradición que usualmente era para el hombre. El primer año vinimos con antifaz porque nos daba un poco de vergüenza participar del Festival cuando la mayoría eran hombres. Comenzamos con un solo ‘Jeep’ y 10 corredoras en 2016 y seguimos hasta el sol de hoy, ahora con tres ‘Jeeps’ y 35 corredoras”, explica.

Como todos los equipos, “Las Primas” debieron escoger un tema, colores y patrones para su participación de este año. Escogieron el dorado, dice, porque es el color de una corona, como la que recibieron hace algunos años cuando fueron reconocidas como las Reinas del Festival. Según el Centro Cultural, este año también ha contado con la participación de más mujeres desde la fundación de Las Máscaras.

Zuleika reconoce, sin embargo, que no todo ha sido color de rosas. Sabe que el Festival puede ser un evento incierto y sabe, también, que el camino que han forjado se ha visto enfrentando muchas veces al machismo que históricamente ha regido sobre este tipo de celebraciones.

“El Festival se ha ido recuperando poco a poco, aunque es verdad que siempre ocurre algo. Hay que hacer la excepción, porque hay de todo”, dice.

PUBLICIDAD

Pero sobre todas las cosas, Zuleika insiste en que ser parte de “Las Primas” y formar parte del Festival de Las Máscaras le ha dado un regalo más grande que cualquier otra cosa.

“Yo, en lo personal, me he llevado a todas estas chicas que no conocía y, desde que empezó el grupo, nos hemos convertido en una familia. Aquí todas tienen sus opiniones, todas tienen sus distintos gustos, pero tratamos de mezclar todo para el día de hoy, poder venir aquí a disfrutar. Eso es lo que tenemos en común. Al principio nos decían que no se podía y mira, aquí estamos”.

Cuando llega la hora del desfile, “Las Primas” bajan por la calle bajo la cacofonía incapacitante y victoriosa de chicharras, sirenas, alarmas y pitos.