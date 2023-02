El libro “When the World Turned Upside Down. Politics, Culture, and the Unimaginable Events of 2019- 2022″ reúne 66 columnas periodísticas publicadas entre el 2019 y el 2022 en periódicos estadounidenses, escritas por un estudioso del Caribe hispano que vive en Estados Unidos. Su título es sugerente: el mundo, verdaderamente, parece estar al revés debido a eventos inimaginables: los ataques del 2001 contra las Torres Gemelas; los cambios climáticos dramáticos y generalizados; los gobiernos comunistas en países con sociedades capitalistas, como China; la regresión rusa al despotismo y al expansionismo; la epidemia que paralizó al globo; el presidente americano que incitó a una insurrección. (En Puerto Rico, podríamos añadir una quiebra no solo financiera sino de honradez y eficacia gubernamentales; las protestas masivas que forzaron la renuncia de un gobernador; dos ciclones y varios terremotos devastadores; una deuda impagable.)

Muchas columnas señalan hacia el paralelo de situaciones actuales con otras anteriores. Otras analizan los sucesos e interpretan su significado. Algunas definen el origen y alcance de palabras, tendencias y actitudes de referencia común. Todas ofrecen la opinión informada de un historiador con una larga trayectoria de estudios y publicaciones.

Fascinante, por ejemplo, resulta la reflexión sobre la preeminencia de Trump en la política estadounidense. El autor postula que la polarización extrema de Estados Unidos y el renacer del nacionalismo y el racismo excluyentes asemejan el momento actual al que precedió la Guerra Civil (1861-1865).

Otra reflexión versa sobre el tema fascinante de la globalización en términos de la difusión universal de la cultura estadounidense -comida, vestido, entretenimiento, incluso arte- y, a la vez, el renacer general de un espíritu nacional (a veces nacionalista) que se aferra a maneras de ser, pensar y actuar tradicionales. Lo primero no ha podido borrar lo segundo.

Tres secciones -la V, la VI y la VII- concentran sobre los latinos, ya sea en Estados Unidos, en Puerto Rico o en Cuba. Al escribir de Puerto Rico, el historiador señala las condiciones que siempre han afectado adversamente a la Isla: el colonialismo y la dependencia. La columna “Statehood for Washington DC and Puerto Rico in Historical Perspective” enumera, por otra parte, cinco factores que afectan la posibilidad de que Puerto Rico se convierta en estado, factores sobre los cuales los puertorriqueños tenemos poca -si alguna- influencia: el balance de poder en el Congreso (si Puerto Rico fuera un estado, le sumaría varios congresistas al Partido Demócrata); el idioma y la religión (que no parecen ser negociables para ninguna de las dos partes); los derechos civiles conculcados en Puerto Rico, que paga impuestos sin tener representación (“taxation without representation is tyranny”). Otros factores son la carga que un estado puertorriqueño le impondría al gobierno federal y -de manera inversa- la que supondría para la Isla pagar impuestos federales.

La sección del libro referente a Cuba es fascinante. Martínez-Fernández se proclama un historiador “cimarrón”, es decir, alejado de los extremos habituales asociados a toda discusión sobre la Revolución Cubana. El autor, quien escribió el libro “Revolutionary Cuba. A History”, examina la manera en que se distorsiona el tema de un lado y de otro debido a las pasiones que genera la Revolución. Denuncia el autoritarismo ejercido por el gobierno revolucionario sobre los ciudadanos cubanos y que hoy parece exacerbarse (a la vez que se exacerban las nuevas tendencias antidemocráticas en Estados Unidos).

El libro incide, por otra parte, en un debate contemporáneo candente: ¿desde qué óptica se estudia la historia? ¿Puede -y debe- su estudio dirigirse a probar un juicio o prejuicio del momento actual?

Todo historiador está situado en una encrucijada de tiempo y lugar específicos; su juicio responde, necesariamente, a la perspectiva actual. Martínez-Fernández señala que “las preocupaciones de la actualidad nos guían a los temas históricos que estudiamos, a las preguntas que hacemos y hasta a las conclusiones a las que llegamos”.

Una última sección sobre la historia como oráculo cierra el libro, que es un aporte valioso al pensamiento político contemporáneo ampliamente americano y caribeño. Como buen historiador, el autor conecta conocimientos, contextos y sucesos de actualidad.