El musical Buena Vista Social Club anuncia sus últimas funciones en San Juan

Tras varias funciones a casa llena y una respuesta favorable del público puertorriqueño, el musical de Broadway Buena Vista Social Club se prepara para concluir su temporada en Puerto Rico. La producción tendrá sus últimas presentaciones el sábado, 7 de noviembre, a las 3:00 p.m. y 8:00 p.m., y el domingo, 8 de noviembre, a las 4:00 p.m., en el Centro de Bellas Artes de San Juan.

Durante su temporada en la isla, el espectáculo ha llevado al escenario la riqueza de la música cubana mediante una historia que combina interpretaciones musicales, actuaciones y una puesta en escena inspirada en el legado de los artistas que dieron vida al emblemático proyecto musical.

“Puerto Rico recibió esta producción con un cariño extraordinario y eso nos llena de orgullo. Ha sido emocionante ver cómo el público conecta con la música, las actuaciones y la historia que celebra el legado de Buena Vista Social Club. Nos sentimos profundamente agradecidos con todas las personas que han sido parte de esta experiencia y queremos que quienes todavía no han tenido la oportunidad de verla o quieran repetir puedan disfrutarla. Estas últimas funciones son la oportunidad final”, expresó Ender Vega, productor general.

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1 / 13 | Estreno de Buena Vista Social Club en Puerto Rico: una noche de música, nostalgia y grandes interpretaciones. Michael Stuart formó parte del elenco de "Buena Vista Social Club", demostrando su versatilidad artística en una producción que combinó actuación, música y emoción. - JONUEL DAVILA 1 / 13 Estreno de Buena Vista Social Club en Puerto Rico: una noche de música, nostalgia y grandes interpretaciones Michael Stuart formó parte del elenco de "Buena Vista Social Club", demostrando su versatilidad artística en una producción que combinó actuación, música y emoción. JONUEL DAVILA Compartir

Inspirado en hechos reales, Buena Vista Social Club transporta al público a La Habana para contar la historia detrás del álbum que llevó la música tradicional cubana a escenarios internacionales y obtuvo el premio Grammy en 1997. El musical recorre las memorias, los sueños y las segundas oportunidades de figuras como Omara Portuondo, Ibrahim Ferrer y Compay Segundo, entre otros exponentes que marcaron la historia musical de Cuba.

La producción cuenta con un elenco integrado por Choco Orta como Omara, Michael Stuart como Ibrahim, Julio Monge como Compay, Cherry Torres como Omara joven, Jasond Calderón como Ibrahim joven, Luis Obed como Compay joven, Modesto Lacén como Juan de Marcos, René Monclova como Rubén, Carlos García como Rubén joven, Luis Sanz como Eliades y Bri “La Pelúa” como Haydee joven.

El ensamble lo integran Solimar Arzola, Nayaret Ennovi, Aura González, Heber Mejía, James Thomas y David Villareal. El espectáculo también cuenta con una banda en vivo que acompaña las interpretaciones musicales.

Como parte de las actividades relacionadas con la producción, este domingo, 1 de noviembre, a las 4:30 p.m., BAS Entertainment presentará un especial televisivo sobre el proceso de montaje de Buena Vista Social Club. El programa, producido por Ender Vega en colaboración con el cineasta Miguel Zayas, de Sentido Común, se transmitirá por Telemundo.

A través de imágenes exclusivas, el especial mostrará parte del trabajo que ocurre detrás del telón, desde los ensayos y la preparación de los artistas hasta los retos que implica desarrollar una producción de esta magnitud en Puerto Rico.

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