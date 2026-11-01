Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
1 de noviembre de 2026
83°Probabilidad de lluvia
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El musical Buena Vista Social Club anuncia sus últimas funciones en San Juan

La producción se presentará por última vez el próximo 7 y 8 de noviembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce

1 de noviembre de 2026 - 8:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La producción del musical Buena Vista Social Club anunció el cierre de su temporada en Puerto Rico con la funciones del 7 y 8 de noviembre. (Jonuel Davila)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Tras varias funciones a casa llena y una respuesta favorable del público puertorriqueño, el musical de Broadway Buena Vista Social Club se prepara para concluir su temporada en Puerto Rico. La producción tendrá sus últimas presentaciones el sábado, 7 de noviembre, a las 3:00 p.m. y 8:00 p.m., y el domingo, 8 de noviembre, a las 4:00 p.m., en el Centro de Bellas Artes de San Juan.

RELACIONADAS

Durante su temporada en la isla, el espectáculo ha llevado al escenario la riqueza de la música cubana mediante una historia que combina interpretaciones musicales, actuaciones y una puesta en escena inspirada en el legado de los artistas que dieron vida al emblemático proyecto musical.

“Puerto Rico recibió esta producción con un cariño extraordinario y eso nos llena de orgullo. Ha sido emocionante ver cómo el público conecta con la música, las actuaciones y la historia que celebra el legado de Buena Vista Social Club. Nos sentimos profundamente agradecidos con todas las personas que han sido parte de esta experiencia y queremos que quienes todavía no han tenido la oportunidad de verla o quieran repetir puedan disfrutarla. Estas últimas funciones son la oportunidad final”, expresó Ender Vega, productor general.

Michael Stuart formó parte del elenco de "Buena Vista Social Club", demostrando su versatilidad artística en una producción que combinó actuación, música y emoción.En uno de los momentos más aplaudidos de "Buena Vista Social Club", el guitarrista Luis Sanz cautivó al público con la ejecución del tres cubano, aportando autenticidad a la propuesta musical.Interpretaciones de temas como “Candela” y “El cuarto de Tula” despertaron el entusiasmo de los asistentes, quienes acompañaron la experiencia con aplausos y entusiasmo.
1 / 13 | Estreno de Buena Vista Social Club en Puerto Rico: una noche de música, nostalgia y grandes interpretaciones. Michael Stuart formó parte del elenco de "Buena Vista Social Club", demostrando su versatilidad artística en una producción que combinó actuación, música y emoción. - JONUEL DAVILA

Inspirado en hechos reales, Buena Vista Social Club transporta al público a La Habana para contar la historia detrás del álbum que llevó la música tradicional cubana a escenarios internacionales y obtuvo el premio Grammy en 1997. El musical recorre las memorias, los sueños y las segundas oportunidades de figuras como Omara Portuondo, Ibrahim Ferrer y Compay Segundo, entre otros exponentes que marcaron la historia musical de Cuba.

La producción cuenta con un elenco integrado por Choco Orta como Omara, Michael Stuart como Ibrahim, Julio Monge como Compay, Cherry Torres como Omara joven, Jasond Calderón como Ibrahim joven, Luis Obed como Compay joven, Modesto Lacén como Juan de Marcos, René Monclova como Rubén, Carlos García como Rubén joven, Luis Sanz como Eliades y Bri “La Pelúa” como Haydee joven.

El ensamble lo integran Solimar Arzola, Nayaret Ennovi, Aura González, Heber Mejía, James Thomas y David Villareal. El espectáculo también cuenta con una banda en vivo que acompaña las interpretaciones musicales.

Como parte de las actividades relacionadas con la producción, este domingo, 1 de noviembre, a las 4:30 p.m., BAS Entertainment presentará un especial televisivo sobre el proceso de montaje de Buena Vista Social Club. El programa, producido por Ender Vega en colaboración con el cineasta Miguel Zayas, de Sentido Común, se transmitirá por Telemundo.

A través de imágenes exclusivas, el especial mostrará parte del trabajo que ocurre detrás del telón, desde los ensayos y la preparación de los artistas hasta los retos que implica desarrollar una producción de esta magnitud en Puerto Rico.

Los interesados en asistir a las últimas funciones del musical pueden conseguir los boletos a través de Ticketera.

Tags
Musical BroadwayMúsicaBuena Vista Social ClubCentro de Bellas ArtesCentro de Bellas Artes de Santurce
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 1 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: