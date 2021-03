Jacobo Morales, una de las figuras cumbres del arte y la cultura en Puerto Rico, que a través de cerca de 70 años de carrera artística ha hecho radio, cine, drama, teatro, comedia, poesía y hasta sátira política, sigue a sus 86 años trabajando y con la expectativa de volver a dirigir una película,

La revelación la hace Morales en la primera edición de la nueva temporada del podcast Torres Gotay Entrevista, en la que el veterano periodista Benjamín Torres Gotay se sienta con el multifacético artista y conversa sobre su trayectoria artística, desde sus inicios en la radio a finales de los años 40, su llegada a la televisión desde que ese medio debutó en Puerto Rico en el 1954 y su larga trayectoria en la televisión, el teatro y el cine.

“Los pensamientos yo no siento que se hayan puesto viejos. Ni la ganas de hacer ni de ver las cosas, ni la forma en que veo las cosas. Es decir, que he recibido esa gran sorpresa. Te lo anticipo, que uno se hace la idea de lo que es un viejo cuando a temprana edad. Y bueno, resulta que no es así. Entonces, mientras tenga energía, una razonable lucidez, pues ‘pa lante’ seguimos”, dice Morales durante la conversación .

Puedes escuchar el podcast aquí: