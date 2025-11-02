El Premio Cervantes 2025 pone su mirada sobre Latinoamérica

Madrid - El Premio Cervantes 2025, el más importante galardón de las letras en español, dotado con 125,000 euros, se conocerá mañana lunes y todo apunta a que este año puede recaer en un autor latinoamericano, después de que en las dos últimas ediciones distinguiera a escritores españoles.

El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, comparecerá en rueda de prensa, tras la deliberación del jurado, para anunciar el nombre del ganador.

El año pasado el oficialmente llamado Premio de Literatura en Lengua Castellana ‘Miguel de Cervantes’ recayó en Álvaro Pombo (Santander, 1939), en reconocimiento a su capacidad para crear “un mundo literario propio que conmueve” y por su “extraordinaria personalidad creadora, lírica singular y original narración”.

Y el anterior, en 2023, fue para Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942), por ser uno de los “grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino y creador de mundos imaginarios”.

Oficialmente, este premio “constata el público testimonio de admiración a la figura de una escritora o de un escritor, independientemente de su nacionalidad que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico”.

No obstante, la tradición desde que se instituyó en 1975 era que cada año recayera en uno de los dos lados del Atlántico, y en los últimos años el ritmo va más bien de dos en dos: los dos elegidos anteriores a Mateo Díez fueron el poeta venezolano Rafael Cadenas (2022) y la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi (2021).

En las ediciones de 2020 y 2019 ganaron el premio los poetas españoles Francisco Brines y Joan Margarit, respectivamente, mientras que anteriormente, en 2018 y 2017, lo obtuvieron la poeta uruguaya Ida Vitale y el nicaragüense Sergio Ramírez.

Algunos de los nombres latinoamericanos habituales en las quinielas del Cervantes en los últimos años han sido la nicaragüense Gioconda Belli, la mexicana Margo Glantz o el poeta chileno Raúl Zurita.

Entre los miembros del jurado que deliberarán mañana estarán los dos últimos ganadores del Cervantes (Álvaro Pombo y Luis Mateo Díez); Aurora Egido a propuesta de la Real Academia Española (RAE); Bruno Rosario por la Academia Dominicana de la Lengua; Ana María Gallego por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).