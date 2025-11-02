Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
2 de noviembre de 2025
84°bruma
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El Premio Cervantes 2025 pone su mirada sobre Latinoamérica

Los ganadores de las pasadas dos ediciones fueron escritores españoles

2 de noviembre de 2025 - 7:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al rey Felipe VI de España no le ha tocado entregar el Premio Cervantes a un escritor latinoamericano desde el 2022, cuando ganó el poeta venezolano Rafael Cadenas. (Ballesteros)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Madrid - El Premio Cervantes 2025, el más importante galardón de las letras en español, dotado con 125,000 euros, se conocerá mañana lunes y todo apunta a que este año puede recaer en un autor latinoamericano, después de que en las dos últimas ediciones distinguiera a escritores españoles.

El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, comparecerá en rueda de prensa, tras la deliberación del jurado, para anunciar el nombre del ganador.

El año pasado el oficialmente llamado Premio de Literatura en Lengua Castellana ‘Miguel de Cervantes’ recayó en Álvaro Pombo (Santander, 1939), en reconocimiento a su capacidad para crear “un mundo literario propio que conmueve” y por su “extraordinaria personalidad creadora, lírica singular y original narración”.

Y el anterior, en 2023, fue para Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942), por ser uno de los “grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino y creador de mundos imaginarios”.

Oficialmente, este premio “constata el público testimonio de admiración a la figura de una escritora o de un escritor, independientemente de su nacionalidad que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico”.

No obstante, la tradición desde que se instituyó en 1975 era que cada año recayera en uno de los dos lados del Atlántico, y en los últimos años el ritmo va más bien de dos en dos: los dos elegidos anteriores a Mateo Díez fueron el poeta venezolano Rafael Cadenas (2022) y la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi (2021).

En las ediciones de 2020 y 2019 ganaron el premio los poetas españoles Francisco Brines y Joan Margarit, respectivamente, mientras que anteriormente, en 2018 y 2017, lo obtuvieron la poeta uruguaya Ida Vitale y el nicaragüense Sergio Ramírez.

Algunos de los nombres latinoamericanos habituales en las quinielas del Cervantes en los últimos años han sido la nicaragüense Gioconda Belli, la mexicana Margo Glantz o el poeta chileno Raúl Zurita.

Entre los miembros del jurado que deliberarán mañana estarán los dos últimos ganadores del Cervantes (Álvaro Pombo y Luis Mateo Díez); Aurora Egido a propuesta de la Real Academia Española (RAE); Bruno Rosario por la Academia Dominicana de la Lengua; Ana María Gallego por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Tradicionalment, el ganador recoge su premio de manos de los reyes de España en una ceremonia solemne en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), que se celebra el 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro y la conmemoración del fallecimiento del autor del Quijote.

Tags
EspañaLiteraturaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 2 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: