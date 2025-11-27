Encendidos navideños que le dan la bienvenida de la época festiva

Las plazas de los pueblos vuelven a ser el corazón de la fiesta navideña en Puerto Rico, con encendidos que mezclan tradición, música en vivo y luces que iluminan el encuentro de familias y vecinos en uno de los momentos más esperados del año.

Aunque algunos municipios como San Juan y Trujillo Alto ya dieron la bienvenida a la Navidad con sus eventos, muchos otros ocurrirán próximamente.

A continuación, una lista de encendidos que ocurrirán en los próximos días:

Camuy

Fecha: Viernes, 28 de noviembre de 2025

Horario: 6:00 p.m.

Lugar: Plaza Pública Luis Muñoz Marín

Camuy da la bienvenida oficial a la Navidad con un encendido lleno de tradición y ambiente festivo. La música estará a cargo de José Nogueras y el junte de los Hermanos Sanabria. El evento incluye el encendido de las luces que adornarán el casco urbano y exhorta a residentes y visitantes a apoyar el comercio local durante la celebración.

Caguas

Fecha: Viernes, 28 de noviembre de 2025

Horario: Desde las 5:00 p.m.

Lugar: Centro Urbano (tres tarimas: Paseo de las Artes, Paseo Gautier Benítez y Plaza Santiago R. Palmer)

La Ciudad Criolla inaugura la temporada con su emblemático Encendido de la Navidad Criolla, uno de los eventos navideños más grandes del país. Contará con múltiples tarimas y un cartel musical que incluye a Taller Típico Criollo, Tuna Las Chavalas, Plenéalo, Los Hermanos Rosario, Herminio de Jesús, Lourdes Toledo, El Gran Combo, Josie Esteban y La India. El municipio implementará un plan de seguridad y tránsito especial. Además, desde el 29 de noviembre y durante diciembre, los visitantes podrán disfrutar del Tren Navideño y estaciones fotográficas en la Plaza Palmer.

Orocovis

Fecha: Viernes, 28 de noviembre de 2025

Horario: 5:30 p.m.

Lugar: Estacionamiento Público de Orocovis

El municipio celebra su encendido navideño en el marco del Festival del Pastel, con música en vivo a cargo de Grupo Ritmos, Grupo Jataca y Animales Parranderos. Un evento festivo que combina tradición gastronómica y espíritu navideño.

Barranquitas

Fecha: Viernes, 28 de noviembre de 2025

Horario: 6:00 p.m.

Lugar: Plaza Pública Monseñor Miguelángel Mendoza

Barranquitas enciende la Navidad con kioscos, artesanos y comida típica, acompañado de un cartel musical que incluye a Conjunto Quisqueya, Victoria Sanabria y los Cantores de Bayamón. Una velada dedicada a la tradición y la música típica puertorriqueña.

Naranjito

Fecha: Sábado, 29 de noviembre de 2025

Horario: Desde las 5:00 p.m. (presentaciones desde las 6:00 p.m.)

Lugar: Plaza Pública de Naranjito

El tradicional encendido promete una fiesta cultural repleta de música típica, kioscos, artesanías navideñas y actividades para toda la familia. El espectáculo musical incluye al Conjunto Criollo y Niños Trovadores, Mariano Cotto, Pole Ortiz, Davián Raúl y un cierre bailable con el Conjunto Quisqueya. Habrá fotos con los Reyes Magos, estacionamiento designado y servicio de trolley.

Carolina

Fecha: Sábado, 29 de noviembre de 2025

Horario: 6:00 p.m.

Lugar: Plaza Pública de Carolina Rey Fernando III

Un encendido musical con presentaciones de Bobby Valentín, Jandy Ventura y José Nogueras. Además, habrá luces y un ambiente vibrante, ideal para toda la familia. Para el evento navideño habrá estacionamiento disponible en Plaza Centro, en el Terminal de Vehículos Públicos y en el estacionamiento San Fernando. También pueden estacionar en el Coliseo Guillermo Angulo y habrá transporte libre de costo.

Mayagüez

Fecha: Sábado, 29 de noviembre de 2025

Horario: 6:00 p.m.

Lugar: Plaza Almirante Cristóbal Colón, Mayagüez

Mayagüez invita a encender la alegría de la época con un espectáculo musical encabezado por El Gran Combo de Puerto Rico, Julio César Sanabria y Danny Rivera.

Arecibo

Fecha: Sábado, 29 de noviembre de 2025

Horario: 6:00 p.m.

Lugar: Frente a la Catedral de Arecibo

El encendido navideño contará con presentaciones de Odilio González, Herminio de Jesús y Andrés Jiménez “El Jíbaro”. Un evento lleno de música típica y espíritu navideño en el corazón del pueblo.

Maunabo

Fecha: Sábado, 29 de noviembre de 2025

Horario: 7:00 p.m.

Lugar: Plaza Pública de Maunabo

El encendido incluye actividades para niños, como pista Hot Wheels y granja de animales, además de una Parada de Navidad. A las 7:00 p.m. será el encendido oficial, seguido de música con Tuna de Cayey y Julio César Sanabria.

Guayama

Fecha: Sábado, 29 de noviembre de 2025

Horario: 6:00 p.m.

Lugar: Plaza Pública Cristóbal Colón

El municipio celebra con una noche llena de música y espíritu navideño. El cartel incluye a Verso de Mujer, Chamaco Rivera, Bonny Cepeda y Maelo Ruiz en un ambiente festivo y familiar.

Yabucoa

Fecha: Sábado, 29 de noviembre de 2025

Horario: 6:00 p.m.

Lugar: Plaza Pública de Yabucoa

La Ciudad del Azúcar enciende la Navidad con un evento familiar que incluye a la Rondalla de Yabucoa y Humacao, el Coro de Niños y Campanas, y Decimanía.

Juncos

Fecha: Sábado, 29 de noviembre de 2025

Horario: 6:00 p.m.

Lugar: Plaza Pública de Juncos

El encendido navideño y las Fiestas de Pueblo celebran a Los Mulos con dos noches de música y tradición. El programa incluye a los Hermanos Sanabria, Pleneros de la Cresta, Norberto Vélez y Milly Quezada.

Barceloneta

Fecha: Domingo, 30 de noviembre de 2025

Horario: 5:00 p.m.

Lugar: Plaza Pública José Cordero

El municipio presenta su encendido navideño con artesanos, kioscos y ambiente familiar. La música estará a cargo del Ballet Folklórico Renace Criollo, Decimanía, Plenéalo y Joseph Fonseca.

Toa Alta

Fecha: Domingo, 7 de diciembre de 2025

Horario: 4:00 p.m.

Lugar: Plaza Pública de Toa Alta