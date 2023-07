Carlos Dávila Rinaldi es un provocador. Su nueva muestra, en exhibición el jueves 3 de agosto de 6:00 a 8:00 p.m. en la Galería Petrus en Miramar, lleva por nombre “The Tarps/Sube el Telón”. Las piezas, en gran formato, han sido realizadas sobre canvas industrial durante diversas etapas del artista entre el 1994 y el 2015.

Cuenta Dávila que, en la ciudad de Nueva York, en el 1979, sentado en el tren como cualquier estudiante, sentía el efecto de la exhibición que acababa de ver. “Las paredes de una galería estaban cubiertas por enormes lonas que presentaban escenas de la Guerra de Vietnam. Como hijo de soldado, las escenas me dieron duro no sólo por la naturaleza del tema, sino porque se mostraban de una manera única que le daba un contexto más poderoso. El artista León Golub había utilizado lienzos imponentes para sus conmovedoras pinturas. A simple vista, me recordaron los telones de fondo que se utilizan en el teatro; el tamaño monumental permitía que las figuras en las pinturas fueran más grandes que la vida misma. Lo que me llamó la atención fue cierta falta de formalidad... lienzos sin estirar, sin soporte, una crudeza que complementaba el tema que se retrataba.”

Según explica el pintor esta experiencia fue un catalizador para, una década después, comenzar a pintar sobre lonas. “Los años 90 marcaron un desarrollo importante en mi vida, ya que me convertí en padre y el mundo que me rodeaba se volvió de repente más evidente. Mi primera serie de lonas giró en torno a problemas sociales que afectan nuestra vida cotidiana. El uso de las lonas me ayudó a presentar mi tema de manera cruda y directa, añadiendo sinceridad a lo que buscaba transmitir. Estas fueron pinturas honestas de preocupación genuina y el formato crudo utilizado eliminaba los adornos y marcos elegantes que podrían desviar del mensaje que quería transmitir.”

En retrospectiva, “el uso de las lonas en mi trabajo en general ha sido para enfatizar la naturaleza temática de la serie en la que estoy trabajando... Drogas, crimen e inmigración; 911/ World Trade Center; el estado de los asuntos políticos locales y el huracán María han sido temas de pinturas realizadas en lonas industriales. El tema exige un desafío a la norma, salir de la caja y guiar a mi espectador hacia el mundo tal como yo lo veo. Claro, el arte es más agradable cuando captura la belleza, pero para mí, no siempre se trata de una imagen bonita. La belleza también puede residir en la complejidad de la naturaleza humana. Este es mi teatro.”

Al respecto, Sylvia Villafañe, propietaria de Galería Petrus, reafirma que “últimamente el arte contemporáneo puertorriqueño ha ganado gran visibilidad tanto en Estados Unidos como en Europa por parte de los galeristas y museos como por jóvenes coleccionistas. Poder presentar esta colección de Carlos Dávila Rinaldi es un privilegio ya que estas piezas denotan que siempre ha estado adelantado al tiempo. Esta es la calidad de artista que promueve la vanguardia en nuestro país.”

La Galería Petrus está localizada en el 726 de la calle Hoare, esquina Las Palmas, en Miramar. Para detalles puede comunicarse al 787-318-8993 o por correo electrónico a info@petrusgallery.com. También en Instagram y Facebook; galeriapetrus.