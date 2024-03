Gabriela Saker es galaronada con el premio a mejor actriz en los BroadwayWorld Regional Awards

La actriz y dramaturga Gabriela Saker ganó el premio de “Best Performer in a Play” en los BroadwayWorld St. Louis Awards, por su interpretación protagónica como Viola en el clásico de William Shakespeare “Twelfth Night” , como parte del St. Louis Shakespeare Festival .

A menos de un año de su graduación del prestigioso programa de actuación de The Juilliard School , la actriz fue seleccionada para protagonizar una de las piezas más emblemáticas del teatro clásico, “Twelfth Night”, bajo la visión de la galardonada directora Lisa Portes . Cargado de humor y de música, el montaje situó la icónica historia de Viola y su hermano -separados tras un naufragio y obligados a encontrar su camino en un nuevo mundo-, en una ciudad inspirada en Miami, con marcada influencia de la cultura latinoamericana.

“Esto fue un sueño hecho realidad. Amo el teatro de Shakespeare desde que lo estudié por primera vez en la Universidad de Puerto Rico, y pensé que me iba a tomar más tiempo poder subir a escena en Estados Unidos con uno de sus clásicos en su inglés original“ , destacó Saker, quien es fundadora y directora artística de Teatro Público. “Me siento muy honrada y agradecida con la directora por haberme confiado un personaje tan hermoso e importante de la historia del teatro, y que haya podido abrazar a la vez mi cultura y mi acento. Contamos esta historia sobre el amor y el exilio desde una mirada moderna, juntando el mundo de Shakespeare con el nuestro, y el texto se sentía tan vivo y relevante. Además, el equipo era exquisito, en su mayoría de raíces latinoamericanas”.

Importante festival

Este es el segundo año consecutivo en que la actriz recibe un galardón de los BroadwayWorld Awards, ya que en el 2022 obtuvo el premio de “Best Supporting Performer in a Play” por su interpretación de Marela en la obra “Anna in the Tropics”, su primer trabajo profesional en Estados Unidos, bajo la dirección de Elena Araoz y la producción del multigalardonado teatro regional Barrington Stage Company en Massachusetts.