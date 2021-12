La galería Castro Barreto, en Santurce, presenta su nueva exposición “Cuerpo Opuesto”, compuesta de una serie de dibujos y pinturas de los artistas Aby Ruíz y Emanuel Torres Pérez, donde ofrecen un diálogo que comenzó hace seis años entre estos dos amigos “en el afán de develar trabajos que surgen en el proceso de construcción de una idea”, se indica en un comunicado de prensa, donde se indica que la apertura se llevará a cabo este próximo sábado, 18 de diciembre, de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Según la información Cuerpo Opuesto consiste en ese cúmulo de trabajo que, si bien no es el trabajo final, resulta ser el andamiaje esencial para descifrar la obra final expuesta.

“El artista, inmerso en el caos de su taller, no solo genera un cuerpo de trabajo que se exhibe, que será nombrado, sino, y en mayor medida, un cuerpo de trabajo no expuesto, no nombrado: caótico. Es el cuerpo de trabajo que, en la intimidad del taller, no se separa ni del creador ni del acto creativo. Todo cuerpo de trabajo expuesto, por lo tanto, es resultado del cuerpo no expuesto y, ambos a su vez, son el efecto, la manifestación de lo que ni siquiera es cuerpo: El acto de creación”, indica Juan Bautista Climént, quien describe la obra en el ensayo de la exposición, según el comunicado.

Se destaca, además, que los artistas Aby Ruiz y Emanuel Torres se caracterizan por tener un proceso creativo en el que se genera un cuerpo de obra inconclusa, totalmente lúdica, mucho más densa que la obra terminada y titulada. “Para esta muestra, parten de esta resolución paradójica: Exponer lo No expuesto. Hacer con el cuerpo de trabajo que permanece velado e innombrado en el taller, un nuevo velo, pues es este cuerpo opuesto lo que más se acerca al acto creativo, al origen”.

Luego de la apertura, la muestra continuará abierta los sábados de 10: a.m. a 3:00 p.m. hasta el 22 de enero. Castro Barreto está ubicada en la Avenida Fernández Juncos #1425. Para coordinar su cita comuníquese a antonio@castrobarreto.com.