Desde muy pequeño Gamaliel Rodríguez era amante del dibujo, una pasión que casi abandona en séptimo grado cuando una maestra de arte, a todas luces muy despistada, le dijo que no era bueno, que desistiera de la idea de ser artista.

Y aunque en un principio lo creyó, finalmente tuvo la motivación para estudiar un bachillerato en arte en la Universidad del Sagrado Corazón, además de una maestría de Kent Institute of Arts and Design en Kent y de la Skowhegan School of Painting and Sculpture, ambas en Inglaterra, además de varias estadías artísticas y participación en ferias de arte en Estados Unidos y Europa.

Hoy, a pesar de los pronósticos agoreros de aquella maestra, Rodríguez es un reconocido artista que celebra con orgullo que su trabajo fue reseñado en la publicación de arte contemporáneo internacional Vitamin D3: Today’s Best In Contemporary Drawing, de la prestigiosa casa publicadora internacional Phaidon, libro que sale al mercado el próximo 21 de enero.

“Es la casa publicadora de arte más importante en el mundo y que saquen un libro de los 100 dibujantes más importantes en estos momentos y que yo esté entre ellos me da mucha alegría. Es un libro que se publica cada cinco a siete años y esta es la tercera edición”, admite feliz el artista de 43 años, mientras resalta que ha sido un sueño hecho realidad.

Se trata de una publicación donde se destaca la originalidad e innovación con la que los artistas contemporáneos exploran las posibilidades del dibujo en una amplia variedad de contextos. Desde obras íntimas hasta las de gran escala, en una diversidad de procesos y materiales que experimentan con una diversidad de estilos y declaraciones.

Rodriguez cuenta que se enteró de su selección en diciembre del año pasado mientras transitaba por la autopista, de Cabo Rojo a Bayamón, cuando lo llamaron de la galería que lo representa en Nueva York para darle la noticia.

“Uno no somete nada. Hay curadores que escogen a los artistas y parece que había varios que conocían mi trabajo y uno de ellos lo presentó. Pero tiene que haber un consenso entre todos ellos”, explica, mientras menciona que se trata de un libro que es un buen documento educativo y que se usa mucho en las universidades y los museos.

“Es un libro que lo ven muchas personas para también descubrir nuevos artistas en un medio tan difícil como es el dibujo. En algún momento pensé que me gustaría estar ahí, pero es algo que no me lo esperaba, me cayó del cielo”, asegura entre risas Rodríguez, quien nació en Bayamón, pero creció en Cataño y hace unos diez años se mudó a Cabo Rojo donde tiene su estudio.

Pero no es la única buena noticia que tiene el artista. Este año también tiene dos importantes exhibiciones. Una de sus obras, “La Travesía / Le Voyage”, abrirá una exposición que se presentará en el Museo de Arte Contemporáneo de Massachusetts (MASS MoCA), que abre al público en mayo y se extiende hasta el 15 de enero de 2023. La otra es su próxima exhibición en el Nathalie Karg Gallery, en Nueva York, galería que representa su trabajo.

El “brinco de fe”

Estos logros son fruto de un trabajo arduo y perseverante por parte del artista, quien luego de regresar a la isla con su maestría, fue contratado para dar clases en la Escuela de Artes Plásticas (EAP).

Curiosamente, Rodríguez recuerda que cuando decidió estudiar arte, aunque sabía de la existencia de la Escuela de Artes Plásticas, no fue a estudiar allí “porque sentía que no era lo suficientemente bueno”. Sin embargo, terminó siendo maestro, una experiencia que atesora.

“Son las vueltas que da la vida”, agrega en tono filosófico. Pero dice que para ese tiempo ya había empezado a participar en exhibiciones internacionales y su carrera comenzó a subir. Fue cuando se dio cuenta que tenía que tomar la decisión de seguir como maestro o dedicarse a pintar.

“La realidad es que ser artista te coge toda una vida al igual que la de ser profesor. Pero decidí dar un brinco de fe para dedicarme a lo que realmente me apasiona, que es dibujar”, afirma, para luego resaltar que, afortunadamente, ha podido dedicarse cien por ciento a ser artista.

“No es fácil, esto es un proceso de conocer gente y de ir poco a poco. Esta última década he estado viajando para aprovechar cada oportunidad. Muchas veces te dicen que no, pocas veces te dicen que sí, pero cuando se dan las oportunidades tienes que aprovecharlas al máximo”, sostiene el artista.

“Belleza y caos”

Gamaliel Rodríguez describe su obra como una mezcla de belleza y caos, de imágenes inventadas y elementos reales, además de utilizar a Puerto Rico como base y como modelo de exploración para poder crear sus dibujos hiperrealistas.

“Recreo edificios arquitectónicos y les pongo una especie de vegetación que no sabes si lo que aparece está funcional o no, no sabes si es parte de la nueva ola de la arquitectura o si hay una especie de abandono”, detalla el artista, quien cree que lo que dibuja puede ser un retrato vivo de lo que pasa en la isla ahora mismo.

“Puede ser que la arquitectura haya evolucionado para que nosotros podamos convivir con la naturaleza de alguna manera. O sencillamente, hay un abandono, pero no nos estamos dando cuenta”, añade.

Explica que son cuestionamientos que lleva a su trabajo, pero también trata de que pueda ser percibido en cualquier parte del mundo y que haya algún tipo de relación. Pone el ejemplo de uno de sus trabajos en el que pintó un aeropuerto que parece que está abandonado, pero los aviones están nuevos y limpios.

En su obra también se pueden observar algunas imágenes de naturaleza muerta o de una persona con una careta, pero no se sabe si es hombre o mujer, si es joven o mayor, si es un manifestante o un militar. De la misma forma, el artista interpreta hábilmente sus paisajes hiperrealistas en ricos azules y púrpuras que son a la vez seductores e inquietantes.

“A partir de la pandemia también exploro un poco lo que pasa alrededor y qué tan frágil somos como seres humanos, pero también como volvimos a ser más humanos”, comenta Rodríguez de una de sus obras.

El artista combina entornos industriales y naturales para representar estructuras abandonadas rodeadas de vegetación.

Son, de hecho, preocupaciones sociales, pero que trata de que no se conviertan en un mensaje muy directo. Más bien, agrega, trata de crear una pregunta y que las personas que observan sean las que contesten de la manera que lo entiendan.

“Lo que quiero es que las personas lleguen a su propias conclusiones a partir de lo que ven. Los artistas emitimos un mensaje a través de nuestra obra, pero dejamos que la persona lo reciba y lo interprete basado en su trasfondo cultural; es también crear una duda y que les den sus propias contestaciones y conclusiones”, abunda, pero admite que el tema social y económico de Puerto Rico “le da chispa a los trabajos que yo hago”.

Para lograr estas imágenes, Rodríguez trabaja principalmente el dibujo. Explica que al principio solo utilizaba bolígrafo, pero ahora también utiliza lápiz de color y una variedad de materiales. Entre ellos, menciona acrílico, acuarela, así como aerosol sobre papel y sobre canvas. No obstante, dice que el medio no se debe confinar solamente a un material.

“Creo que la idea que tienes es lo que te va a permitir escoger los materiales que te van a ayudar a llevar ese mensaje mejor. Yo todavía trabajo materiales más tradicionales dentro del mundo del arte”, afirma el artista, quien dice que muchas veces el dibujo se ve como un modelo preparatorio para algo más grande y no es así.

“En el libro (Vitamin D3: Today’s Best In Contemporary Drawing) se destaca que es un medio precioso y que es tan vital como cualquier otro”, sostiene.

Pone el ejemplo de uno de sus trabajos a gran escala que se exhibirá en Mass MoCA, una pieza de 60 pies de ancho por 8 pies de alto. “El dibujo se hizo con lápiz de color, acrílico, bolígrafo, acuarela y tinta, sobre papel adherido a un panel de PVC”, expone, mientras señala que, aunque mucha gente piensa que el dibujo debe tener una escala menor, con este trabajo demuestra que se puede llevar a la escala que se quiera.

Al hablar de su trabajo y logros, Rodríguez dice que no busca reconocimiento. Más bien quiere ser ejemplo de perseverancia para los más jóvenes para que se motiven y no se rindan si están interesados en el arte.

“Cuando la maestra me dijo que no era bueno dibujando hasta le cogí odio al dibujo. Pero después alguien me motivó a que siguiera estudiando y me enamoré del arte”, afirma Rodríguez, quien admite que está muy contento y motivado con todo lo que está pasando en su vida en este momento. “Empecé el año con el pie derecho y espero que siga así”.

Debido a que tiene un año por delante muy ocupado con sus exhibiciones en Estados Unidos, todavía no tiene pautado presentar sus obras en Puerto Rico. Pero dice que tiene un proyecto futuro en un museo específico que le gusta mucho, aunque todavía no quiere abundar más.