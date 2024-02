“He escrito en dos milenios”: la veterana periodista Ileana Delgado Castro se retira tras 40 años de labor

Delgado Castro, quien cubrió en persona múltiples procedimientos médicos, también recuerda con mucho cariño historias que hizo en la década pasada sobre operaciones a niños con la condición de paladar hendido. “Estuve en una de esas operaciones. Después volví al año y esa mujer estaba tan agradecida de ese doctor y de cómo le cambió la vida al niño. Eso me tocó bastante. Todavía la señora me escribe. El niño ya es un adulto”, recordó.

“He escrito y aprendido. Soy mejor persona por todo lo que he vivido y por las situaciones que he cubierto. Todo eso va enseñando y curtiendo. Son 40 años de aprendizaje y enseñanzas. Le agradezco a El Nuevo Día que me haya permitido estar aquí todos estos años. Me siento muy afortunada”, sostuvo.