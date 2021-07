La milenaria cultura japonesa estuvo aislada del mundo por muchísimos siglos. Sin embargo, a partir del siglo XX, este país asiático abrió sus puertas, lo que permitió la entrada y salida de un sinnúmero de tradiciones, elementos gastronómicos, avances tecnológicos y componentes de entretenimiento muy importantes.

Hoy que comenzaron los Juegos Olímpicos de Verano en la ciudad de Tokio, en Japón, vale la pena hacer un recuento de las aportaciones más importante de este país al mundo del entretenimiento y el ocio que han influenciado de manera directa como se divierte el planeta.

Manga

A los cómics japoneses se les conoce con el nombre de manga, que de manera literal se traduciría del japonés al español como “imágenes sin propósito”. El estilo manga se puede considerar que se originó con los grabados “ukiyo-e” del artista Katsushika Hokusai en 1814, que desde ese momento comenzaron una larga tradición en el arte humorístico del país.

PUBLICIDAD

Este tipo de cómic, ya con personajes serializados y como una narración coherente, comenzó a verse en Japón en 1902 bajo la influencia de cómics norteamericanos, según indica la Enciclopedia Britannica. En las décadas de 1920 y 1930, el manga era exclusivamente juvenil. Sin embargo, con el auge económico que vino después de la Segunda Guerra Mundial, pronto se ampliaron los temas para abarcar todas las edades y sectores sociales. Desde ese momento, el énfasis se mantuvo en los deportes, los adolescentes de ojos grandes y las aventuras de samuráis y gánsteres.

Mazinger Z junto al Gran Mazinger. (Archivo)

Por lo general, los manga tienden a ser más gruesos que los cómics estadounidenses, rondando entre las 150 a 300 páginas por volumen. Por lo regular casi todas las páginas son en blanco y negro y están diseñados para leerse de forma rápida. Como es tradición en Japón, se leen de derecha a izquierda (comenzando por lo que sería la parte de atrás del cómic en nuestra cultura), incluso en las traducciones, por lo que toma un tiempo en acostumbrarse a leerlos.

Los cómics son una fuerza cultural importante en Japón. Para el año 2000, el manga había generado 5,400 millones de yenes ($43 millones) al año en ventas, siendo “One Piece” la serie de manga más popular en la historia, cuya primera edición tuvo una circulación de 2.6 millones de copias en 1997, siendo un récord en ese momento. En la actualidad, la serie sigue activa y en el 2021 se publicó el volumen número 99.

"Pokémon" es una de las series de manga y animé más exitosas en la historia.

Los manga se han expandido a otras partes del mundo, tanto en sus ediciones originales, como con traducciones a cientos de idiomas. Por ejemplo, en el mercado estadounidense en el 2020 se vendieron $110 millones en mercancía.

PUBLICIDAD

En muchos casos, las series manga más populares pasan a convertirse en series animadas, como fue el caso del mencionado “One Piece” (1997), así como de clásicos como “Golgo 13” (1968), “Dragon Ball” (1984), “Naruto” (1999) y “Pokémon Adventures” (1997).

Animé

Los dibujos animados japoneses, conocidos como “animé”, convergen con las series manga en el sentido de que la manera en que se dibujan las animaciones se parece muchísimo estéticamente a las novelas manga. De hecho, como mencionamos anteriormente, son muchas las series manga que se convierten en dibujos animados.

Según la Enciclopedia Britannica, las primeras películas de animé fueron destinadas principalmente al mercado japonés y, como tal, emplearon muchas referencias culturales exclusivas de Japón. Por ejemplo, los ojos grandes de los personajes de animé se perciben comúnmente en Japón como “ventanas al alma” multifacéticas. Como los manga, gran parte del género está dirigido a niños, pero las películas de animé a veces están marcadas por temas para adultos.

El animé, como se conoce actualmente, comenzó en 1956 y encontró su verdadero éxito en 1961 con el establecimiento de Mushi Productions, fundada por el artista Osamu Tezuka, quien se convirtió en una de las figuras más importante del animé así como de manga, quien impartió la base de lo que se convirtió en la estética de los personajes de estas historias.

Entre las series de animé más importantes en la historia de Japón se pueden mencionar “Astro Boy” (1963), “Mazinger Z” (1972), “Gundam” (1979), “Dragon Ball” (1984), “Akira” (1988), “Ghost in the Shell” (1995), “Pokémon” (1997), “Yu-Gi-Oh!” (1998) y “Avatar: The Last Airbender” (2005), entre otras.

PUBLICIDAD

A principios del siglo XXI, el animé tomó una gran popularidad a nivel internacional con series de televisión como “Pokémon” y películas como “Spirited Away” (2002), de Studios Ghibli, ganó el Oscar como mejor película animada en 2003, siendo hasta ahora la única película de animé en ganar este galardón. De hecho, plataformas de “streaming” como Netflix o Hulu comenzaron a añadir a su oferta un sinnúmero de series como “Naruto”, “Avatar: The Last Airbender”, “Pokémon”, “Demon Slayer” y “One Piece”, entre muchas otros. Netflix también produjo el especial “Enter the Anime”, donde se trata de brindar una explicación a la subcultura que se ha creado alrededor del animé en Japón y otros países.

Juegos de vídeo

Muchas de las franquicias de videojuegos más conocidas a nivel mundial fueron creadas por firmas japonesas, como “Sonic” (Sega), “Pokémon” (Nintendo) y “Super Mario” (Nintendo). La influencia de la cultura japonesa en los juegos creados en Estados Unidos y Europa también es evidente, con títulos como “Tekken” (Bandai Namco) y “Dragon Ball Z” (Bandai Namco).

Según el libro “The Ultimate History of Video Games”, del estadounidense Steven L. Kent, Japón adoptó masivamente los videojuegos desde que el primer videojuego “Space War!”, fue creado en Estados Unidos en 1962. Es muy común todavía ver en Tokio los enormes salones de múltiples niveles llenos de máquinas de videojuegos. Además de que Sonic y Mario se convirtieron en personajes de videojuegos de culto, muchas de las consolas de juegos más conocidas, como Nintendo Entertainment System, Game Boy, Wii, Sega Mega Drive y PlayStation, entre muchas otras, salieron del país asiático.

PUBLICIDAD

El Nintendo Entertainment System fue lanzado en los Estados Unidos en octubre de 1985.

De hecho, los primeros vídeo juegos que llegaron de Japón a Estados Unidos y Puerto Rico fueron las llamadas maquinitias, como se les conocía en aquel momento, como “Astro Race”, que se lanzó en 1973 y luego “Space Invaders” en 1978. Este último se convirtió en el primer vídeo juego exitoso y luego fue seguido clásicos como por “Pac-Man” y “Donkey Kong” en 1980.

La primera consola japonesa que verdaderamente fue exitosa fue Nintendo Entertainment System en 1983, seguido por Sega SG-1000 en el mismo año. En 1988 llegó al mercado Sega Genesis, seguida por el Super Nintendo en 1990 y el Sony Playstation y Sega Saturn, ambas en 1994.

Luego de una reducción en ventas a nivel mundial, desde el 2016 los vídeo juegos en Japón han experimentado un gran resurgimiento. Tanto así que en 2016 se llevó a cabo el lanzamiento de “Pokémon Go”, que logró éxito mundial y ayudó a impulsar las ventas de otros títulos similares. Por otro lado, a finales de 2020 se lanzó a nivel mundial la consola PlayStation 5, de última generación, la cual tuvo un buen recibimiento por parte del público. Sin embargo, debido a la pandemia y a escasez de algunas piezas, la producción de estas consolas estuvo limitada por un tiempo.

El nuevo diseño exterior del PlayStation 5 ha sido objeto de críticas y aplausos por parte de los usuarios.

No cabe duda que tanto el manga, el animé, como los juegos de vídeo han pasado de pertenecer a un solo país, para convertirse en elementos multiculturales que gustan a muchísimas personas en todos los rincones del mundo.