Jeanine Cummins publica “carta de amor” a Puerto Rico tras la polémica “American Dirt”

La escritora Jeanine Cummins deja atrás la polémica de su novela “American Dirt” (“Tierra Americana”), por la que recibió amenazas, al publicar ahora “Speak to me of home” (“Háblame de casa”), una “carta de amor” a Puerto Rico que narra las dificultades de una acomodada puertorriqueña al mudarse a Misuri, y explora la “identidad” y “pertenencia” de los migrantes.

La autora cuenta en una entrevista con EFE que se inspiró en la historia de su abuela puertorriqueña, María, para crear a Rafaela Acuña y Daubón, una mujer de la élite social de San Juan que tras casarse con un hombre blanco se muda a San Luis, Misuri, un lugar “con desafíos raciales” que “le resulta extraño y hostil”.

La “idea de cómo la identidad se transforma a través de varias generaciones siempre ha sido interesante” para Cummins, por lo que la novela muestra la hija de la protagonista, Ruth, que abandona su idioma y costumbres para “encajar” con la sociedad, pero Daisy, la nieta, va a Puerto Rico para “reconectar” con la isla.

PUBLICIDAD

“Espero que sea una historia con la que las personas puedan relacionarse a lo largo del espectro de cualquier cultura, porque todos tenemos, la mayoría de nosotros en Estados Unidos, familiares que vienen de otro lado, así que siempre estamos lidiando con esta historia de identidad”, explica.

Una novela que supera la polémica

Cummins, autora de cinco libros, espera que “Speak to me of home” supere la polémica de su novela “American Dirt”, que protagonizó una de las mayores controversias literarias de 2020 pese a vender más de 3 millones de copias y estar por 36 semanas en la lista de los libros más vendidos del New York Times, donde debutó en primer lugar.

Aunque fue un éxito en ventas, la escritora canceló su gira de presentación por las amenazas que recibió tras las críticas al libro, pues activistas la acusaron de ser “una falsa latina”, de “explotar” el trauma migratorio y de retratar de forma inapropiada a una mujer indocumentada huye de la violencia de México a Estados Unidos.

La autora, quien defiende sus raíces puertorriqueñas, reconoce que “hubo críticas válidas” y que ahora “es más fuerte”, pero insiste en que a ella no la debieron pintar cómo “la persona que representaba la supremacía blanca en el mundo editorial”, pues un grupo de escritores latinos lanzó el movimiento #DignidadLiteraria en respuesta.

“Me encontré sentada junto a Oprah Winfrey en el escenario, tratando de defender mi español entrecortado y tratando de explicarme ante algunas personas que me acusaban de ser latina de la forma equivocada o de ser una latina falsa, fue algo muy doloroso para mí”, confiesa.

PUBLICIDAD

Por ello, confía en que los lectores la verán con ojos frescos y “el corazón abierto” en “Speak to me of home”, que aborda cómo las distintas generaciones de inmigrantes en Estados Unidos lidian con dilemas de identidad en medio del rechazo que reciben tanto de la sociedad de origen como la de acogida.

“Creo que es una experiencia muy común, sentirse juzgada con base en cómo experimentas o proyectas tu identidad y sentirte un poco como un fraude, preguntarte: ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Hay algo artificial aquí? Y la respuesta es: no. No hay nada malo en ser quien eres”, argumenta.

Puerto Rico y los desastres

En la novela Puerto Rico es un personaje principal y un momento clave ocurre en 2023, cuando un accidente deja a Daisy herida justo en el momento en el que un huracán amenaza a la isla, por lo que Rafaela y Ruth regresan a la ciudad donde comenzó su historia.

La escritora destaca que “el libro es una carta de amor a Puerto Rico”, e incluir un ciclón fue una decisión consciente porque “los huracanes están en el corazón de la experiencia puertorriqueña, de su psique”.