El joven conservador-restaurador y profesor puertorriqueño Héctor Berdecía-Hernández ha sido reconocido con el prestigioso galardón Emerging Leader Award in Conservation por el Instituto Americano para la Conservación de Obras Históricas y Artísticas (AIC por sus siglas en inglés), según anunció la institución la pasada semana. Berdecía-Hernández actualmente funge como el director general fundador del Centro de Conservación y Restauración de Puerto Rico (CENCOR) y se desempeña como profesor en el Programa Graduado en Conservación Arquitectónica en la Universidad Politécnica de Puerto Rico.

El Emerging Leader Award in Conservation es otorgado anualmente por el Instituto Americano para la Conservación en reconocimiento a profesionales emergentes, prometedores y visionarios en los Estados Unidos que han demostrado liderazgo, han tenido un impacto y han contribuido significativamente a la disciplina de la conservación del patrimonio cultural al inicio de sus carreras profesionales.

Berdecía-Hernández se convierte en el primer puertorriqueño en ostentar un reconocimiento en el campo de la Conservación del patrimonio cultural por el AIC.

Algunos de los más recientes proyectos que ha dirigido y participado son el Diagnóstico de la Cúpula Interior del Capitolio de Puerto Rico para su Restauración, Reparaciones en los Techos de Yesería ornamental históricos en el Hemiciclo del Senado, y también ha trabajado nominaciones a Registros Patrimoniales de la Escuela Lucchetti en Condado y la Hacienda Enriqueta en Moca, entre otros.

Sus investigaciones y ejecutorias le han valido sobre 9 reconocimientos y premios a nivel nacional e internacional, incluyendo el premio Charles E. Peterson Award, otorgado por el Carpenter’s Company of the City and County of Philadelphia. Durante este año 2023 fue parte de un grupo selecto de profesionales que recibieron la prestigiosa Beca George L. Stout. Durante el transcurso de su joven trayectoria profesional, Héctor también ha recibido otros reconocimientos por instituciones profesionales de renombre como el National Trust for Historic Preservation, la Association for Preservation Technology International, la Society of Architectural Historians y los Capítulos de Florida/Caribe y Puerto Rico del Instituto Americano de Arquitectos (AIA por sus siglas en inglés). En su graduación del prestigioso programa graduado en conservación histórica en la Universidad de Pennsylvania en Philadelphia, Berdecía recibió el Anthony Nicholas Brady Garvan Award por la Tesis más destacada en Conservación y el Elizabeth Greene Wiley Award­­­, otorgado a jóvenes estudiantes que sean promesa en el campo y posean potencial para hacer un impacto significativo en la conservación del patrimonio cultural. Ha sido conferenciante a nivel nacional e internacional.

La Ceremonia de reconocimiento tendrá lugar el próximo 17 de mayo en la 51ra Reunión Anual del AIC en Jacksonville, Florida.

Fundado en 1972, el Instituto Americano para la Conservación de Obras Históricas y Artísticas (AIC por sus siglas en inglés), es la principal asociación gremial de los conservadores-restauradores y profesionales de la conservación afines en los Estados Unidos y en más de 40 países alrededor del mundo que trabajan en los ámbitos de la ciencia, las artes plásticas y la historia a través de la investigación, tratamiento, el cuidado y educación sobre obras artísticas, colecciones y edificios patrimoniales.