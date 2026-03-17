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Karla Camuñas presenta “Puppets Boricuas”

El proyecto incluye tres personajes principales: “Coto”, la cotorra puertorriqueña; “Kiko”, el coquí llanero; y “Muca”, el múcaro común

17 de marzo de 2026 - 6:07 PM

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Karla Camuñas en la creadora de “Puppets Boricuas”. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La educadora puertorriqueña Karla Camuñas presentó su más reciente proyecto educativo, “Puppets Boricuas”, una línea de títeres inspirados en animales endémicos de Puerto Rico diseñada para fomentar el aprendizaje, el juego y la identidad cultural en la niñez. La iniciativa forma parte de su misión de crear recursos educativos que fortalezcan el desarrollo emocional, la creatividad y la conexión familiar, y surge como una extensión de sus talleres de teatro para niños.

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El proyecto incluye tres personajes principales: “Coto”, la cotorra puertorriqueña; “Kiko”, el coquí llanero; y “Muca”, el múcaro común. Los títeres se pueden utilizar en distintos entornos como el hogar, la escuela, la biblioteca, centros de terapias o, incluso, durante viajes. De esta manera, se fomenta la expresión, el lenguaje, el juego simbólico, la creatividad y el desarrollo socioemocional de los niños mientras aprenden sobre su entorno natural y cultural.

“Después de más de 15 años trabajando con niños y ofreciendo talleres de teatro, me doy cuenta de que existen ‘puppets’ de todo tipo, pero ninguno que represente nuestra fauna endémica. Cuando un niño no se ve reflejado en lo que aprende, difícilmente desarrolla sentido de pertenencia. De ahí nacen nuestros ‘Puppets Boricuas’, una herramienta educativa para sembrar identidad, conciencia social y amor por lo nuestro desde la niñez”, expresó Camuñas.

Como parte de la iniciativa, también se presentan paquetes educativos de cada personaje que incluyen un “puppet”, un libro de actividades, lápices para colorear y un “sticker” del personaje. El cuaderno integra ejercicios diseñados para aprender y refuerzan destrezas como la motricidad fina, la concentración, la creatividad, la escritura inicial, el pensamiento lógico y la narrativa, mientras fortalece la identidad cultural de los niños.

A futuro, "Coto", “Kiko” y “Muca” también se convierten en protagonistas de nuevas historias dentro de "Karla Camuñas: un mundo creativo", cuyos cuentos infantiles se proyectan para el verano de 2026.

Tags
culturaNiñezEducación
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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