16 de octubre de 2025
La actriz Adriana Barraza ofrecerá una clase magistral en Puerto Rico

El curso formará parte de la edición 55 del Festival de Teatro Internacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP)

16 de octubre de 2025 - 2:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Adriana Barraza cuenta con una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La edición 55 del Festival de Teatro Internacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y La Comedia Puertorriqueña presentan una oportunidad única para la comunidad artística local. Se trata de una clase magistral con la reconocida actriz mexicana Adriana Barraza los días 11 y 12 de diciembre en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

RELACIONADAS

Barraza, nominada al Premio Oscar por su actuación en “Babel” y reconocida por su trayectoria en cine, televisión y teatro, ofrecerá una experiencia intensiva diseñada especialmente para actores y actrices en proceso de formación, así como para profesionales del arte escénico.

El curso estará compuesto por dos sesiones de trabajo enfocadas en los conceptos de naturalidad, veracidad y profundidad. Participarán veinte estudiantes previamente seleccionados, mientras que aquellos interesados podrán asistir en calidad de oyente, libre de costo, para observar el proceso creativo y pedagógico en tiempo real.

Al cierre de cada jornada se llevará a cabo un segmento de preguntas y respuestas abierto a todos los asistentes que permitirá un intercambio directo con la maestra y actriz.

“Cada vez que enseño, aprendo. Compartir mis experiencias con nuevas generaciones de actores es una forma de mantener viva la pasión por el arte escénico. Estoy muy emocionada de encontrarme con los talentos de Puerto Rico y vivir juntos esta aventura de aprendizaje y creación”, expresó Barraza.

El evento forma parte de la programación del Festival de Teatro Internacional del ICP, que este año celebra el intercambio cultural y la excelencia actoral a través de una agenda de espectáculos, talleres y clases magistrales con figuras destacadas del teatro iberoamericano.

La reservación de espacios como oyente está disponible a través de TicketCel.com.

