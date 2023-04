La artista interdisciplinaria afropuertorriqueña Brenda Torres Figueroa ha estado en un diálogo constante con su obra, caracterizada por artefactos que ha recibido como herencia familiar, y cómo estos se reimaginan a través de la memoria. A su vez, los utiliza para ir manipulando las ideas preconcebidas sobre quién uno es y cómo uno se representa.

Uno de ellos lo es la enagua, esa prenda de ropa interior femenina, que consiste en una tela, generalmente blanca y de algodón, con encajes o bordados, que se ajusta a la cintura o cae desde los hombros y cubre las piernas o parte de ellas, que cobra protagonismo en su más reciente instalación a la que ha llamado “Vestida de hogar y refugio”, que forma parte de la exhibición “Contemplaciones”, donde junto a otros colegas artistas que manifiestan a través de su obra la afroidentidad.

Su propuesta es una que viene desarrollando desde que culminó sus estudios en el Departamento de Bellas Artes en el año 2000, como egresada de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, justo antes de irse a estudiar a Chicago. Han pasado 23 años desde entonces, tiempo en el que describe que ha habido un diálogo constante con su obra.

“Mi propuesta recoge artefactos que les pertenecieron tanto a mis abuelas como a mis tías abuelas, mi madre y gente que ya no necesariamente está en este plano terrenal. Empiezo a dialogar con la existencia de ellas y su presencia y lo que uno hereda genéticamente, porque no es nada más la cuestión física, sino también integralmente cómo esas memorias se hilvanan, ya sea el carácter de nosotros, unas vivencias que a veces se quedan, aunque no necesariamente sintamos que no las hayamos vivido. A veces algunas de esas experiencias se pasan más intensamente que otras. De eso estoy tratando de dialogar desde hace mucho tiempo con mi obra”, expresó la también la educadora del arte y curadora.

Torres Figueroa se integró más en la parte del “performance” y de trabajar vestidos arquitectónicos, en el que utiliza elementos suyos favoritos, incluida la enagua como idea, pero también como concepto.

“Es cómo visualmente la parte del ‘lace’, las conexiones con el mundillo, las transparencias, cubrir la sensualidad, también cubrir e invisibilizar partes del cuerpo que no se supone que estén a la vista de todo el mundo, manifestar todo ese tipo de cosas que trae la idea del enagua. Ahí hay mucho desenvolvimiento de las creencias”, explicó.

Traer el elemento de la enagua, que prácticamente ha ido en desuso a través de las décadas, y exponerla ante los ojos de las nuevas generaciones, lo que busca también es romper ciclos y “romper hechizos”, de acuerdo con la artista, quien integra a su hija como parte de la obra y lo que ha llamado este nuevo proceso al considerarlo también como una pieza intergeneracional.

“En ese proceso cubro a mi hija completa con las enaguas, para protegerla, no invisibilizarla, como yo pensaba que era mi labor, de que yo me tenía que esconder detrás de todas estas telas y de estos trajes, que en realidad no tenía ninguna conexión con quién yo era ni de dónde venía, pero entonces es cómo ella se resiste con ese proceso”, manifestó.

Hija de la artista Brenda Torres (Suministrada)

“Literalmente es protegerla de los prejuicios, de la hipersexualización de la mujer negra, de que se proteja su pelo, que se proteja su esencia. O sea, el proyecto de por sí tiene que ver con eso, pero bien exagerado, de que a veces el mundo prefiere que uno esté como en una cueva, escondido, que no tenga voz, que sea silente, porque si uno protesta mucho o si uno habla demasiado, muy duro, ya uno está molesto o uno está agitado, o uno está salvaje, rebelde, parejera o todas las anteriores. El proyecto también habla de eso, de utilizar esa vestimenta, esa indumentaria tan como sutil, que se supone que se utilice para esconder quién uno es, la parte de la vida, para que uno siga manipulando las ideas, quién uno es, cómo uno se representa, como uno se afirma, cómo uno se solidariza y todo ese tipo de cosas”, dijo la artista, quien fue curadora del Museo de Arte Contemporáneo por dos años.

La pieza en exhibición tiene tres partes: la instalación con las enaguas y las cortinas de la casa de su madre, un objeto que era de su abuela y la fotografía que proyecta la imagen de su hija de 20 años, Nadia, siendo “protegida” por las enaguas.

Instalación de Brenda Torres, realizada con enaguas. (Suministrada)

“El año pasado empezamos a experimentar con esta idea de vamos a ver cómo te estás sintiendo, jugando con la cuestión del tiempo, de los elementos de la enagua, que significan para ti, qué significado tú le das. Yo no quería ponerle significado. Ella misma me lo fue dando. Es una fotografía, o sea, esto es más como documentación de ‘performance’. Yo lo catalogo como una pieza de estudio, porque es el proceso”, señaló.

El objeto de su abuela, según plantea, era un espejo de mano que usaba cuando Torres Figueroa le hacía rolos en su cabello, y que ha resultado ser de lo poco material que le queda de ella, pues esta practicaba la denominación religiosa que no permite quedarse con los artículos de ese ser que desaparece del plano terrenal.

Aunque he estado trabajando en otros medios, esta exhibición para Torres Figueroa significa demasiado, porque son 23 años que lleva sin exhibir en Puerto Rico y qué mejor que en su alma máter.

“Cuando presentaba el trabajo que era más ‘performance’ hace 20 años, era un poquito diferente a la escena, y yo creo que ahora puede tener un poco de más recepción este tipo de trabajo, que no es necesariamente el convencional, porque también quiero seguir trabajando la idea de la distancia y la diáspora. Para mí eso es bien importante porque llevo mitad de mi vida acá y mitad de mi vida en la diáspora. Quiero seguir hilvanando esos puentes sobre qué significarse de la isla, cómo se siente, cómo se respira, y también humanizar las personas que se van, porque muchas veces los que se quedan acá, también tiene un sentimiento nostálgico por ese ser que ya no está. O sea, hay un sentimiento de pérdida. El hilvanar esas historias hace un servicio de sanar y reparar”, añadió.

Exponen “Contemplaciones”

El arte, así como otros rubros, no está exenta de carecer oportunidades para los afrodescendientes. Por tal razón, se creó la exhibición “Contemplaciones”, que se da en el marco de lo que fue la segunda Cumbre Internacional de Afrodescendencia, que se llevó a cabo del 20 al 23 de marzo, en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras.

El artista y curador de esta exhibición, José Arturo Ballester Panelli, explica que básicamente lo que se hizo fue escoger a artistas que estuvieran trabajando con la afroidentidad y territorialidad, así como otros temas que fueron discutiendo en la Cumbre Afro, y que están trabajando también desde la estética caribeña.

El artista José Arturo Panelli, además de presentar su obra en la exposición "Contemplaciones", funge como curador de la misma. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Es bien interesante porque los artistas afro nos caracterizamos por el uso de materiales, es una de las características, no es que otros no lo hagan, pero eso es una de las que define los artistas afro usualmente. En esta exhibición somos siete artistas, entre ellos Pepón Osorio, que tiene una pieza que es una construcción tridimensional. Además, está Jochi Melero, que es un fotógrafo y cineasta conocidísimo, con una pieza hecha con una cámara Pinehole. Tenemos luego a Celso González, quien hace unas piezas en mosaicos, hizo una pieza con una construcción bien chula, así como Brenda Torres, que tiene una mezcla de foto con instalación, una joven que se llama Deyanira, que tiene un video performance que está buenísimo y Juan Pablo Vizcaíno, que es otro joven que tenía una pieza basada en el Ancón, pues su abuelo era anconero, es una maravilla. La selección está excelente y bueno, yo estoy participando con una pieza que se llama ‘Flaming June Caribe’, que es una foto impresa sobre un matre, que es la versión Caribe de la pieza original”, explicó el curador.

La exposición, que abrió sus puertas el pasado 23 de marzo, y permanecerá abierta al público por un mes, pero de acuerdo con Ballester Panelli, la idea es moverla para varios lugares de la isla.

“Es una gran oportunidad para mostrar el talento y las maravillas que se están creando, que muchas veces pasan desapercibidas o la mayoría de las veces pasan desapercibidas por el asunto de la raza y ese tipo de cosas. El arte no está exento de eso tampoco, pero lo importante de esta cumbre también es que nos juntamos gente que pensamos más o menos igual y aprendemos de otros y es una gran oportunidad para mí, en lo personal, es un honor estar junto a Pepón Osorio y Jochi Melero, que son unos maestros para mí, o sea que una combinación bien rica”, aseguró.