La memoria toma forma en “Portales”, la primera exposición de María Fernanda Soltero

La artista María Fernanda Soltero presentará “Portales”, su primera exposición individual, del 4 al 17 de diciembre en el espacio Estudio Arriba Abajo, en el Viejo San Juan.

La muestra marca la culminación de seis años de trabajo introspectivo y de reconstrucción de su práctica artística tras su regreso a Puerto Rico.

Compuesta por obras en fibra y técnica mixta, “Portales” examina la relación entre la memoria, la repetición y el tiempo.

Soltero trabaja desde la intuición y el tacto para transformar recuerdos y fragmentos fotográficos en composiciones abstractas, ricas en color y textura. Cada pieza opera como una apertura simbólica entre la historia personal y la presencia material.

Muestra "Portales". (Suministrada)

“Estas obras crecieron despacio, acompañándome en los cambios que ha tomado mi vida en estos últimos años”, expresó la artista. “Capturan memorias, afectos y el paso de las estaciones a través de impresiones de color, como si cada hilo y cada tono guardaran un fragmento de memoria”.

La exposición propone una reflexión sobre el color como depositario de recuerdos y la materia como huella perdurable de lo vivido.

Detalles de la exposición