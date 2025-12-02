Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La memoria toma forma en “Portales”, la primera exposición de María Fernanda Soltero

La muestra estará disponible del 4 al 17 de diciembre en el Viejo San Juan

2 de diciembre de 2025 - 11:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La muestra "Portales" es la primera exposición individual de María Fernanda Soltero. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La artista María Fernanda Soltero presentará “Portales”, su primera exposición individual, del 4 al 17 de diciembre en el espacio Estudio Arriba Abajo, en el Viejo San Juan.

RELACIONADAS

La muestra marca la culminación de seis años de trabajo introspectivo y de reconstrucción de su práctica artística tras su regreso a Puerto Rico.

Compuesta por obras en fibra y técnica mixta, “Portales” examina la relación entre la memoria, la repetición y el tiempo.

Soltero trabaja desde la intuición y el tacto para transformar recuerdos y fragmentos fotográficos en composiciones abstractas, ricas en color y textura. Cada pieza opera como una apertura simbólica entre la historia personal y la presencia material.

Muestra "Portales".
Muestra "Portales". (Suministrada)

“Estas obras crecieron despacio, acompañándome en los cambios que ha tomado mi vida en estos últimos años”, expresó la artista. “Capturan memorias, afectos y el paso de las estaciones a través de impresiones de color, como si cada hilo y cada tono guardaran un fragmento de memoria”.

La exposición propone una reflexión sobre el color como depositario de recuerdos y la materia como huella perdurable de lo vivido.

Detalles de la exposición

  • Lugar: Estudio Arriba Abajo – 104 Calle San Sebastián, San Juan, PR 00901
  • Fechas: 4 al 17 de diciembre de 2025
  • Apertura: jueves, 4 de diciembre, 6:00 p.m.
  • Recorrido guiado: sábado, 13 de diciembre, 2:00 p.m.
  • Recepción de clausura: martes, 16 de diciembre, 6:00 p.m.
  • Más información: mafesoltero.com/portales
Tags
Arte
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 2 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: