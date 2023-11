La obra creativa de la pintora puertorriqueña Beatriz Echeverría Fabelo se exhibirá en la galería Walter Otero Contemporary Art en San Juan, desde este próximo jueves, 9 de noviembre de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. hasta el 27 de enero de 2024, según se informa en un comunicado de prensa, donde el galerista y gestor cultural Walter Otero le da la bienvenida oficial a la exposición “Naturaleza sensible”, de la artista visual, lo que representa su segundo “Solo Show” en una galería en Puerto Rico.

“Lo primero que quiero resaltar de Beatriz es su capacidad de pintar. ¡Es tremenda pintora! Me sorprendió porque cuando la conoces notas que es una mujer muy alegre, pero tranquila al mismo tiempo, mientras su obra es fuerte, con mucha madurez para una joven artista… ¡Su obra va a agradar muchísimo al público y ella es una pintora que promete!”, indicó el Otero en la comunicación.

Según la información, Beatriz Echeverría Fabelo describió la exposición “Naturaleza sensible” como “una reflexión sobre la incertidumbre personal y colectiva en que vivimos y el valor de la sensibilidad humana”. Su propuesta consiste en 10 piezas, mayormente de gran formato, en las que lleva trabajando desde mayo pasado y en las que utiliza medios mixtos incluyendo acrílico, óleo, collage y costuras.

“Ante la volatilidad e inestabilidad de nuestros tiempos, donde experimentamos la sensación de caminar a ciegas, nuestra vulnerabilidad y la conexión social se hacen imprescindibles compañeros de viaje. Esta serie de obras reflexiona sobre la incertidumbre personal y colectiva intrínseca a nuestras vidas. En ellas la naturaleza sirve como lenguaje universal y a la vez símbolo de vulnerabilidad, mostrando tanto la posibilidad de destrucción como la esperanza de un florecer dentro de cada uno y el mundo”, señaló Echevarría en la comunicación.

La obra creativa de la pintora puertorriqueña Beatriz Echeverría Fabelo se centra en la exploración de técnicas pictóricas con el objetivo de expresar su experiencia emocional. (Suministrada)

La artista visual, que obtuvo su bachillerato con concentración en Bellas Artes en la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, en el 2022, abundó que “las pinturas presentan escenas ambiguas de tono sensible y elementos contrastantes. Los momentos de claridad vs. oscuridad, relieves físicos vs ópticos y espacios borrosos vs detallados reflejan las polaridades de la vida y los estados psíquicos, emocionales y espirituales fluctuantes que caracterizan la condición humana”.

“En instantes, dichos contrastes interrumpen/confunden/fragmentan el espacio y en otros logran una transición casi imperceptible, manifestando el balance y la integración a la cual podemos aspirar. Con esta serie, invito a permitirnos estar en contacto con nuestros sentimientos y emociones y a repensar la vulnerabilidad como una experiencia humana que, al ser conocida, nos fortalece individualmente y al compartirla, colectivamente”, agregó.

Echeverría Fabelo, quien descubrió su talento por la pintura a los 15 años durante un curso de arte como electiva en la Academia María Reina en San Juan, insistió que “en un mundo lleno de incertidumbre, afectado por el miedo y la intolerancia, practiquemos la transparencia y compartamos nuestra vulnerabilidad en espacios sensibles para así crear un ambiente inclusivo que inspire confianza, cuidado mutuo y valentía”.

Según la información, en la Universidad Carnegie Mellon, la artista fue elegida por sus compañeros y profesores para ofrecer el discurso de graduación de su facultad y, también, ganó el Premio John L. Porter, que obtuvo el artista plástico y actor estadounidense Andy Warhol en 1948, cuando cursaba estudios. También ha participado en exposiciones colectivas en espacios como el Miller Institute for Contemporary Art y el Frame Gallery, y tuvo su primera exhibición individual en Espacio Reunión.

Este año, la artista se unió al Proyecto Casitas Artistas Residentes en Bayamón. Su práctica se centra en la exploración de técnicas pictóricas con el objetivo de expresar su experiencia emocional. Su obra reflexiona sobre la condición humana mediante representaciones del mundo natural.

El horario de la exhibición “Naturaleza sensible” será de martes a viernes, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábado por citas. Para el horario especial durante los días festivos por la Navidad debe estar pendiente a las redes sociales de Walter Otero Contemporary Art. Las instalaciones se hallan ubicadas en la 402 Avenida Constitución en Puerta de Tierra en San Juan.