Con el ánimo de crear lazos colaborativos con diversas instituciones culturales, la doctora María Cristina Gaztambide se estrenará hoy como la flamante directora ejecutiva del Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR).

“Quiero que el museo sea un museo poroso, no un simple edificio. Quiero que sea un lugar en el que colaboren diferentes museos y que sea mucho más que una estructura donde colgar arte. El Museo de Arte de Puerto Rico tiene unos espacios privilegiados y me parece idóneo que se le saque partido a todos ellos. Tenemos un jardín extraordinario y un teatro a los que se les puede sacar partido y llevar la cultura de otra manera. Por el cine, por la naturaleza, son muchas las vías para conectar y enlazar el arte para que llegue a más personas”, explicó la doctora Gaztambide.

Vuelve a casa

Esta no es la primera vez que la doctora Gaztambide colabora con el MAPR. En las primeras etapas del museo, y comenzando su carrera, tuvo la oportunidad de observar cómo la idea del museo tomaba forma.

“Durante el inicio de mi carrera tuve la gran suerte de vincularme al MAPR en su etapa de formación junto a la doctora Adlín Ríos Rigau. Esta experiencia profesional confirmó mi deseo de permanecer vinculada al mundo del arte y Puerto Rico. Por eso estoy muy contenta con esta oportunidad. Además, me permite regresar a Puerto Rico después de 25 años de estar fuera”, dijo.

Gaztambide, quien posee un doctorado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Tulane, fungía como directora ejecutiva y curadora en jefe de la institución responsable de la colección de arte en espacios públicos del sistema universitario de la Universidad de Houston. Experiencia que aprovechará al máximo para lograr esa visión que busca para impulsar el vínculo con las comunidades.

“Llevo cinco años completamente inmersa en el arte en espacios públicos. Esto me permitió tener un contacto directo con el entorno de una institución museística. Los museos y tener acceso directo al arte tienen la capacidad de transformar vidas. Y no necesariamente porque decidas ser artista, sino que te expone a unas experiencias que te hacen ver el mundo de otro modo. Eso es parte de lo que quiero conseguir, que el MAPR se integre en el día a día de la gente, de las comunidades, amplificar la huella que tiene el museo. Además, cuento con el apoyo de la Junta de Directores que desea hacer cambios y perciben estos de la misma manera que yo los veo”, reflexiona.

Actualmente en Puerto Rico, la mayoría de las posiciones directivas y curatoriales de los museos recaen sobre mujeres, la doctora lo percibe como una gran oportunidad que facilitará la participación entre instituciones.

“Pienso que entre las mujeres hay un espíritu de generosidad que fomenta la colaboración. Tengo muchos deseos de llegar y trabajar con todas las colegas que están en posiciones de liderazgo en los principales museos, pero también con esas otras instituciones más pequeñas que están trabajando por la cultura. Lo primero que quiero hacer es llegar y conocer bien todo lo que está pasando en y fuera del museo. Enriquecerme de todo ese mundo cultural que arropa la isla para ir ampliando el ‘footprint’ del museo”.

Puente entre culturas

Así define la doctora Gaztambide la expresión y producción artística de estos momentos. La exposición “No existe un mundo poshuracán: Puerto Rican Art in the Wake of Hurricane Maria”, curada por Marcela Guerrero, que actualmente se presenta en el Whitney Museum, le permitió descubrir nuevos artistas y aprender el punto de diálogo en el que se encuentran el arte puertorriqueño y caribeño.

“Aprendí mucho con esa exposición y lo que me queda es que hay un cambio de paradigma. Este arte contemporáneo es una fuerza, una marejada. Sigue siendo una demanda de cambio y transformación, pero de una manera más universal y con el que la gente se puede identificar. Lo defino como que somos un puente entre culturas y esto se puede extrapolar a todo el Caribe. Puerto Rico siempre ha sido un terreno fértil para la cultura”, concluye.