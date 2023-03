De entrada, el muralista Joshua Santiago aclara que no se proclama fanático de los conciertos de la cantante Karol G, pero sí admite que le encanta su música, en especial “200 copas” que canta a todo pulmón y la describe como una mujer talentosa y muy sexy. Sin embargo, es el primer artista puertorriqueño en honrar a la estrella colombiana con un mural en Puerta de Tierra, en el Viejo San Juan.

Joshua Webs, nombre artístico, es muralista hace alrededor de 15 años. Se adentró al arte callejero de forma orgánica, ya que desde pequeño le fascinaba dibujar y lo hacía en los pupitres en los salones de clases. Era su pasatiempo, hasta que un niño le pidió que hiciera un mural en su habitación y le dijo que sus padres podrían pagarlo. Joshua aceptó a principios del 2009 pintar el mural en la residencia del niño y desde entonces vive rodeado de potes de aerosol y pinturas.

Llegar hasta la zona sanjuanera para pintar el rostro de la llamada “Bichota” en el mural fue una propuesta de parte de un colega que le dijo que si se atrevía a pintar a Karol G ya que este fin de semana ofrecerá tres concierto en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan, como parte de su gira internacional,“$trip Love Tour”.

PUBLICIDAD

“Estaba terminando un trabajo del luchador Carlitos Colón y un compañero mío es el que me trae las ideas locas y me dice ‘por ahí viene Karol G porque no te la tiras’. Le dije ‘es que no me atrevo, porque mi fuerte no son las caras’, hago de todo… pero (a los rostros) le tengo miedo. La presión es muy alta, pero acepté el reto y la terminé”, explicó el artista a El Nuevo Día, frente al mural que destaca el rostro de Karol G con su cabello rojo, junto a las palabras y símbolos que la identifican.

El apodo la “Bichota”, el tatuaje en forma de corazón, el título de su nuevo álbum “Mañana será bonito” y la palabra parce se incorporan en el mural que destaca por su tonalidad rosa.

20230108, SAN JUAN EL ARTISTA JOSHUA SANTIAGO PINTA MURAL DE KAROL G EN PUERTA DE TIERRA. FOTO: VANESSA SERRA DIAZ vanessa.serra@gfrmedia.com) (VANESSA SERRA DIAZ)

Joshua llegó el pasado sábado a Puerta de Tierra, comunidad que alberga otros murales suyos y comenzó a pintar con pintura de aerosol hasta que “los mosquitos me dejaron porque oscureció y se volvieron vampiros y empezaron a picarme”. El domingo en la mañana regresó a la comunidad y terminó la obra con la satisfacción de que pudo plasmar el rostro de la cantante del éxito global “TQG”.

“Me gusta trabajar solo porque cada persona tiene su manera de ver el arte y si busco ayuda me distraigo. Mejor lo hago yo. Busqué una foto simple de ella como dicen los muchachos, una cara natural y sexy. Ella es sexy. Soy fanático de ella, de sus canciones, mi favorita es ‘200 copas’ y la grito porque me emociono al cantarla”, detalló el joven de Bayamón que dijo que no es una persona de asistir a conciertos ya que “no soy de jangueo... de casita”.

PUBLICIDAD

“Hemos hecho el acercamiento a varias personas que conocen a Karol G para que la artista al menos lo vea. Hemos hecho de todo. Ojalá... tenemos fe. Hacer el mural es algo que me llenó a mí. Karol G es un plus y para mí que la gente se detenga y se retraté me llena. Me hace feliz”, indicó el artista.

El artista ha realizado trabajos de otras figuras el género urbano como Farruko, Daddy Yankee y a los luchadores Carlitos Colón y Ric Flair. Su arte no se limita a la técnica de “spray”, ya que también integra trabajos digitales y proyector para agilizar el proceso.

Joshua es consciente de que cualquier persona que tenga el talento puede pintar un mural si se lo propone y estudia la técnica, pero hizo un llamado a no subestimar el arte de los muralistas y “que se les respete”.