Aunque aliviados de que los teatros finalmente abran sus puertas a partir de este lunes, varios productores teatrales del país, no se sienten satisfechos con la nueva orden ejecutiva del gobernador, Pedro Pierluisi.

El malestar es porque mientras los teatros podrán operar al 30% de su capacidad máxima, los cines y restaurantes lo podrán hacer a un 50%, lo que entienden es absurdo porque en estos espacios –a diferencia de los teatros-, se bebe y se come, lo que aumenta el riesgo de contagio por COVID-19.

A esto se suma la preocupación de que llevar a cabo una obra teatral con solo el 30% de la sala, no es costo efectivo, por los altos costos que implica llevar a cabo una producción. El gobernador justificó su decisión en conferencia de prensa al plantear que los actores y actrices hacen su trabajo sin el uso de mascarillas.

“Me parece muy injusto”, dijo la actriz y productora Alfonsina Molinari. “Si la justificación es que no usamos mascarilla y estamos hablando con fuerza frente al público, era cuestión de limitar la distancia a la primera fila de público. De nada sirve el 30% si va a haber público en la primera fila”, indicó.

“Por otro lado, los costos de hacer teatro son muy grandes. El margen de ganancia muy estrecho. No veo qué producciones se pueden hacer solo con el 30% de la sala. Solo se me ocurre que se puedan hacer los mismos shows virtuales que se han estado haciendo, pero con alguito de público en vivo también. Más por el ambiente que por el ingreso que la venta de esos boletos pueda traer. No resuelve mucho”, opinó Molinari.

La actriz, a su vez, dijo no entender cómo los cines y restaurantes podrán operar al 50% de su capacidad máxima, pero los teatros no pueden. “En los cines se come y se bebe y para eso el público se quita las mascarillas. En los teatros por lo general no se come ni se bebe en sala y el público puede tener su mascarilla todo el tiempo. Finalmente, en los cines no hay ujieres en sala velando por el cumplimiento. Una vez se oscurece la sala, el público hace lo que quiera con su mascarilla. Los teatros siempre están supervisados por ujieres, que están en sala todo el tiempo. Así que veo que hay una doble vara ahí”, señaló.

Su homólogo, Raymond Gerena compartió en su cuenta de Twitter una opinión similar, al criticar la orden ejecutiva. “¿En serio, Pedro Pierluisi? Qué solo se abra el 30% vs. el cine 50% porque los actores no usan mascarilla. ¿Qué pensaba? ¿Que le vamos a escupir al público”, escribió.

Raquel Vázquez, productora y miembro fundadora de la compañía Teatro Público, por su parte, dijo que ya era hora de que los teatros abrieran sus puertas, pues no tenía sentido que permanecieran cerrados, mientras restaurantes, cines y hasta centros comerciales estaban operando.

Sin embargo, levantó serias preocupaciones sobre cómo se llevará a cabo una obra teatral con el 30% de la sala, debido, a los altos costos de producción, incluyendo el arrendamiento de los teatros.

“Qué bueno que abrieron, pero realmente hay un desfase entre la realidad de las producciones y esta nueva realidad. Estamos hablando de que la oferta que se podría presentar para teatro sería super ajustada. Obras de pocos personajes, con elementos minimalistas. Con esta realidad muchos compañeros y compañeras de todos modos estarían desempleados porque sería operar de forma limitada. Entiendo que una decisión como esta tiene que venir acompañada de un incentivo a nivel de costo efectividad porque si no es así no veo cómo pueda funcionar”, sostuvo.

Vázquez también cuestionó si realmente las personas están dispuestas a visitar los teatros y si las producciones contarán con el respaldo publicitario para llevar a cabo obras a pesar de la limitación en boletos. A pesar de este escenario, la productora enfatizó que era importante que los teatros abrieran porque “la cultura es un servicio esencial”. “El gobierno debe asegurar que esta (actividad teatral) se pueda dar y que nuestros artistas tengan un ingreso”, afirmó.