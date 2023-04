La galería San Patricio Art Center (SPACE) anuncia la exhibición titulada IN-ANIMADA del artista William Norris Pagán, una muestra que consta de 10 obras en medio mixto sobre tela, que se estará presentando desde el 4 de mayo hasta el 17 de junio.

Según un comunicado de prensa, esta exhibición reúne una propuesta artística diferente para el espectador “ya que sus imágenes representan con acierto elementos de la pintura europea con una mirada a lo caribeño como referencia al color y como identidad puertorriqueña”.

Según la información, esta muestra constituye la primera “Residencia Artística de SPACE”, una oportunidad que le permite al artista exhibir sus obras con el fin de utilizar los recaudos para una beca de estudios que apoyará su maestría en pintura en España.

La exposición fue curada por Andrea Sofía Matos, gestora cultural enfocada en el arte contemporáneo del Caribe, quien está culminando sus estudios graduados en el programa de administración de artes visuales en New York University.

“En IN-ANIMADA me uno a un canon visual histórico donde las composiciones representadas son una reapropiación radical del género de la naturaleza muerta (bodegón) a través de los grandes pintores de la historia del arte. En esta propuesta plástica me he inspirado en Cézanne, Caravaggio, Van Gogh, entre otros. En cuanto a los pintores del arte puertorriqueños igualmente mantengo un diálogo visual con Francisco Oller, Francisco Rodón, Arnaldo Roche y Nick Quijano”, comentó en el comunicado Norris Pagán.

Bodegón del artista William Norris Pagán, de la muestra IN-ANIMADA que se exhibe en Galería Space, en Guaynabo. (Suministrada)

Según Manuel Vázquez, director de la Galería SPACE, la naturaleza muerta regresa a la obra de Norris Pagán con vigor al presentar lo mundano de una manera distinta a través del pasquín o “póster” de la calle. Además, incluye material común reciclado e intervenido con diferentes pigmentos que resalta su estilo como creador.

“El bodegón es la herramienta que le enseña al artista a observar, una equivalencia en IN-ANIMADA y a la vez nos invita como espectadores a analizar e indagar en un ejercicio de sutileza y apreciación, deteniéndonos a buscar aquellos elementos que pueden pasar desapercibidos”, puntualizó Vázquez en el comunicado.

Para la curadora de la exhibición Andrea Sofía Matos, Norris Pagán es un artista visual, gran pensador y amante de la historia. “Sus series siempre parten de un pensamiento crítico adjunto a una conexión a la narrativa humana que él trae a su realidad contemporánea. Por naturaleza, su proceso creativo siempre ha sido uno de transformación y evolución constante. Serie tras serie, entre prueba y error, Norris Pagán ha construido y perfeccionado un lenguaje propio que sustenta la narrativa pictórica y escultórica que presenta en su obra”, expresó en el comunicado Matos, tras resaltar que, a través de su estética y materiales, el artista trae la historia del arte al presente “recordándonos que la vida misma es una metamorfosis constante”.

Las obras están disponibles para la adquisición de coleccionistas y museos. La exposición culminará el 17 de junio de este año. El público puede visitar la galería de martes a sábado de 12:00 p.m. a 6:30 p.m. La galería está ubicada el centro comercial Galería San Patricio, Guaynabo, Puerto Rico