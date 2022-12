La obra del artista catalán Joan Miró (1893-1983) se han convertido, con el paso del tiempo, en una de las más representativas del arte abstracto, que combinó con la fantasía surrealista. Sus obras más emblemáticas están expuestas alrededor del mundo, incluyendo el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid; la Galería Nacional de Arte en Washington DC; Centro Pompidou, en París; el Museum of Modern Art (MoMA), de Nueva York; y la Fundación Joan Miró, en Barcelona, entre otros.

Para suerte de los amantes del arte en isla, hoy se inauguró en el Museo de Arte de Puerto Rico la exposición “Universo Miró”, la cual abrirá sus puertas al público el próximo jueves, y estará abierto al público hasta el 19 de marzo de 2023.

Esta muestra es una realidad gracias a un acuerdo realizado entre la Fundación Abertis, casa matriz de Metropistas de Puerto Rico, y la Fundació Joan Miró, de Barcelona, los cuales han mostrado estas piezas entre 2019 y 2022 en las embajadas de España en Roma, Berlín, Dublín, Bruselas, París y Nueva York, así como en el Centro Cultural de España en México.

PUBLICIDAD

De izquierda a derecha: Marko Daniel, director de la Fundació Miró; Elena Salgado, presidenta de la Fundación Abertis; Sara Puig, presidenta de la Fundació Miró; Juan Carlos López, curador del Museo de Arte de Puerto Rico; y Julián Fernández, director general de Metropistas. (Suministrada)

“En el esfuerzo de la Fundación Abertis de reforzar los lazos de la sociedad civil, la cultura y la educación ocupan un lugar importante, razón por la cual firmamos un acuerdo con la Fundació Joan Miró para llevar algunas obras de este artista español a todos los lugares donde el grupo Abertis tiene presencia”, indicó Elena Salgado, presidenta de la Fundación Abertis. “Pero no es la única actividad de la Fundación, aquí en Puerto Rico también tenemos una colaboración con la Universidad de Puerto Rico y todos los años damos unos premios de investigación a tesis doctorales en seguridad vial y en gestión de infraestructuras. Incluso, en noviembre de este año celebramos en Puerto Rico la ceremonia de otorgamiento del Premio Internacional de Gestión de Infraestructura y Seguridad de la Cátedra Abertis”.

Gran selección de obras

La selección de pinturas y esculturas que se podrán ver en el Museo de Arte de Puerto Rico forman parte de la última etapa creativa del pintor español, donde se destaca el uso de signos abstractos. “Hace un poco más de 24 horas que estamos en Puerto Rico y es un lugar fantástico. Hemos tenido una acogida muy cálida y estamos muy contentos con este espacio, en el cual ve muy bien esta pequeña pero muy interesante selección de cuatro pinturas, una escultura y las fotografías que dan un poco más de contexto sobre la obra de Joan Miró”. Explicó Marko Daniel, director de la Fundació Joan Miró. “Las obras de esta exposición son del 1978 y la escultura doble del 1969. Se trata de un punto en el que Miró ya había desarrollado su lenguaje artístico. Él desarrolló un universo en el que se van refinando unos elementos que se resisten, que se ven muy claramente, que son los personajes, las mujeres, también algunos elementos como animales”.

PUBLICIDAD

Marko Daniel, director de la Fundació Miró. (Suministrada)

La exposición “Universo Miró” explora ese lenguaje de signos del artista mediante una concisa y cuidada selección que incluye las pinturas “Mujer en la noche”, “Mujer”, “Personajes y pájaros con un perro” y “Personajes y pájaros en un paisaje nocturno”. Además de eso, la selección se completa con la escultura “Señor, Señora”, de 1969, que deja ver un juego visual y poético de la percepción tradicional de la escultura, según se explica en la puesta.

Estas piezas se acomodaron en un acogedor espacio que está en medio de un sinnúmero de obras de arte contemporáneo puertorriqueño dentro del Museo de Arte de Puerto Rico. “Este espacio me hace mucha ilusión y me atrevo a decir que a Miró también le haría mucha ilusión verse en un contexto con otros artistas también históricos y contemporáneos, jóvenes y grandes maestros del arte”, añadió Daniel. “Miró quería hacer un arte para el momento y para el futuro, y espero que para el pueblo puertorriqueño sea una oportunidad no solo de ver obras de Miró, sino también de respirar este espíritu de creación de un artista, con artistas de otros contextos y con jóvenes artistas que crearán el arte del futuro para nosotros”.

Obra "Personajes y pájaros con un perro" (1978), de Joan Miró. (Suministrada)

Importante momento

Para el Museo de Arte de Puerto Rico, estas obras de Miró representan un momento importante en su historia, que le permiten continuar con su misión de mostrar, preservar y conservar el arte puertorriqueño, así como de mostrar arte internacional. “Para nosotros es un gran honor trabajar con las fundaciones Joan Miró y Abertis, y mostrar a este artista universal. Si hay una cosa que caracterizó a Miró fue esa universalidad, ese lenguaje propio que le llega a los niños, a los adultos, a los que saben de arte, a los que no saben de arte”, detalló Juan Carlos López Quintero, curador del Museo de Arte de Puerto Rico. “En mi opinión, Miró es uno de los artistas más importante del siglo XX, y tenerlo en el Museo de Arte de Puerto Rico personalmente me parece que es maravilloso, ya que podemos mostrar un artista con una envergadura sumamente grande en nuestro museo”.

PUBLICIDAD

"Personajes y pájaros en un paisaje nocturno" (1978), de Joan Miró. (Suministrada)

Durante la actividad, donde solamente se atendió a la prensa puertorriqueña, también se encontraron Sara Puig, presidenta de la Fundación Joan Miró, y Julián Fernánez Rodes, principal oficial ejecutivo de Metropistas. Más adelante en el día, se llevó a cabo una ceremonia oficial de la presentació de las obras, donde estuvo presente Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico.

"Mujer en la noche" (1978), Joan Miró. (Suministrada)

“Universo Miró” también presenta fotografías de la biblioteca personal del artista y de la colección de objetos que conservaba en su estudio. Son obra del fenecido Joaquim Gomis, gran amigo de Miró, y quien fotografió la obra y el ambiente creativo del artista a lo largo de su trayectoria. De hecho, Gomis fue el primer presidente del patronato de la Fundació Joan Miró.