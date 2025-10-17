Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de octubre de 2025
82°lluvia ligera
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Organizaciones culturales se preparan para emergencias ambientales y estructurales

Ya inició la fase de evaluaciones del proyecto de conservación pasiva de la Alianza Cultural para Emergencias de Puerto Rico

17 de octubre de 2025 - 8:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Durante esta primera etapa, el equipo técnico de la ACEPR ha recorrido 14 centros culturales, museos comunitarios, archivos y otros espacios. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En medio de la temporadas de huracanes, la Alianza Cultural para Emergencias de Puerto Rico (ACEPR) ha iniciado una ronda de visitas técnicas a sedes de organizaciones culturales de todo el archipiélago. Esto, como parte de la primera fase del proyecto “Más vale precaver que tener que remediar: conservación pasiva para preservar colecciones de herencia cultural en Puerto Rico”.

RELACIONADAS

El proyecto, según un comunicado, tiene como objetivo identificar riesgos, documentar condiciones actuales y proponer estrategias de bajo costo y consumo energético para proteger archivos, bibliotecas, centros culturales y colecciones patrimoniales ante emergencias ambientales o estructurales.

Durante esta primera etapa, el equipo técnico de la ACEPR ha recorrido 14 centros culturales, museos comunitarios, archivos y otros espacios que albergan acervos culturales valiosos instalando equipos y capacitado en su uso. En cada uno de ellos se han realizado diagnósticos participativos para evaluar sus infraestructuras, condiciones ambientales y capacidad de respuesta ante fenómenos como inundaciones, apagones o huracanes.

El proyecto contempla una serie de talleres presenciales y virtuales, recursos educativos y seguimiento técnico a cada entidad participante.
El proyecto contempla una serie de talleres presenciales y virtuales, recursos educativos y seguimiento técnico a cada entidad participante. (Suministrada)

Soraya Serra, directora del proyecto, expresó que la iniciativa busca “entender las condiciones ambientales al interior de organizaciones que custodian colecciones de herencia cultural en Puerto Rico ubicadas en las distintas regiones climáticas del archipiélago. Con el análisis de los datos, a ser recopilados por un año, nos interesa identificar opciones pasivas de preservación de colecciones que sean sustentables y cónsonas con nuestras realidades climáticas, económicas y culturales. Aportando posibles opciones de preservación desde y para nuestra región”.

Además de las visitas, el proyecto contempla una serie de talleres presenciales y virtuales, recursos educativos y seguimiento técnico a cada entidad participante.

El proyecto forma parte de los esfuerzos de la ACEPR para fortalecer el ecosistema cultural como un actor clave en la respuesta a emergencias y desastres, en colaboración con organizaciones aliadas y redes de profesionales de la cultura y la gestión del riesgo.

La iniciativa es parte del Proyecto CORE realizado por ACEPR y HASER con el apoyo de la Mellon Foundation.

Archivo General muestra cómo digitaliza documentos históricos sobre Puerto Rico ubicados en España.Investigar, identificar, acordar, digitalizar, evaluar y aprobar son muchas de las acciones que con rigurosidad se han puesto en práctica para trabajar con documentos patrimoniales.Como meta, tendrán hasta diciembre del 2024 para concluir el proyecto y hacerlo público para beneficio y disfrute de Puerto Rico en una plataforma digital.
1 / 16 | Fotos | Así digitalizan documentos históricos en el Archivo General. Archivo General muestra cómo digitaliza documentos históricos sobre Puerto Rico ubicados en España. - Ramon "Tonito" Zayas
Tags
culturaTemporada de huracanes
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 16 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: