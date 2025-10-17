Organizaciones culturales se preparan para emergencias ambientales y estructurales

En medio de la temporadas de huracanes, la Alianza Cultural para Emergencias de Puerto Rico (ACEPR) ha iniciado una ronda de visitas técnicas a sedes de organizaciones culturales de todo el archipiélago. Esto, como parte de la primera fase del proyecto “Más vale precaver que tener que remediar: conservación pasiva para preservar colecciones de herencia cultural en Puerto Rico”.

El proyecto, según un comunicado, tiene como objetivo identificar riesgos, documentar condiciones actuales y proponer estrategias de bajo costo y consumo energético para proteger archivos, bibliotecas, centros culturales y colecciones patrimoniales ante emergencias ambientales o estructurales.

Durante esta primera etapa, el equipo técnico de la ACEPR ha recorrido 14 centros culturales, museos comunitarios, archivos y otros espacios que albergan acervos culturales valiosos instalando equipos y capacitado en su uso. En cada uno de ellos se han realizado diagnósticos participativos para evaluar sus infraestructuras, condiciones ambientales y capacidad de respuesta ante fenómenos como inundaciones, apagones o huracanes.

El proyecto contempla una serie de talleres presenciales y virtuales, recursos educativos y seguimiento técnico a cada entidad participante. (Suministrada)

Soraya Serra, directora del proyecto, expresó que la iniciativa busca “entender las condiciones ambientales al interior de organizaciones que custodian colecciones de herencia cultural en Puerto Rico ubicadas en las distintas regiones climáticas del archipiélago. Con el análisis de los datos, a ser recopilados por un año, nos interesa identificar opciones pasivas de preservación de colecciones que sean sustentables y cónsonas con nuestras realidades climáticas, económicas y culturales. Aportando posibles opciones de preservación desde y para nuestra región”.

Además de las visitas, el proyecto contempla una serie de talleres presenciales y virtuales, recursos educativos y seguimiento técnico a cada entidad participante.

El proyecto forma parte de los esfuerzos de la ACEPR para fortalecer el ecosistema cultural como un actor clave en la respuesta a emergencias y desastres, en colaboración con organizaciones aliadas y redes de profesionales de la cultura y la gestión del riesgo.

La iniciativa es parte del Proyecto CORE realizado por ACEPR y HASER con el apoyo de la Mellon Foundation.