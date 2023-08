No solo le toca desempeñar el papel de uno de los personajes más antiguos e influyente en la historia de la humanidad y las religiones, sino que como hombre negro se enfrenta al estereotipo de una emblemática figura que ha sido perpetuada con un aspecto blanco, de barba, cabello largo y ojos claros.

Por esta razón, no era de extrañar que cuando el actor Axnel Acosta fuera llamado para ofrecerle el papel de “Jesús”, quedara un poco desconcertado, y más por estar atravesando en ese momento por la pérdida física de un familiar. En la obra dramática de Doel Ramírez, titulada así mismo, “Jesús”, le tocará dramatizar las últimas horas que vivió esta emblemática figura del cristianismo y una de las más influyentes de la historia.

“Cuando me hacen el acercamiento, pues hubo un momento de incredulidad. Yo siendo negro no entendía en un principio por qué me lo estaban ofreciendo y lo que quería lograr el director. Al principio me quedé como en ‘shock’, pero también por el momento personal que estaba pasando, fue como un cúmulo de emociones completamente. Luego, al poder hablar de lo que se trataba esta propuesta, fue como un golpe súper ‘cool’”, expresó Acosta a El Nuevo Día.

En esta adaptación teatral, que se presentará los días 18, 19 y 20 de agosto, en el Teatro Victoria Espinosa, de Santurce, estará acompañado por la actriz Heyda Salamán al ocupar el rol de la Virgen María.

“Siendo una actriz creyente, es un honor representar el papel de nuestra señora madre María. Es un reto actoral porque mi fuerte es la comedia y esta historia no tiene nada de risa. Estoy honrada y maravillada de ser parte del proyecto”, añadió acerca de la pieza, cuyas crónicas serán contadas a través de un narrador que llevará al espectador por un viaje lleno de vivencias y hechos por los cuales pasó el hijo de Dios antes de su anunciada muerte.

En el caso de Salamán, según cuenta, en el país siempre le ha tocado encarnar personajes secundarios, porque casi siempre los principales tienen otra visión étnicamente, por lo que esta pieza buscará además expandir la mirada de los espectadores.

“Aquí se nos está dando la oportunidad, no tanto a nosotros como actores, sino al público también, de que veamos más allá. Porque somos hechos a imagen y semejanza. No sabemos cómo son la Virgen y Jesús, somos creyentes, así que estamos dándole una enseñanza a la gente de que si en verdad somos iguales y no vemos colores, no debe haber problemas con que la Virgen y Jesús sean negros”, sentenció la también maestra de teatro.

Además, conformarán el elenco José Santos, Joserick Peña, Poincaré Díaz, Julio Vizcarrondo, Deyaneira Rodríguez, Karla Malavé, Cecilia Argüelles, Adriel García y Doel Ramírez, quien adaptó y dirigirá la pieza.

“La dinámica del elenco ha sido maravillosa. Hemos tenido una buena acogida como compañeros actorales y nos estamos gozando el proceso”, resaltó Salamán, a la vez que aclaró que no se trata del viacrucis que se está acostumbrado a ver, sino de algo muy diferente a lo que se ve en las obras o puestas que abundan durante la Semana Santa, pues se trata de un montaje en totalidad teatral.

De acuerdo con Acosta, la preparación para la pieza, además de mucha lectura, ha incluido un arduo trabajo corporal. “Ha sido bien fuerte físicamente y emocionalmente porque esta historia cuenta las últimas horas de la vida de este hombre, antes de su muerte, el calvario… y pues esa última fase fue de tortura y mucha violencia, y aquí se está representando bien. Ha sido el personaje más fuerte que me ha tocado hacer en toda mi trayectoria”, adelantó este actor, quien también se ha dado a conocer bajo el nombre “Enrike Donatello”.

“La estamos trabajando desde el corazón, lo que nos ha ayudado mucho. Es una adaptación en su totalidad, desde efectos, los actores, el montaje experimental. Es una puesta en escena bien diferente, pero muy hermosa y con mucho respeto. Permitirá un acercamiento con el público, pues hay actores y acción a cuatro lados en el Victoria Espinoza. Desde que entras a la sala, la obra literalmente comenzó y vas a ser parte de lo que se sufrió en las últimas horas de Jesús”, agregó la también comediante.

De igual modo, contará con música en vivo y un coro, a cargo de interpretar canciones con las que el público se podrá sentir identificado, haya crecido en el cristianimsmo o no.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera.