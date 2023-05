Disminuye el estrés, te relaja y te ayuda a descansar mejor, permite ampliar conocimientos, estimula la imaginación y la curiosidad, mejora la concentración, ayuda a distraerte… Son solo algunos de los múltiples beneficios que aporta la lectura de un buen libro y que a veces se ignoran por un estilo de vida de constante ajetreo y diversas tareas con las que debes cumplir.

Es, a vuelo de pájaro, lo que vive la mujer trabajadora de hoy, de madres que, además del cuidado del hogar y de los hijos, o del trabajo profesional que desempeñan, se le hace difícil sacar tiempo para dedicarlo a la lectura. Pero quizás es momento de romper con esa realidad de muchas. De hecho, la realidad es que solo tienes que sacar diez o veinte minutos al día para un momento a solas con tu lectura favorita, un espacio que redundará en beneficios para toda la familia.

Y este próximo domingo, 14 de mayo, Día de las Madres, es una buena fecha para regalarle a mamá ese momento. Precisamente, este pasado domingo se realizó un foro en Casa Norberto Libros & Café Bar con tres autores puertorriqueños -Roberto Ramos-Perea, María Mercedes Benito y Víctor Federico Torres-, con el objetivo de compartir recomendaciones de textos ideales para las madres y conversar sobre los beneficios de la lectura.

“El Día de las Madres es para honrar a la persona que nos dio la vida. Así que, en la profunda seriedad que implica una recomendación, porque en ella va un mensaje, creo que la mujer de hoy está interesada en los aspectos más contemporáneos de su vida; es una madre que está al día con todo lo que sucede. Por lo tanto, sin restarle mérito a su curiosidad o intereses particulares, yo siempre recomiendo, en el caso de mis libros, los que les dinamicen su curiosidad histórica”, propone el dramaturgo Roberto Ramos-Perea, tras recomendar su monólogo, “Nosotras lo hacemos mejor”, como uno de los libros que se mantiene vigente en su temática, además de ser una obra de teatro que se ha estrenado en diferentes partes del mundo.

Según el también guionista e historiador del teatro y el cine puertorriqueño, este monólogo, junto con otros libros de carácter histórico -como “Laura mía: historia de un poema”-, que es una obra de teatro sobre la vida amorosa de José de Diego y que, a su juicio, también tiene “aspectos femeninos interesantes” a considerar. “Yo creo que la mujer que es madre tiene que buscar esos libros que estimulen su inteligencia, que estimulen su curiosidad. Yo no creo que haya que regalarles a las madres una licuadora”, agrega Ramos-Perea, quien recuerda que su madre le decía que “no era una celebración de la casa, era el día las madres”.

Por supuesto, antes de comprarle un libro a tu madre, el autor recomienda que te intereses por sus gustos. En su caso, dice que su madre era “muy devota de los libros históricos” y le gustaban mucho las historias de reyes y reinas, de dinastías y monarquías. “Eso le daba mucho placer y luego de leerlos me los comentaba y me proponía conversaciones sobre eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, fomentar el desarrollo de la curiosidad intelectual de la madre contemporánea”.

Para María Mercedes Benito, autora de la novela “Usted es suya”, lo primero es conocer el tipo de lectura que le gusta a la madre a la que quieres regalarle, aunque dice que recomendar un libro hoy día no es tan fácil como parece. “Primero porque la mayoría de las madres somos trabajadoras y la falta de tiempo hace que sea un poquito difícil sentarse a leer. Por eso, cuando recomiendo un libro, también pienso en el tiempo y, aunque voy a parecer un poquito fatua, pienso que debería ser un libro que no sea muy largo”, aunque aclara que no es porque no lo pueda leer o no tenga la capacidad, sino que es por el tiempo.

En su caso, dice que le gustan mucho las novelas históricas porque, al ser maestra, también aprende mucho. “Mi novela ‘Usted es suya’ está enmarcada en un tiempo que yo no viví, que es una de las definiciones de novela histórica. Y creo que por eso ha gustado mucho, tanto a mujeres adultas como a las jóvenes”, agrega la escritora, quien narra en la novela la apacible vida de Belén en un pueblo del sur de Puerto Rico en el siglo XIX, en la que también se presenta “una historia de liberación íntima que demuestra el crecimiento lento, pero seguro, de una conciencia femenina”.

En ese sentido, cree en la importancia de que los lectores se puedan identificar con el tema y lo que sienten los personajes de una novela. “El que algo que te emocione, que te haga sentir diferentes emociones y sentimientos, que te identifiques con qué siente ese personaje, para mí eso es lo importante. Esos son los libros que impactan”, afirma Benito, quien coincide en que leer es muy beneficioso en casi todos los aspectos del diario vivir.

De la misma forma, resalta que nadie se debe sentir mal porque un libro no le guste, porque no lo pudo terminar o debido a que es muy grande y se tiene temor de no tener el tiempo para leerlo. “Pero si te impacta, si tiene un sentido para ti, eso es lo más importante. Muchas mujeres no tenemos el tiempo, trabajamos y llegamos a la casa muy cansadas y para leer uno tiene que estar más relajado. Pero cuando son historias buenas, por lo menos a mí, no quiero que el libro se acabe”.

Al igual que sus colegas, el investigador y escritor Víctor Federico Torres, quien publicó recientemente el libro “Yo lo que quiero es amor: historia documental de las telenovelas de Puerto Rico, 1955-1975″, también cree que la celebración del Día de las Madres debe estar enmarcada en honrar la vida de las mujeres por todo lo que aportan a la sociedad. En ese sentido, cree que este libro -que retrata los primeros 20 años de las producciones dramáticas de la televisión y que incluye una amplia recopilación de la ficha técnica, sinopsis, elencos, fotografías y anuncios de esa época-, es una publicación que apela a la nostalgia y les “traerá muchos recuerdos a todas las mujeres porque son las telenovelas que veía toda ama de casa en el hogar”.

“Leer es una forma de relajamiento, de salir de la rutina de la vida diaria y del ajetreo y disminuir el estrés. Es una forma excelente para uno reflexionar un poco y recrearse en la lectura, fuera de los medios comunes que tenemos hoy”, precisa Torres, tras indicar que no necesariamente tienes que sacar una hora para leer. “Con que puedas leer unos diez o quince minutos diarios es suficiente. Es cuestión de, poco a poco, sacar ese tiempo, al igual que lo sacas para todo lo demás. La lectura de un libro te ofrece la oportunidad de leer las páginas que quieras y lo pones al lado y continúas en cualquier otro momento que puedas”.

Los tres autores, que publican con la editorial Gaviota, están convencidos que la lectura es especialmente beneficiosa para todo el mundo, pero especialmente para la mujer contemporánea que tiene múltiples roles en la sociedad. Es, además, una oportunidad para seguir aumentando sus conocimientos y educándose. Por eso, afirma Ramos-Perea, todo mujer, sea madre o no, debería leer sobre las reconocidas poetisas puertorriqueñas, como Julia de Burgos y Clara Lair. “Todas las mujeres puertorriqueñas deberían conocer cómo pensaban las mujeres puertorriqueñas en diferentes épocas. Además, hay muchas escritoras contemporáneas que también hablan sobre ser madre y de lo que es ser mujer en este mundo contemporáneo tan difícil”.

Sobre todo, es importante resaltar que la lectura siempre te ayuda a ver o conocer otras perspectivas de vida y de épocas de la que se puede aprender, afirma por su parte Benito, quien cree que por eso el escritor tiene una función muy importante en la sociedad. “Lleva unos mensajes que quizás no llegan con un libro académico, pero pueden llegar a través de una novela un cuento o un poema”.

Algunas recomendaciones

- Usted es suya, de María Mercedes Benito; Publicaciones Gaviota

- Nosotras lo hacemos mejor, de Roberto Ramos Perea; Publicaciones Gaviota

- Yo lo que quiero es amor: historia documental de las telenovelas de Puerto Rico, 1955-1975, de Víctor Federico Torres; Publicaciones Gaviota

- Mujeres del alma mía, Isabel Allende; Plaza Janés

- Nosotras. Historias de mujeres y algo más, Rosa Montero; Alfaguara

- Los primeros días, Tatiana Pérez Rivera; Publicaciones Gaviota

- El cuerpo de la abuela, Ana Teresa Toro; Editorial Instituto de Cultura Puertorriqueña